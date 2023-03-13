honeypot link
Jayne R. Wilkinson, MD, MSCE
Членство в професійних спілках
Professor of Clinical Neurology
University of Pennsylvania, Perelman School of Medicine
Medical Director, National Tele-Neurology Program
VA Medical Center
Глави посібника та коментарі
Глави
Падіння у людей похилого віку
Порушення ходи в осіб літнього віку