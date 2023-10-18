Поширені типи ліній переломів
При поперечних переломах лінія зламу перпендикулярна довгій осі кістки.
При косих переломах лінія зламу знаходиться під кутом.
При переломах по спіралі лінія зламу зумовлена механізмом обертання кістки; на рентгенограмі вони відрізняються від косих переломів складовою, паралельною довгій осі кістки, принаймні в 1 проекції.
Уламкові переломи характеризуються наявністю > 2 фрагментів кістки. Уламкові переломи включають сегменарні переломи (2 окремих переломи кістки).
Авульсійні переломи виникають внаслідок зміщення кісткового фрагмента надмірно напруженим сухожиллям.
При вколочених переломах кісткові фрагменти проникають один в одного, що скорочує довжину кістки; такі переломи можуть візуалізуватися як вогнищева аномальна щільність у трабекулярній кістці або ж у вигляді нерівномірностей кіркового кісткового шару.
Для дітей характерні компресійні веретеноподібні переломи (прогинання кіркового кісткового шару) та переломи по типу «зеленої гілки» (тріщини лише з 1 боку кіркового кісткового шару).