При переломах по спіралі лінія зламу зумовлена механізмом обертання кістки; на рентгенограмі вони відрізняються від косих переломів складовою, паралельною довгій осі кістки, принаймні в 1 проекції.

При вколочених переломах кісткові фрагменти проникають один в одного, що скорочує довжину кістки; такі переломи можуть візуалізуватися як вогнищева аномальна щільність у трабекулярній кістці або ж у вигляді нерівномірностей кіркового кісткового шару.