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Як видаляти стороннє тіло з носа

ЗаWaleed M Abuzeid, BSc, MBBS, University of Washington
Переглянуто/перевірено лип. 2023

Видалення чужорідного тіла з носа вимагає спеціальних інструментів і навичок.

Чужорідні тіла в носі іноді присутні у дітей молодшого віку, у пацієнтів із когнітивними порушеннями та у пацієнтів із психічними розладами. До поширених об’єктів, що заштовхуються в ніс, належать вата, папір, дрібні камінці, гранули, боби, насіння, горіхи, комахи та батарейки-таблетки.

Більшість чужорідних тіл знаходяться в найбільш передній частині носової порожнини і їх легко побачити за допомогою назального дзеркала.

Батарейки-таблетки та магніти необхідно вийняти негайно, оскільки вони можуть викликати опік або перфорувати слизову оболонку носа та/або перегородку (від витоку корозійного вмісту батарей, прямого тиску або ураження електричним струмом).

(Див. також «Чужорідні тіла у носі».)

Показання до видалення стороннього тіла з носа

  • Просте стороннє тіло у носі*

* Часто це предмети, які пацієнт сам заштовхує у ніс, як показано в прикладах вище (не включаючи потрапляння уламків, що летять, коли або інші складні ситуації)

Протипоказання до видалення стороннього тіла з носа

Абсолютні протипоказання

  • Неможливість бачити чужорідне тіло або дістати його за допомогою наявних інструментів

Відносні протипоказання

  • Чужорідне тіло, на яке чинився натиск, що спричинило значне запалення та/або набряк

  • Чужорідне тіло, яке є невеликим, прозорим та/або знаходиться далеко позаду або високо у носовій порожнині

  • Невдалі спроби видалення

Проконсультуйтеся з фахівцем із захворювань вух, носа та горла (ЛОР) (який може потребувати проведення ендоскопії носа), якщо є сумніви щодо можливості видалення предмета або якщо повторні спроби видалення були невдалими. Багато спроб збільшують ризик травмування та/або переміщення об'єкта глибше в ніс, де його важче видалити.

Ускладнення видалення стороннього тіла з носа

  • Травма слизової оболонки носа та кровотеча, що виникла внаслідок цього

  • Аспірація предмета, особливо у пацієнтів під седацією

Обладнання для видалення стороннього тіла з носа

  • Стілець з підголівником або крісло для обстеження у ЛОРа

  • Джерело світла та дзеркало або ліхтарик із регульованим вузьким променем

  • Рукавички, маска та халат

  • Суміш анестетиків/вазоконстрикторів для місцевого застосування (наприклад, 4 % кокаїну, 1 % тетракаїну або 4 % лідокаїну плюс 0,5 % оксиметазоліну)

  • Бавовняні тампони або накладки для нанесення препаратів для місцевого застосування

  • Назальне дзеркало

  • Джерело всмоктування та катетер Frazier-tip та/або інші всмоктувальні катетери різних розмірів

  • Щипці-крокодил або штикоподібний пінцет

  • Дротова петля та кюретажні ложки

  • Катетер з балонним наконечником (катетер French Fogarty 5-8 або екстрактор Katz)

Малі діти зазвичай потребують стримування або седації. Утримування можна здійснювати за допомогою простирадла або доступної у продажу іммобілізаційної дошки, але воно є емоційно травматичним. За винятком випадків, коли виглядає, що чужорідне тіло знаходиться досить близько до ніздрів і може бути видалене з легкістю і дуже швидко, зазвичай бажано застосовувати седацію (наприклад, кетаміном або іншим відповідним лікарським препаратом).

Додаткові міркування щодо видалення стороннього тіла з носа

  • Батарейки-таблетки та магніти необхідно вийняти негайно. Батарейки можуть викликати хімічні опіки (через витікання вмісту батареї) або ураження електричним струмом носової тканини, а магніти можуть викликати некроз через здійснення тиску на носові структури, включаючи перегородку. У таких випадках слід розглянути можливість термінової консультації з ЛОРом.

Відповідна анатомія для видалення стороннього тіла з носа

  • Бічна стінка носа має 3 носові раковини. Вони можуть бути крихкими і не повинні бути помилково прийняті за сторонні тіла або пухлини.

  • Носова перегородка часто викривлена, і, якщо викривлення виявлено під час обстеження, під час введення інструментів слід бути дуже обережним, щоб запобігти травмуванню перегородки.

