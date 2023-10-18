Судомний кашель (пароксизм)
Кашлюк у дитини, без репризи. Кашлюк викликає пароксизмальний кашель. Лише у половини пацієнтів є класична реприза.
У цьому записі дитина кашляє без вдиху до тих пір, поки в легенях не залишається повітря, а потім вдихає. Між пароксизмом і вдихом є невелика пауза. У тяжких випадках кашлюку ця пауза може бути достатньо довгою, щоб кваліфікуватися як апное. Діти можуть ставати ціанотичними, а апное може загрожувати життю.
Аудіофайл люб'язно наданий Дугом Дженкінсом (Doug Jenkinson), лікарем.
Судомний кашель (пароксизм)
Кашлюк у дитини, без репризи. Кашлюк викликає пароксизмальний кашель. Лише у половини пацієнтів є класична реприза.
У цьому записі дитина кашляє без вдиху до тих пір, поки в легенях не залишається повітря, а потім вдихає. Між пароксизмом і вдихом є невелика пауза. У тяжких випадках кашлюку ця пауза може бути достатньо довгою, щоб кваліфікуватися як апное. Діти можуть ставати ціанотичними, а апное може загрожувати життю.
Аудіофайл люб'язно наданий Дугом Дженкінсом (Doug Jenkinson), лікарем.