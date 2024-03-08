Переломи носа

Симптоматичне лікування

При гематомах перегородки — невідкладне дренування

При деформаціях — відстрочена репозиція

Негайне лікування полягає в контролі симптомів за допомогою льоду та знеболювальних препаратів. Гематоми перегородки необхідно негайно надрізати та дренувати для запобігання інфікуванню та некрозу хряща.

Репозицію проводять лише у разі переломів, що спричиняють видиму деформацію або обструкцію носових дихальних шляхів. Підставою для завершення репозиції є клінічний стан пацієнта та відновлення прохідності дихальних шляхів. Зазвичай репозицію відкладають на 3–5 день після травми до зменшення набряку, але не більше, ніж на 2 тижні, щоб не встигла сформуватися кісткова мозоль. Репозицію переломів носа в дорослих можна проводити під місцевою анестезією; у дітей потрібна загальна анестезія.

Елеватор із тупим кінчиком вводять у ніздрі та розташовують під втисненою носовою кісткою, яку піднімають уперед і вбік, одночасно натискаючи на інший бік носа, щоб розташувати спинку носа по середній лінії. Ніс можна стабілізувати за допомогою внутрішніх тампонів (що складаються з просочених антибіотиками марлевих смужок, силіконових еластомерних губок або аналогічних засобів), помістивши їх високо в присінок носа, а також за допомогою зовнішнього шинування. Внутрішня тампонада триває протягом 4–7 діб; зовнішнє шинування — 7–14 діб. Необхідно профілактично призначати антибіотики, які ефективні проти стафілококів, на весь період тампонади носа, щоб знизити ризик розвитку синдрому токсичного шоку.

Ушкодження хряща часто не потребують репозиції. У поодиноких випадках, коли після зменшення набряку деформація зберігається, зазвичай достатньо провести репозицію та накласти шину під місцевою анестезією.

Переломи перегородки тяжко зафіксувати, тому пізніше часто виникає потреба в хірургічному втручанні на перегородці.

У разі перелому дірчастої пластинки з витіканням спинномозкової рідини (СМР) необхідна госпіталізація з постільним режимом, підняттям голови та накладенням поперекового дренажу. Методи догляду за дренажем та потреба в антибіотиках у різних установах відрізняються. Якщо витікання СМР не припиняється, може виникнути потреба в хірургічному втручанні на основі черепа.