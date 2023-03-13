Michael F. Cellucci, MD
Спеціалізація та досвід роботи
Членство в професійних спілках
Освіта
- Medical School: Sidney Kimmel Medical College at Thomas Jefferson University, Philadelphia, PA
- Internship: Pediatrics, Nemours/Alfred I. DuPont Hospital for Children, Wilmington, DE
- Residency: Pediatrics, Nemours/Alfred I. DuPont Hospital for Children, Wilmington, DE
Сертифікати
- American Board of Pediatrics - Pediatric Hospital Medicine
- American Board of Pediatrics - General Pediatrics
Обрати нагороди, досягнення та публікації
- Fellow, American Academy of Pediatrics
Глави посібника та коментарі