Bradley A. Schiff, MD

Спеціалізація та досвід роботи

  • Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Head and Neck Cancers

Членство в професійних спілках

Освіта

  • Medical School: New York University School of Medicine, New York, NY
  • Residency: Otolaryngology, Georgetown University Medical Center
  • Fellowship: Head and Neck Surgery, University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX

Сертифікати

  • American Board of Otolaryngology

Обрати нагороди, досягнення та публікації

  • Fellow, American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery
  • New York Times Super Doctors, 2009-2021
  • New York Magazine Best Doctors, 2015-2021
  • Over 55 articles in peer-reviewed journals

