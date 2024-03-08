Зовнішнє вухо являє собою єдиний шматок хряща, вкритий охрястям і шкірою. Охрястя забезпечує надходження крові до хряща вушної раковини. Тупа травма зовнішнього вуха може призвести до субперихондріальної гематоми; скупчення великої кількості крові між охрястям і хрящем може призвести до порушення кровопостачання хряща та перетворити все зовнішнє вухо або його частину на безформну темно-червону масу. Може виникнути аваскулярний некроз хряща. Внаслідок деструкції виникає характерна для борців та боксерів деформація вуха на кшталт «цвітної капусти».

Лікування полягає в негайному видаленні згустків крові через розріз і запобігання повторним скупченням крові за допомогою підшивання марлевих валиків зі стоматологічної марлі, вазелінової (простої або антимікробної) марлі за допомогою наскрізних швів до області гематоми або встановлення дренажу Пенроуза з пов'язками, що тиснуть. Оскільки такі ушкодження можуть інфікуватися з формуванням абсцесу, протягом 5 днів призначають пероральний антибіотик, ефективний проти стафілококу (наприклад, цефалексин у дозі 500 мг 3 рази на добу).

Вухо на кшталт «цвітної капусти» Зображення RICHARD WAREHAM FOTOGRAFIE/SCIENCE PHOTO LIBRARY