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Як знімати гіпс

ЗаJames Y. McCue, MD, University of Washington
Переглянуто/перевірено бер. 2024

Гіпс повинні знімати професіонали з використанням відповідного обладнання.

Показання

  • Завершення періоду іммобілізації

  • Оніміння, поколювання, посилення болю або будь-яке інше відчуття, що вказує на занадто тугий гіпс

  • Стороннє тіло, що застрягло між шкірою та гіпсовою пов'язкою

  • Пошкодження гіпсу або волога

  • Занепокоєння щодо інфекції або пошкодження шкіри під гіпсовою пов'язкою, що потребує обстеження

Протипоказання

  • Дата, що передує встановленому терміну іммобілізації

Ускладнення

  • Пошкодження шкіри під гіпсом (наприклад, садна, опік від тертя)

Обладнання

Для видалення гіпсу можна використовувати декілька різних інструментів:

  • Вібраційний інструмент для розрізання гіпсу

  • Розширювач для гіпсу

  • Ножиці з тупими наконечниками

Вібраційні інструменти для розрізання гіпсу виглядають так, ніби можуть легко пошкодити шкіру, але вони цілком безпечні.

Додаткові міркування

  • Використовуйте простирадло або серветку для збирання пилу, що утворюється в результаті зрізання гіпсового матеріалу.

  • Якщо до інструменту для розрізання гіпсу приєднано вакуумний шланг, використовуйте його для збору пилу.

  • Використовуйте відповідні засоби захисту очей і органів дихання для захисту від уламків.

Розташування

  • Пацієнт повинен бути розташований таким чином, щоб забезпечити оператору оптимальний доступ до кінцівки з гіпсом.

Покроковий опис процедури

  • Розкажіть пацієнту про вібраційний інструмент для розрізання гіпсу і доторкніться до Вашої долоні, щоб продемонструвати, що він не завдає болю і не пошкодить шкіру.

  • Проведіть оцінку гіпсу вздовж довгої осі.

  • Продовжуйте розрізати гіпс у каналі, створеному шляхом оцінки, поки не буде досягнуто основної підкладки.

  • Розріжте підкладку і трикотаж ножицями з тупими кінчиками.

  • Вставте розширювач для гіпсу між обрізаними краями гіпсу.

  • Розтягніть гіпс за допомогою розширювач для гіпсу.

  • Зніміть гіпс.

Після процедури

  • Очистіть кінцівку від сухої шкіри і жиру, що накопичилися, використовуючи мило і воду.

  • За потреби організуйте або порекомендуйте відповідну фізичну терапію (наприклад, при скутості суглобів).

Попередження та поширені помилки

  • Щоб уникнути пошкодження шкіри, не продовжуйте тиснути інструментом для розрізання гіпсу на те саме місце після розрізання гіпсу або скловолокна.

Поради та підказки

  • Розділити гіпс може бути легше, якщо розрізати обидві сторони, а не лише одну сторону.

  • Для кращого контролю слід закріпити частину руки, що тримає інструмент для розрізання гіпсу, на гіпсі.

Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.