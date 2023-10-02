Рак анального канала

Обследование врачом;

Сигмоидоскопия или колоноскопия

Биопсия

Для диагностирования рака заднего прохода врач сначала проверяет кожу вокруг заднего прохода на наличие любых аномалий. Рукой в перчатке врач обследует задний проход и нижние отделы прямой кишки, проверяя на наличие любых участков слизистой оболочки, которые на ощупь отличаются от соседних областей. Гибкий сигмоидоскоп (короткая смотровая трубка с видеокамерой на конце) используется для осмотра заднего прохода и прямой кишки. Аноскоп (небольшая жесткая трубка с лампой) может быть вставлен на несколько дюймов в задний проход, чтобы облегчить осмотр.

После этого врач берет образец ткани из патологической области и исследует ее под микроскопом (это называется биопсия).

После постановки диагноза рака анального канала проводятся другие визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ), чтобы определить, распространился ли (метастазировал) рак.

При наличии кровотечения врачи могут провести колоноскопию для выявления сопутствующего рака толстой кишки. Во время колоноскопии исследуется вся толстая кишка. Колоноскопия может выполняться даже у людей с очевидным геморроем (скрученные вены, находящиеся в стенке прямой кишки и заднего прохода), который может вызывать кровотечение.