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MSDMSD Довідникверсія для фахівців
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Шина у функціональному положенні (розгинання зап'ястка на 20 градусів, згинання п'ястково-фалангового суглоба на 60 градусів, невелике згинання в міжфалангових суглобах)

Шина у функціональному положенні (розгинання зап'ястка на 20 градусів, згинання п'ястково-фалангового суглоба на 60 градусів, невелике згинання в міжфалангових суглобах)