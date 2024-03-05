Як знімати гіпс

Гіпс повинні знімати професіонали з використанням відповідного обладнання.
Показання
Завершення періоду іммобілізації
Оніміння, поколювання, посилення болю або будь-яке інше відчуття, що вказує на занадто тугий гіпс
Стороннє тіло, що застрягло між шкірою та гіпсовою пов'язкою
Пошкодження гіпсу або волога
Занепокоєння щодо інфекції або пошкодження шкіри під гіпсовою пов'язкою, що потребує обстеження
Протипоказання
Дата, що передує встановленому терміну іммобілізації
Ускладнення
Пошкодження шкіри під гіпсом (наприклад, садна, опік від тертя)
Обладнання
Для видалення гіпсу можна використовувати декілька різних інструментів:
Вібраційний інструмент для розрізання гіпсу
Розширювач для гіпсу
Ножиці з тупими наконечниками
Вібраційні інструменти для розрізання гіпсу виглядають так, ніби можуть легко пошкодити шкіру, але вони цілком безпечні.
Додаткові міркування
Використовуйте простирадло або серветку для збирання пилу, що утворюється в результаті зрізання гіпсового матеріалу.
Якщо до інструменту для розрізання гіпсу приєднано вакуумний шланг, використовуйте його для збору пилу.
Використовуйте відповідні засоби захисту очей і органів дихання для захисту від уламків.
Розташування
Пацієнт повинен бути розташований таким чином, щоб забезпечити оператору оптимальний доступ до кінцівки з гіпсом.
Покроковий опис процедури
Розкажіть пацієнту про вібраційний інструмент для розрізання гіпсу і доторкніться до Вашої долоні, щоб продемонструвати, що він не завдає болю і не пошкодить шкіру.
Проведіть оцінку гіпсу вздовж довгої осі.
Продовжуйте розрізати гіпс у каналі, створеному шляхом оцінки, поки не буде досягнуто основної підкладки.
Розріжте підкладку і трикотаж ножицями з тупими кінчиками.
Вставте розширювач для гіпсу між обрізаними краями гіпсу.
Розтягніть гіпс за допомогою розширювач для гіпсу.
Зніміть гіпс.
Після процедури
Очистіть кінцівку від сухої шкіри і жиру, що накопичилися, використовуючи мило і воду.
За потреби організуйте або порекомендуйте відповідну фізичну терапію (наприклад, при скутості суглобів).
Попередження та поширені помилки
Щоб уникнути пошкодження шкіри, не продовжуйте тиснути інструментом для розрізання гіпсу на те саме місце після розрізання гіпсу або скловолокна.
Поради та підказки
Розділити гіпс може бути легше, якщо розрізати обидві сторони, а не лише одну сторону.
Для кращого контролю слід закріпити частину руки, що тримає інструмент для розрізання гіпсу, на гіпсі.