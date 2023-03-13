skip to main content
MSDMSD Довідникверсія для фахівців
Search icon

Yiju Teresa Liu, MD

Спеціалізація та досвід роботи

  • Emergency Medicine, Emergency Ultrasonography

Членство в професійних спілках

  • Health Sciences Associate Clinical Professor and Director, Emergency Ultrasound Fellowship, Department of Emergency Medicine
  • Harbor-UCLA Medical Center

Освіта

  • Medical School: University of Rochester School of Medicine and Dentistry, Rochester, NY
  • Residency: Emergency Medicine, SUNY Health Science Center at Brooklyn, Brooklyn, NY
  • Fellowship: Emergency Ultrasound, North Shore-Long Island Jewish Health System, New Hyde Park, NY

Сертифікати

  • American Board of Emergency Medicine
  • Registered Diagnostic Medical Sonographer

Обрати нагороди, досягнення та публікації

  • Over 20 articles in peer-reviewed journals

Глави посібника та коментарі