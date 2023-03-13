Yiju Teresa Liu, MD
Спеціалізація та досвід роботи
- Emergency Medicine, Emergency Ultrasonography
Членство в професійних спілках
- Health Sciences Associate Clinical Professor and Director, Emergency Ultrasound Fellowship, Department of Emergency Medicine
- Harbor-UCLA Medical Center
Освіта
- Medical School: University of Rochester School of Medicine and Dentistry, Rochester, NY
- Residency: Emergency Medicine, SUNY Health Science Center at Brooklyn, Brooklyn, NY
- Fellowship: Emergency Ultrasound, North Shore-Long Island Jewish Health System, New Hyde Park, NY
Сертифікати
- American Board of Emergency Medicine
- Registered Diagnostic Medical Sonographer
Обрати нагороди, досягнення та публікації
- Over 20 articles in peer-reviewed journals
Глави посібника та коментарі