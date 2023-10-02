К факторам риска развития рака анального канала относятся определенные инфекции, передающиеся половым путем.
Распространенные симптомы включают в себя кровотечение во время дефекации, боль, иногда зуд вокруг заднего прохода.
Для подтверждения диагноза проводят пальцевое исследование заднего прохода, сигмоидоскопию или колоноскопию и биопсию.
Лечить можно либо путем хирургического вмешательства, либо используя сочетание лучевой терапии и химиотерапии или лучевой терапии и хирургического вмешательства.
Рак анального канала развивается в клетках кожи области, расположенной непосредственно вокруг заднего прохода, или в выстилке переходной области между задним проходом и прямой кишкой (анальный канал). В отличие от прямой кишки и толстой кишки, в которых рак почти всегда является аденокарциномой, рак заднего прохода в большинстве случаев представляет собой плоскоклеточную карциному.
В США ежегодно рак анального канала выявляют примерно у 9760 человек, в результате него умирает примерно 1870 человек в год. Рак анального канала чаще встречается у женщин.
Факторы риска рака анального канала включают следующее:
вирус папилломы человека (ВПЧ) (остроконечные кондиломы);
анальный половой акт;
хронические свищи;
лучевая терапия на область кожи вокруг заднего прохода;
инфекция лимфогранулемы венерической;
курение;
Симптомы рака анального канала
Люди с раком анального канала часто испытывают кровотечение во время дефекации, боль и иногда зуд вокруг заднего прохода. Примерно у 25 % людей, страдающих раком анального канала, симптомы отсутствуют. В этом случае рак обнаруживают только во время обычного обследования.
Диагностика рака анального канала
Обследование врачом;
Сигмоидоскопия или колоноскопия
Биопсия
Для диагностирования рака заднего прохода врач сначала проверяет кожу вокруг заднего прохода на наличие любых аномалий. Рукой в перчатке врач обследует задний проход и нижние отделы прямой кишки, проверяя на наличие любых участков слизистой оболочки, которые на ощупь отличаются от соседних областей. Гибкий сигмоидоскоп (короткая смотровая трубка с видеокамерой на конце) используется для осмотра заднего прохода и прямой кишки. Аноскоп (небольшая жесткая трубка с лампой) может быть вставлен на несколько дюймов в задний проход, чтобы облегчить осмотр.
После этого врач берет образец ткани из патологической области и исследует ее под микроскопом (это называется биопсия).
После постановки диагноза рака анального канала проводятся другие визуализирующие исследования, такие как компьютерная томография (КТ) или магнитно-резонансная томография (МРТ), чтобы определить, распространился ли (метастазировал) рак.
При наличии кровотечения врачи могут провести колоноскопию для выявления сопутствующего рака толстой кишки. Во время колоноскопии исследуется вся толстая кишка. Колоноскопия может выполняться даже у людей с очевидным геморроем (скрученные вены, находящиеся в стенке прямой кишки и заднего прохода), который может вызывать кровотечение.
Лечение рака анального канала
Сочетание химиотерапии и лучевой терапии (химиолучевая терапия);
Иногда хирургическое вмешательство
Лечение рака и прогноз при раке анального канала зависят от степени развития рака.
Химиолучевая терапия обычно проводится в первую очередь. Опухоли продолжают уменьшаться в период до 6 месяцев после завершения химиолучевой терапии.
Хирургическое вмешательство проводится у людей, рак у которых не исчезает после химиолучевой терапии или у которых он исчезает и возникает вновь. При хирургическом вмешательстве врач должен быть осторожным, чтобы не затронуть функционирование мышечного кольца, которое держит задний проход закрытым (анальный сфинктер). Сфинктер, который не функционирует должным образом, может привести к потере контроля над дефекацией (недержание кала).