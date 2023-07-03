Як видаляти стороннє тіло з носа

Видалення чужорідного тіла з носа вимагає спеціальних інструментів і навичок.

Чужорідні тіла в носі іноді присутні у дітей молодшого віку, у пацієнтів із когнітивними порушеннями та у пацієнтів із психічними розладами. До поширених об’єктів, що заштовхуються в ніс, належать вата, папір, дрібні камінці, гранули, боби, насіння, горіхи, комахи та батарейки-таблетки.

Більшість чужорідних тіл знаходяться в найбільш передній частині носової порожнини і їх легко побачити за допомогою назального дзеркала.

Батарейки-таблетки та магніти необхідно вийняти негайно, оскільки вони можуть викликати опік або перфорувати слизову оболонку носа та/або перегородку (від витоку корозійного вмісту батарей, прямого тиску або ураження електричним струмом).

(Див. також «Чужорідні тіла у носі».)

Показання до видалення стороннього тіла з носа Просте стороннє тіло у носі* * Часто це предмети, які пацієнт сам заштовхує у ніс, як показано в прикладах вище (не включаючи потрапляння уламків, що летять, коли або інші складні ситуації)

Протипоказання до видалення стороннього тіла з носа Абсолютні протипоказання Неможливість бачити чужорідне тіло або дістати його за допомогою наявних інструментів Відносні протипоказання Чужорідне тіло, на яке чинився натиск, що спричинило значне запалення та/або набряк

Чужорідне тіло, яке є невеликим, прозорим та/або знаходиться далеко позаду або високо у носовій порожнині

Невдалі спроби видалення Проконсультуйтеся з фахівцем із захворювань вух, носа та горла (ЛОР) (який може потребувати проведення ендоскопії носа), якщо є сумніви щодо можливості видалення предмета або якщо повторні спроби видалення були невдалими. Багато спроб збільшують ризик травмування та/або переміщення об'єкта глибше в ніс, де його важче видалити.

Ускладнення видалення стороннього тіла з носа Травма слизової оболонки носа та кровотеча, що виникла внаслідок цього

Аспірація предмета, особливо у пацієнтів під седацією

Обладнання для видалення стороннього тіла з носа Стілець з підголівником або крісло для обстеження у ЛОРа

Джерело світла та дзеркало або ліхтарик із регульованим вузьким променем

Рукавички, маска та халат

Суміш анестетиків/вазоконстрикторів для місцевого застосування (наприклад, 4 % кокаїну, 1 % тетракаїну або 4 % лідокаїну плюс 0,5 % оксиметазоліну)

Бавовняні тампони або накладки для нанесення препаратів для місцевого застосування

Назальне дзеркало

Джерело всмоктування та катетер Frazier-tip та/або інші всмоктувальні катетери різних розмірів

Щипці-крокодил або штикоподібний пінцет

Дротова петля та кюретажні ложки

Катетер з балонним наконечником (катетер French Fogarty 5-8 або екстрактор Katz) Малі діти зазвичай потребують стримування або седації. Утримування можна здійснювати за допомогою простирадла або доступної у продажу іммобілізаційної дошки, але воно є емоційно травматичним. За винятком випадків, коли виглядає, що чужорідне тіло знаходиться досить близько до ніздрів і може бути видалене з легкістю і дуже швидко, зазвичай бажано застосовувати седацію (наприклад, кетаміном або іншим відповідним лікарським препаратом).

Додаткові міркування щодо видалення стороннього тіла з носа Батарейки-таблетки та магніти необхідно вийняти негайно. Батарейки можуть викликати хімічні опіки (через витікання вмісту батареї) або ураження електричним струмом носової тканини, а магніти можуть викликати некроз через здійснення тиску на носові структури, включаючи перегородку. У таких випадках слід розглянути можливість термінової консультації з ЛОРом.

Відповідна анатомія для видалення стороннього тіла з носа Бічна стінка носа має 3 носові раковини. Вони можуть бути крихкими і не повинні бути помилково прийняті за сторонні тіла або пухлини.

