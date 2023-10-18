(A) Пальпується дно матки, щоб визначити, яка частина плода займає дно. (B) Кожна сторона материнської черевної порожнини пальпується, щоб визначити, з якого боку знаходиться хребет плода, а з якого – кінцівки. (C) Область над лобковим симфізом пальпується для визначення місцезнаходження прилеглої частини плода і, таким чином, визначення того, як далеко опустився плід і чи ввійшов він. (D) Одна рука чинить тиск на дно, а вказівний та великий пальці іншої руки пальпують передлежачу частину для підтвердження передлежання та входу.