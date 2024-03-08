Травма зовнішнього вуха (вушної раковини) може спричинити гематому, рвану рану, відрив або перелом.
Субперихондріальна гематома (вухо на кшталт «цвітної капусти»)
Зовнішнє вухо являє собою єдиний шматок хряща, вкритий охрястям і шкірою. Охрястя забезпечує надходження крові до хряща вушної раковини. Тупа травма зовнішнього вуха може призвести до субперихондріальної гематоми; скупчення великої кількості крові між охрястям і хрящем може призвести до порушення кровопостачання хряща та перетворити все зовнішнє вухо або його частину на безформну темно-червону масу. Може виникнути аваскулярний некроз хряща. Внаслідок деструкції виникає характерна для борців та боксерів деформація вуха на кшталт «цвітної капусти».
Лікування полягає в негайному видаленні згустків крові через розріз і запобігання повторним скупченням крові за допомогою підшивання марлевих валиків зі стоматологічної марлі, вазелінової (простої або антимікробної) марлі за допомогою наскрізних швів до області гематоми або встановлення дренажу Пенроуза з пов'язками, що тиснуть. Оскільки такі ушкодження можуть інфікуватися з формуванням абсцесу, протягом 5 днів призначають пероральний антибіотик, ефективний проти стафілококу (наприклад, цефалексин у дозі 500 мг 3 рази на добу).
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Цінні поради та підводні камені
Рвані рани
При рваних ранах зовнішнього вуха краї шкіри зшивають, якщо це можливо. Якщо хрящ пошкоджений наскрізно й шкіри недостатньо, щоб покрити його, хрящ ушивають. Незалежно від того, чи проводили ушивання, пошкоджений хрящ зовні закривають ватно-марлевою пов'язкою (наприклад, валиком зі стоматологічної марлі) або просоченою антибіотиками марлевою пов'язкою, що тисне. Пероральні антибіотики призначаються так само, як у разі гематоми.
Рани від укусів людини супроводжуються високим ризиком інфікування, зокрема потенційно тяжкого ускладнення — інфікування хряща. Лікування полягає в ретельному видаленні нежиттєздатних тканин, профілактичному призначенні антибіотиків (наприклад, амоксициліну/клавуланату в дозі 500–875 мг перорально 2 рази на добу протягом 3 днів) і, можливо, противірусних препаратів (див. таблицю «Протимікробні препарати для ран від укусу»). Рани, які виникли < 12 годин тому, можна ушивати, тоді як загоєння давніших ран відбувається вторинним натягом, а косметичне лікування деформації слід проводити пізніше.
Відриви
Повні чи часткові відриви ушиває отоларинголог, лицевий пластичний хірург чи пластичний хірург.
Травми внаслідок переломів нижньої щелепи
Сильний удар нижньої щелепи може передаватися на передню стінку слухового каналу (задню стінку суглобової западини). У разі перелому передньої стінки зсув фрагментів може призвести до звуження цього каналу, тому потрібно здійснити їх репозицію або видалити хірургічно під загальною анестезією.