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MSD Довідник
версія для фахівців
МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
МЕДИЧНІ ТЕМИ (YCI)
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ПРО
МЕДИЧНІ ТЕМИ (УКРАЇНСЬКИЙ)
ПРОФЕСІЙНЕ
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Клінічні калькулятори
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Аніонний розрив
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Серед цих тем
Лактатацидоз
Порушення кислотно-основної рівноваги
Метаболічний ацидоз
Діабетичний кетоацидоз (ДКА)
Гіперосмолярний гіперглікемічний стан (ГГС)
Алкогольний кетоацидоз
Гостре ураження нирок (ГУН)
Підхід до пацієнта з підозрою на спадкове порушення обміну речовин
Отруєння залізом