Носова перегородка часто викривлена, і, якщо викривлення виявлено під час обстеження, під час введення інструментів слід бути дуже обережним, щоб запобігти травмуванню перегородки.

Розташування пацієнта для видалення стороннього тіла з носа Пацієнт повинен сидіти вертикально в положенні для інтубації з піднятою вгору головою, бажано в спеціальному ЛОР-кріслі. Слід підтримувати потилицю пацієнта, щоб запобігти раптовому зворотному руху. Ніс пацієнта повинен бути перед очима лікаря.

Покроковий опис видалення стороннього тіла з носа Попросіть пацієнта обережно видути ніс, щоб видалити слиз і, можливо, чужорідне тіло. Якщо з носу тече, слід обережно відсмоктати носовий канал, щоб видалити слиз, не штовхаючи чужорідне тіло назад.

Нанесіть місцевий анестетик та судинозвужувальний засіб для зменшення чутливості та набряку слизової оболонки.

Зачекайте від 3 до 5 хвилин, щоб анестетик та судинозвужувач подіяли. Якщо все ще є значний набряк, нанесіть другий судинозвужуючий препарат для місцевого застосування.

Вставте назальне дзеркало вказівним пальцем у положення навпроти носа або щоки пацієнта, а ручку тримайте паралельно підлозі (так щоб леза відкривалися вертикально).

Повільно відкрийте дзеркало та огляньте ніс за допомогою яскравого лобового ліхтарика або лобового дзеркала, використання якого дозволяє залишити одну руку вільною для проведення всмоктування або оперування інструментом.

Використовуйте всмоктувальний катетер Frazier-tip, щоб видалити будь-який слиз, що заважає оглядати порожнину носа.

У випадку розміщених в передніх відділах деяких м’яких об’єктів і твердих об’єктів із краєм, за який можна взятися, захопіть об’єкт і видаліть його за допомогою щипців (наприклад, щипців-крокодила або багнетоподібного пінцета).

Дотримуйтесь інструкцій щодо роздування для будь-якого комерційного балона від епістаксису.

Видаліть гладкі круглі предмети за допомогою всмоктувального катетера; прикладіть всмоктувальний кінчик до предмета, відкривши отвір пальцем. Потім затисніть отвір пальцем, щоб прикласти силу всмоктування, і обережно видаліть предмет.

Видаліть предмети, які неможна не можливо витягнути з передньої частини носа, за допомогою балонного катетера з наконечником (наприклад, сечовий катетер 8 French). Введіть змащений лубрикантом здутий балон за об'єкт. Будьте обережні, щоб не проштовхнути об'єкт глибше в носовий хід. Повільно надуйте повітрям балон — приблизно 2 мл у маленьких дітей, 3 мл у старших дітей і 5 мл у дорослих. Повільно витягніть балон, потягнувши предмет вперед, доки не відчуєте опір, а потім видаліть предмет. Здуйте балон і вийміть його з носа.

Подальший догляд після видалення стороннього тіла з носа Після видалення магнітів або батарейок направляйте пацієнтів на огляд до отоларинголога через ризик пошкодження назальних м’яких тканин стороннім тілом.

Антибіотики, як правило, не показані після видалення чужорідного тіла.

Попередження та поширені помилки під час видалення стороннього тіла з носа Не відкривайте носове дзеркало збоку та не використовуйте його, не підтримуючи. (Притримуйте пальцем руки, якою ви тримаєте дзеркало, щоку або ніс пацієнта.)

Намагання захопити круглі, гладкі предмети пінцетом часто спричинює їх просування ще глибше.

Припиніть спроби видалити їх після неуспішної спроби. Повторні спроби видалення є поширеною причиною непотрібної травми.

Загалом, перевагу слід надавати видаленню за допомогою прямої візуалізації та з використанням інструментів порівняно з іншими методами.