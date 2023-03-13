skip to main content
MSD Довідник версія для фахівців
Vikas Mehta, MD, MPH

Спеціалізація та досвід роботи

  • Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, Head and Neck Cancer, Salivary Gland Disorders, Thyroid and Parathyroid Surgery

Членство в професійних спілках

Освіта

  • Medical School: University of California Irvine, Irvine, CA
  • Internship: General Surgery, St. Vincent’s Catholic Medical Center, New York, NY
  • Residency: Otolaryngology, New York Eye and Ear Infirmary, New York, NY
  • Fellowship: Head and Neck Surgical Oncology, University of Pittsburgh Medical Center, Pittsburgh, PA
  • Master of Public Health: Johns Hopkins University, Baltimore, MD

Сертифікати

  • American Board of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery

Обрати нагороди, досягнення та публікації

  • Fellow, American College of Surgeons
  • Coordinator for Research and Quality, American Academy of Otolaryngology Head and Neck Surgery, 2021
  • AAO-HNFS Honors Award Recipient, 2020
  • Faculty Teacher of the Year Award, Montefiore Department of Otorhinolaryngology-Head and Neck Surgery, 2018
  • Cochrane Scholars Award, American Academy of Otolaryngology, 2013
  • Over 60 articles in peer-reviewed journals and 16 book chapters

Глави посібника та коментарі