Розташування пацієнта для видалення стороннього тіла з носа

  • Пацієнт повинен сидіти вертикально в положенні для інтубації з піднятою вгору головою, бажано в спеціальному ЛОР-кріслі. Слід підтримувати потилицю пацієнта, щоб запобігти раптовому зворотному руху. Ніс пацієнта повинен бути перед очима лікаря.

Покроковий опис видалення стороннього тіла з носа

  • Попросіть пацієнта обережно видути ніс, щоб видалити слиз і, можливо, чужорідне тіло. Якщо з носу тече, слід обережно відсмоктати носовий канал, щоб видалити слиз, не штовхаючи чужорідне тіло назад.

  • Нанесіть місцевий анестетик та судинозвужувальний засіб для зменшення чутливості та набряку слизової оболонки.

  • Зачекайте від 3 до 5 хвилин, щоб анестетик та судинозвужувач подіяли. Якщо все ще є значний набряк, нанесіть другий судинозвужуючий препарат для місцевого застосування.

  • Вставте назальне дзеркало вказівним пальцем у положення навпроти носа або щоки пацієнта, а ручку тримайте паралельно підлозі (так щоб леза відкривалися вертикально).

  • Повільно відкрийте дзеркало та огляньте ніс за допомогою яскравого лобового ліхтарика або лобового дзеркала, використання якого дозволяє залишити одну руку вільною для проведення всмоктування або оперування інструментом.

  • Використовуйте всмоктувальний катетер Frazier-tip, щоб видалити будь-який слиз, що заважає оглядати порожнину носа.

  • У випадку розміщених в передніх відділах деяких м’яких об’єктів і твердих об’єктів із краєм, за який можна взятися, захопіть об’єкт і видаліть його за допомогою щипців (наприклад, щипців-крокодила або багнетоподібного пінцета).

  • Дотримуйтесь інструкцій щодо роздування для будь-якого комерційного балона від епістаксису.

  • Видаліть гладкі круглі предмети за допомогою всмоктувального катетера; прикладіть всмоктувальний кінчик до предмета, відкривши отвір пальцем. Потім затисніть отвір пальцем, щоб прикласти силу всмоктування, і обережно видаліть предмет.

  • Видаліть предмети, які неможна не можливо витягнути з передньої частини носа, за допомогою балонного катетера з наконечником (наприклад, сечовий катетер 8 French). Введіть змащений лубрикантом здутий балон за об'єкт. Будьте обережні, щоб не проштовхнути об'єкт глибше в носовий хід. Повільно надуйте повітрям балон — приблизно 2 мл у маленьких дітей, 3 мл у старших дітей і 5 мл у дорослих. Повільно витягніть балон, потягнувши предмет вперед, доки не відчуєте опір, а потім видаліть предмет. Здуйте балон і вийміть його з носа.

Подальший догляд після видалення стороннього тіла з носа

  • Після видалення магнітів або батарейок направляйте пацієнтів на огляд до отоларинголога через ризик пошкодження назальних м’яких тканин стороннім тілом.

  • Антибіотики, як правило, не показані після видалення чужорідного тіла.

Попередження та поширені помилки під час видалення стороннього тіла з носа

  • Не відкривайте носове дзеркало збоку та не використовуйте його, не підтримуючи. (Притримуйте пальцем руки, якою ви тримаєте дзеркало, щоку або ніс пацієнта.)

  • Намагання захопити круглі, гладкі предмети пінцетом часто спричинює їх просування ще глибше.

  • Припиніть спроби видалити їх після неуспішної спроби. Повторні спроби видалення є поширеною причиною непотрібної травми.

  • Загалом, перевагу слід надавати видаленню за допомогою прямої візуалізації та з використанням інструментів порівняно з іншими методами.

Поради та підказки щодо видалення стороннього тіла з носа

  • Слід підняти крісло пацієнта так, щоб він знаходився на рівні очей лікаря, це зменшує навантаження на спину лікаря порівняно з необхідністю нахилятися вниз.

  • Огляньте контралатеральну носову порожнину, ротову порожнину та вушні канали на наявність додаткових сторонніх тіл.

  • Перевіряйте ніс після видалення чужорідного тіла, щоб не пропустити інше чужорідне тіло.

Копірайт © 2025 Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.

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Копірайт© 2025Компанія Merck & Co., Inc., Равей, Нью-Джерсі, США, та її філії. Всі права збережено.