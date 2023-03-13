Bradley A. Schiff, MD
Спеціалізація та досвід роботи
- Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Head and Neck Cancers
Членство в професійних спілках
Освіта
- Medical School: New York University School of Medicine, New York, NY
- Residency: Otolaryngology, Georgetown University Medical Center
- Fellowship: Head and Neck Surgery, University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX
Сертифікати
- American Board of Otolaryngology
Обрати нагороди, досягнення та публікації
- Fellow, American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery
- New York Times Super Doctors, 2009-2021
- New York Magazine Best Doctors, 2015-2021
- Over 55 articles in peer-reviewed journals
Глави посібника та коментарі