Знеболення та анестезія під час пологів та розродження

Варіанти знеболення та анестезії під час пологів включають нейроаксіальне, локорегіонарне, парентеральне знеболення та загальну анестезію. Як правило, перевагу надають нейроаксіальним методам (наприклад, епідуральній або спінальній анестезії) (1). Локорегіонарні ін'єкції (наприклад, пудендальна блокада, парацервікальна блокада) менш поширені. Парентеральні опіоїди або інші лікарські засоби, як правило, використовуються лише в тому випадку, якщо нейроаксіальна анестезія недоступна, якщо у пацієнтки є протипоказання до нейроаксіальної анестезії (наприклад, попереднє хірургічне втручання на хребті або тяжкий сколіоз), або якщо пацієнт рішуче вважає за краще уникати нейроаксіальної анестезії (наприклад, через попередній поганий досвід використання цього методу). Загальна анестезія використовується тільки в разі необхідності екстреного кесаревого розтину.
Довідковий матеріал загального характеру
1. American College of Obstetricians and Gynecologists' Committee on Practice Bulletins: Obstetrics. ACOG Practice Bulletin No. 209: Obstetric Analgesia and Anesthesia. Obstet Gynecol 133(3):e208-e225, 2019. doi:10.1097/AOG.0000000000003132
Нейроаксіальна анестезія під час пологів та розродження
Нейроаксіальна анестезія є кращим підходом до знеболення під час пологів та розродження. Вона забезпечує ефективний контроль болю, дозволяє породіллі залишатися в свідомості й тужитися, і не призводить до седації новонародженого. Існує кілька методів нейроаксіальної анестезії, включаючи епідуральну, спінальну та комбіновану спінально-епідуральну.
Епідуральна анестезія
Для епідуральної анестезії характерний поступовий початок контролю болю. Її можна продовжувати під час родової діяльності і вагінальних пологів, при цьому рівень знеболення можна підвищити під час кесаревого розтину.
Для епідуральної анестезії катетер вводять у поперековий епідуральний простір. Зазвичай в епідуральний простір безперервно вводиться місцевий анестетик (наприклад, 0,2 % ропівакаїн, 0,125 % бупівакаїн), часто разом з опіоїдом (наприклад, фентанілом, суфентанілом). За потреби рівень анестезії можна змінювати. Наприклад, рівень може бути знижений, якщо пацієнтка не відчуває перейм під час другої стадії пологів.
Епідуральне знеболення не підвищує ризик кесаревого розтину (1).
Спінальна анестезія
Спінальна анестезія (одноразова ін'єкція в параспінальний субарахноїдальний простір) має швидкий початок і може бути використана для кесаревого розтину у пацієнтки без епідурального катетера. Спінальну анестезію при вагінальних пологах використовують рідше, оскільки вона короткочасна (приблизно 2–3 години), але її іноді використовують, якщо вагінальне розродження неминуче і пацієнтка бажає контролювати біль. Спинномозкова анестезія має невеликий ризик рикошетного спінального головного болю.
При використанні спінальних ін'єкцій пацієнти мають перебувати під постійним наглядом, а життєві показники слід перевіряти кожні 5 хвилин, для виявлення та лікування можливої гіпотонії.
Довідковий матеріал щодо нейроаксіальної анестезії
1. Practice Guidelines for Obstetric Anesthesia: An Updated Report by the American Society of Anesthesiologists Task Force on Obstetric Anesthesia and the Society for Obstetric Anesthesia and Perinatology*. Anesthesiology 124:270–300, 2016. doi: 10.1097/ALN.000000000000935
Локорегіонарне знеболення під час пологів та розродження
Методи включають пудендальну блокаду, інфільтрацію промежини та парацервікальну блокаду.
Пудендальна блокада передбачає введення місцевого анестетика через стінку піхви, щоб анестетик омив пудендальний нерв у місці його перетину з сідничним виступом. Ця блокада знеболює нижню частину піхви, промежину та задню частину вульви; передня частина вульви, що іннервується поперековими дерматомами, не знеболюється. Пудендальна блокада є безпечним і простим методом при неускладнених спонтанних вагінальних пологах, якщо жінка не бажає епідуральної або спінальної анестезії, або якщо пологи зайшли далеко і немає часу на епідуральну ін'єкцію. Ускладнення пудендальної блокади включають внутрішньосудинне введення анестетиків, гематоми та інфекцію.
В обмежених випадках використовується інфільтрація промежини анестетиком. Наприклад, її можна використовувати, якщо у пацієнтки є біль у промежині навіть після виконаної епідуральної або пудендальної блокади, або в пацієнтки без іншого знеболення, особливо якщо очікується великий розрив або епізіотомія. Цей метод не такий ефективний, як виконана належним чином пундальна блокада.
