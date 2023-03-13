Vikas Mehta, MD, MPH
Спеціалізація та досвід роботи
- Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Head and Neck Cancer, Salivary Gland Disorders, Thyroid and Parathyroid Surgery
Членство в професійних спілках
Освіта
- Medical School: University of California Irvine, Irvine, CA
- Internship: General Surgery, St. Vincent’s Catholic Medical Center, New York, NY
- Residency: Otolaryngology, New York Eye and Ear Infirmary, New York, NY
- Fellowship: Head and Neck Surgical Oncology, University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, PA
- Master of Public Health: Johns Hopkins University, Baltimore, MD
Сертифікати
- American Board of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery
Обрати нагороди, досягнення та публікації
- Fellow, American College of Surgeons
- Coordinator for Research and Quality, American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery, 2021
- AAO-HNFS Honors Award Recipient, 2020
- Faculty Teacher of the Year Award, Montefiore Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, 2018
- Cochrane Scholars Award, American Academy of Otolaryngology, 2013
- Over 60 articles in peer-reviewed journals and 16 book chapters
Глави посібника та коментарі