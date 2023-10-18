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MSD Довідник
версія для фахівців
МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
МЕДИЧНІ ТЕМИ (YCI)
РЕСУРСИ
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ПРО
МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
ПРОФЕСІЙНЕ
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ЗОБРАЖЕННЯ
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Шина у функціональному положенні (розгинання зап'ястка на 20 градусів, згинання п'ястково-фалангового суглоба на 60 градусів, невелике згинання в міжфалангових суглобах)
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Шина у функціональному положенні (розгинання зап'ястка на 20 градусів, згинання п'ястково-фалангового суглоба на 60 градусів, невелике згинання в міжфалангових суглобах)
Серед цих тем
Інфіковані укуси кисті