Парацервікальна блокада рідко підходить для пологів, оскільки частота брадикардії плода становить > 10% (1). Техніка включає введення від 5 до 10 мл 1% лідокаїну або хлорпрокаїну (який має більш короткий період напіврозпаду) у позиції на 3 і 9 годин; аналгетична реакція є короткочасною.
Довідковий матеріал щодо локорегіонарного знеболення
1. LeFevre ML: Fetal heart rate pattern and postparacervical fetal bradycardia. Obstet Gynecol 64 (3):343–6, 1984.
Парентеральна анестезія під час пологів та розродження
Внутрішньовенні або внутрішньом'язові знеболюючі, як правило, вводять лише за відсутності можливості виконання нейроаксіальної анестезії, хоча деякі клініцисти пропонують ці знеболюючі як варіант під час першої стадії пологів. Слід вводити тільки мінімальну кількість, необхідну для комфорту матері, оскільки знеболюючі препарати проходять через плаценту і можуть пригнічувати дихання новонародженого. Навіть при мінімальній їх кількості токсична дія на новонародженого може виникати тому, що після перерізання пуповини в новонародженого, метаболічні та видільні процеси якого є незрілими, кліренс препарату шляхом метаболізму в печінці або виведення із сечею відбувається значно повільніше.
Зазвичай використовується фентаніл (100 мкг) або морфіну сульфат (до 10 мг) внутрішньовенно кожні 60–90 хвилин. Ці опіоїди забезпечують хорошу аналгезію при невеликій дозі. Якщо фентаніл або морфін забезпечують недостатню аналгезію, слід використовувати додаткову дозу опіоїду чи інший метод знеболювання, а не так звані синергетичні препарати (наприклад, прометазин), які не мають антидоту. (Насправді ці препарати є адитивними, а не синергетичними). Синергетичні препарати все ще іноді використовуються, оскільки вони зменшують нудоту, спричинену опіоїдом; дози мають бути невеликими.
Якщо виникає неонатальна токсичність, дихання підтримується, а як специфічний антагоніст новонародженому можна ввести налоксон 0,01 мг/кг внутрішньовенно, внутрішньовенно, підшкірно або ендотрахеально. Налоксон можна повторити через 1-2 хвилини в міру потреби залежно від реакції новонародженого. Клініцисти мають перевірити новонародженого через 1-2 години після першого прийому налоксону, бо ефект ранньої дози слабшає.
Загальна анестезія під час пологів та розродження
Загальна анестезія зазвичай складається зі снодійних і паралітичних препаратів. Її застосування зазвичай резервується для екстреного кесаревого розтину, якщо можливості виконати нейроаксіальну анестезію немає взагалі або її неможливо виконати швидко.
Оскільки сильнодіючі та леткі інгаляційні препарати (наприклад, ізофлуран) можуть спричинити виражену депресію у плода, загальна анестезія не рекомендується для планових пологів.
У поодиноких випадках для знеболювання під час вагінальних пологів можна використовувати закис азоту 40% з киснем, за умови підтримання вербального контакту з породіллю.
Лікування післяпологового болю
Для лікування післяпологового болю Американська колегія акушерів і гінекологів радить використовувати поетапний мультимодальний підхід із комбінацією лікарських препаратів із різними механізмами дії (нестероїдні протизапальні препарати, ацетамінофен та/або низькоактивні опіоїди) для індивідуалізації та оптимізації контролю болю (1).
Рішення щодо контролю болю клініцисти повинні приймати разом із пацієнтами. Вони повинні знати про суб'єктивність в оцінці та лікуванні болю (наприклад, на основі расової або етнічної приналежності) і уникати упередженості в клінічних рішеннях щодо лікування болю.
Щодо пацієнток, які годують груддю, знеболюючими першої лінії є ацетамінофен та ібупрофен. Прийнятним засобом є внутрішньовенний кеторолак, хоча дані щодо його рівня в грудному молоці є обмеженими. Пацієнток, які приймають опіоїдні анальгетики, слід проконсультувати щодо ризику пригнічення центральної нервової системи як в самої пацієнтки, так і у дитини, яка знаходиться на грудному вигодовуванні. Крім того, препарати, що містять кодеїн, слід застосовувати, лише якщо немає інших варіантів, оскільки повідомлялося про надмірну седацію та неонатальну смерть (2).
Довідкові матеріали щодо лікування післяпологового болю
1. Pharmacologic Stepwise Multimodal Approach for Postpartum Pain Management: ACOG Clinical Consensus No. 1. Obstet Gynecol. 2021;138(3):507-517. doi:10.1097/AOG.0000000000004517
2. Управління з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів США: FDA Drug Safety Communication: FDA restricts use of prescription codeine pain and cough medicines and tramadol pain medicines in children; recommends against use in breastfeeding women. Доступ здійснено у січні 2024 р.