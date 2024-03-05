Знеболення та анестезія під час пологів та розродження

Методи включають пудендальну блокаду, інфільтрацію промежини та парацервікальну блокаду.

Пудендальна блокада передбачає введення місцевого анестетика через стінку піхви, щоб анестетик омив пудендальний нерв у місці його перетину з сідничним виступом. Ця блокада знеболює нижню частину піхви, промежину та задню частину вульви; передня частина вульви, що іннервується поперековими дерматомами, не знеболюється. Пудендальна блокада є безпечним і простим методом при неускладнених спонтанних вагінальних пологах, якщо жінка не бажає епідуральної або спінальної анестезії, або якщо пологи зайшли далеко і немає часу на епідуральну ін'єкцію. Ускладнення пудендальної блокади включають внутрішньосудинне введення анестетиків, гематоми та інфекцію.

В обмежених випадках використовується інфільтрація промежини анестетиком. Наприклад, її можна використовувати, якщо у пацієнтки є біль у промежині навіть після виконаної епідуральної або пудендальної блокади, або в пацієнтки без іншого знеболення, особливо якщо очікується великий розрив або епізіотомія. Цей метод не такий ефективний, як виконана належним чином пундальна блокада.

Парацервікальна блокада рідко підходить для пологів, оскільки частота брадикардії плода становить > 10% (1). Техніка включає введення від 5 до 10 мл 1% лідокаїну або хлорпрокаїну (який має більш короткий період напіврозпаду) у позиції на 3 і 9 годин; аналгетична реакція є короткочасною.