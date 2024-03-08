Переломи носа

Переломи кісток або травми хрящів носа можуть призводити до набряку, болючості при дотику, надмірної рухливості, крепітації, носової кровотечі та синців навколо очей. Діагноз зазвичай є клінічним. Лікування може передбачати репозицію, стабілізацію з використанням внутрішньої тампонади або шинування. Гематому перегородки необхідно негайно дренувати.
З усіх кісток обличчя кістки носа ламаються найчастіше, що пояснюється їх центральним розташуванням і виступанням. Залежно від механізму травми можливі переломи верхньої щелепи, очної ямки, дірчастої пластинки, а також пошкодження носо-сльозових протоків.
До ускладнень належать косметична деформація та функціональна обструкція. Гематоми перегородки є субперихондріальними скупченнями крові, які можуть призвести до аваскулярного або септичного некрозу хряща з подальшим розвитком деформації (сідлоподібний ніс). Перелом дірчастої пластинки може спричинити витікання спинномозкової рідини (СМР), що підвищує ризик розвитку менінгіту або абсцесу головного мозку. На щастя, це ускладнення трапляється рідко.
ДОКТОР П. МАРАЦЦІ (DR P. MARAZZI) / НАУКОВА ФОТОБІБЛІОТЕКА
Симптоми та ознаки переломів носа
Носова кровотеча при травмі обличчя може свідчити про перелом носа. Інші симптоми й ознаки включають очевидну або приховану деформацію носа, набряк, болючість при дотику, крепітацію та нестабільність. Також можуть спостерігатися рвані рани, екхімози (в ділянці носа та навколо очей), відхилення перегородки та порушення прохідності носових ходів. Гематома перегородки проявляється її припухлістю фіолетового відтінку. Прозора рідина, що витікає з носа, може бути спинномозковою рідиною (СМР), але якщо вона змішана з кров’ю, таку ринорею діагностувати тяжко.
Діагностика переломів носа
Фізикальне обстеження
Діагноз ґрунтується на результатах фізикального обстеження. При неускладненому переломі носа стандартна рентгенографія неінформативна, оскільки вона має низьку чутливість і специфічність. Якщо є підозра на інші переломи кісток обличчя або ускладнення проводять КТ кісток обличчя. Тест-смужки для визначення рівня глюкози не дають змоги точно ідентифікувати ринорею спинномозкової рідини, тому такий метод не рекомендується.
Лікування переломів носа
Симптоматичне лікування
При гематомах перегородки — невідкладне дренування
При деформаціях — відстрочена репозиція
Негайне лікування полягає в контролі симптомів за допомогою льоду та знеболювальних препаратів. Гематоми перегородки необхідно негайно надрізати та дренувати для запобігання інфікуванню та некрозу хряща.
Репозицію проводять лише у разі переломів, що спричиняють видиму деформацію або обструкцію носових дихальних шляхів. Підставою для завершення репозиції є клінічний стан пацієнта та відновлення прохідності дихальних шляхів. Зазвичай репозицію відкладають на 3–5 день після травми до зменшення набряку, але не більше, ніж на 2 тижні, щоб не встигла сформуватися кісткова мозоль. Репозицію переломів носа в дорослих можна проводити під місцевою анестезією; у дітей потрібна загальна анестезія.
Елеватор із тупим кінчиком вводять у ніздрі та розташовують під втисненою носовою кісткою, яку піднімають уперед і вбік, одночасно натискаючи на інший бік носа, щоб розташувати спинку носа по середній лінії. Ніс можна стабілізувати за допомогою внутрішніх тампонів (що складаються з просочених антибіотиками марлевих смужок, силіконових еластомерних губок або аналогічних засобів), помістивши їх високо в присінок носа, а також за допомогою зовнішнього шинування. Внутрішня тампонада триває протягом 4–7 діб; зовнішнє шинування — 7–14 діб. Необхідно профілактично призначати антибіотики, які ефективні проти стафілококів, на весь період тампонади носа, щоб знизити ризик розвитку синдрому токсичного шоку.
Ушкодження хряща часто не потребують репозиції. У поодиноких випадках, коли після зменшення набряку деформація зберігається, зазвичай достатньо провести репозицію та накласти шину під місцевою анестезією.
Переломи перегородки тяжко зафіксувати, тому пізніше часто виникає потреба в хірургічному втручанні на перегородці.
У разі перелому дірчастої пластинки з витіканням спинномозкової рідини (СМР) необхідна госпіталізація з постільним режимом, підняттям голови та накладенням поперекового дренажу. Методи догляду за дренажем та потреба в антибіотиках у різних установах відрізняються. Якщо витікання СМР не припиняється, може виникнути потреба в хірургічному втручанні на основі черепа.
Ключові моменти
Основні ускладнення при переломах носа — це гематома перегородки, носова кровотеча, порушення прохідності носових ходів, косметичні проблеми та зрідка переломи дірчастої пластинки.
Рентгенологічне обстеження носа проводити не потрібно.
Гематоми перегородки дренують негайно.
Репозицію та деякі інші методи лікування відкладають на термін від 3 до 5 днів до зникнення набряку.