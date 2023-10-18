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MSD Довідник
версія для фахівців
МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
МЕДИЧНІ ТЕМИ (YCI)
РЕСУРСИ
ПРОЦЕДУРИ
ПРО
МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
ПРОФЕСІЙНЕ
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ЗОБРАЖЕННЯ
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Абдомінальні поштовхи в положенні постраждалого стоячи або сидячи (постраждалий у свідомості)
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Абдомінальні поштовхи в положенні постраждалого стоячи або сидячи (постраждалий у свідомості)
Серед цих тем
Як виконувати прийом Геймліха дорослим або дітям у свідомості
Відновлення та контроль прохідності дихальних шляхів