Несуицидальное членовредительство (НСЧВ)

Несуицидальное членовредительство является действием, причиненным самому себе, которое причиняет боль или незначительное повреждение, но не преследует цель самоубийства.

Несмотря на то, что методы, которые люди используют, чтобы причинить себе вред, такие как разрезание запястья лезвием, иногда совпадают с методами попыток самоубийства, несуицидальное членовредительство отличается тем, что люди не имеют намерений себя убить. Часто люди специально заявляют, что они не пытаются себя убить. В других случаях врачи предполагают, что человек не пытается умереть, когда он неоднократно делает что-то, что явно не станет причиной смерти, например, наносит себе ожоги сигаретами.

Однако в первый раз, когда люди причиняют себе вред, может быть неясным, хотели ли они умереть. Например, люди могут думать, что они могут убить себя путем передозировки антибиотиков или витаминов, принять эту дозу, а затем понять, что эта доза не причиняет вреда.

Даже когда членовредительство не вызывает смерти, люди, которые наносят себе вред, с большей вероятностью в течение длительного периода времени могут совершить попытку самоубийства или самоубийство. Поэтому врачам и членам семьи не следует с легкостью относится к несуицидальному членовредительству.

Наиболее распространенные примеры членовредительства без суицидальных тенденций:

порезы или проколы кожи острым предметом, например, ножом, лезвием для бритвы или иглой;

прижигание кожи, чаще всего сигаретой.

Несуицидальное членовредительство обычно начинается в раннем подростковом возрасте. Оно более распространено у людей с другими расстройствами, в частности пограничным расстройством личности, антисоциальным расстройством личности, нарушением пищевого поведения или расстройством, вызванным употреблением психоактивных веществ (в том числе с расстройством, связанным с употреблением алкоголя) и расстройствами аутистического спектра. Членовредительство без суицидальных тенденций лишь немного чаще встречается среди девочек, чем среди мальчиков, при том, что суицидальное поведение гораздо чаще встречается среди девочек, чем среди мальчиков. Большинство людей прекращает причинять себе вред, когда становятся старше.

Люди часто причиняют себе множественный вред за один раз, делая несколько порезов или ожогов в одном месте. Как правило, выбирают легкодоступную область, которую можно легко скрывать одеждой, например предплечье или переднюю часть бедер. Обычно люди также причиняют себе вред неоднократно, что приводит к обширным шрамам от предыдущих эпизодов. Люди часто поглощены мыслями о вредоносных действиях.

Неясно, почему люди причиняют себе вред, но, возможно

для снижения напряжения или избавления от негативных ощущений;

для решения проблем в межличностных отношениях;

в качестве самонаказания за мнимую вину;

в качестве призыва о помощи.

Некоторые люди считают, что их членовредительство не является проблемой и поэтому не обращаются за советами или не принимают их.

Диагностика несуицидального членовредительства Обследование врачом; Во-первых, врачи осматривают человека, чтобы определить, требуется ли лечение его травм. Чтобы диагностировать членовредительство без суицидальных тенденций, врачи должны определить, было ли это действие совершено с намерением причинить смерть (суицидальное поведение) или без намерения причинить смерть (членовредительство без суицидальных тенденций). Для такого определения врачи оценивают намерение, причины и настроение человека. Люди, которые занимаются членовредительством без суицидальных тенденций, могут заявить, что они наносят вред себе, чтобы избавится от негативных ощущений, а не чтобы убить себя. Или они могут неоднократно использовать методы, которые практически никогда на приводят к смерти. Однако люди, которые занимаются членовредительством, могут пытаться совершить самоубийство и часто пытаются его совершить. Поэтому врачи беседуют с друзьями и близкими членовредителя об изменениях в его настроении и стрессах в его жизни, чтобы оценить риск самоубийства. Если люди не считают, что их членовредительство является проблемой, они могут неохотно об этом говорить. Поэтому, чтобы оценить людей, которые причинили себе вред, врачи сначала пытаются помочь этим людям заговорить о причинении себе вреда. Для этого врачи говорят следующее: Что они услышали человека и серьезно относятся к его опыту

Что они понимают, как человек себя чувствует, и как эти чувства могут привести к членовредительству Затем врачи пытаются определить следующее: Каким образом люди причиняют себе вред и сколькими способами они это делают (например, наносят ли они себе ожоги и делают ли порезы?)

Как часто они причиняют себе вред

Как долго они причиняли себе вред

С какой целью они причиняют себе вред

Насколько расположены они к участию в лечении Врачи также проверяют наличие других психических расстройств и пытаются оценить, насколько велика вероятность совершения попытки самоубийства у этих людей.

Лечение несуицидального членовредительства Определенные виды психотерапии

Лечение любых других присутствующих заболеваний Определенные виды психотерапии могут помочь людям, которые причиняют себе вред. Они включают: Когнитивно-поведенческая терапия

Диалектическую поведенческую терапию

Групповую терапию по регулированию эмоций Когнитивно-поведенческая терапия помогает людям выявить искажения в мышлении и понять, как эти искажения приводят к проблемам в их жизни. Предпосылка заключается в идее, что то, как люди чувствуют и ведут себя, определяется тем, как они интерпретируют свой опыт. Через идентификацию основных убеждений и предположений люди учатся по-новому размышлять о своем опыте, уменьшая симптомы и достигая улучшения поведения и чувств. В ходе диалектической поведенческой терапии проводятся еженедельные индивидуальные и групповые занятия в течение 1 года, а также пациент может связаться с психотерапевтом по телефону в любое время суток. Терапевт действует в качестве консультанта по проблемам поведения. Цель — помочь людям найти подходящие способы реагирования на стресс, например, противиться желанию нанести себе вред. Групповая терапия по регулированию эмоций предусматривает 14 недель групповой терапии. Она помогает людям знать, понимать и принимать свои эмоции. Эта терапия помогает людям быть готовыми принимать свои негативные эмоции как часть их жизни и не реагировать на такие эмоции так сильно и импульсивно. Одобренных лекарственных препаратов для лечения несуицидального членовредительства нет. Однако у некоторых людей эффективны некоторые антидепрессанты, новые нейролептики и налтрексон. Если у людей имеются другие психические расстройства (такие как депрессия, нарушения пищевого поведения, наркотическая зависимость, расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ или пограничное расстройство личности), то лечатся эти расстройства. По возможности людей следует направлять к специалисту по психическим заболеваниям. Визиты последующего наблюдения очень важны.