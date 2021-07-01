Старение и лекарственные препараты

Лекарственные препараты, представляющие собой наиболее распространенный способ медицинского вмешательства, являются важной частью медицинского обслуживания пожилых людей. Без лекарственных препаратов многие пожилые люди хуже бы функционировали или ушли бы из жизни раньше.
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Пожилые люди склонны принимать больше лекарственных препаратов, чем молодые люди, потому что они чаще страдают несколькими хроническими расстройствами, такими, как повышенное артериальное давление, диабет или артрит. Большинство лекарств, применяемых пожилыми людьми для лечения хронических расстройств, требуется принимать годами. Другие лекарства принимают лишь в течение недолгого времени для лечения таких проблем, как инфекции, некоторые виды боли и запор. Почти 90 % пожилых людей регулярно принимают по крайней мере 1 рецептурный препарат, почти 80 % регулярно принимают как минимум 2 рецептурных препарата, а 36 % регулярно принимают не менее 5 различных рецептурных препаратов. Если учитывать безрецептурные препараты и пищевые добавки, эти показатели оказываются еще выше. Ослабленные пожилые люди или пожилые лица, которые находятся в больнице или доме престарелых, принимают наибольшее количество лекарственных препаратов. Постояльцам домов престарелых назначают многочисленные различные лекарственные препараты для регулярного приема.
Пожилые люди также принимают много безрецептурных препаратов. Многие безрецептурные препараты потенциально опасны для пожилых людей (см. Меры предосторожности при использовании безрецептурных препаратов: пожилые люди).
Польза и риски применения рецептурных препаратов
Во многом улучшение состоянии здоровья и функционирования пожилых людей в течение нескольких последних десятилетий обязано лекарственным препаратам.
Вакцины помогают предотвращать многие инфекционные заболевания (такие, как грипп и пневмония), которые когда-то убивали множество пожилых людей.
Антибиотики часто эффективны при лечении серьезных инфекций, в том числе пневмонии.
Лекарства, применяемые для контроля повышенного артериального давления (антигипертензивные препараты), помогают предотвращать инсульты и сердечные приступы.
Лекарства, применяемые для контроля уровня сахара в крови (инсулин и другие гипогликемические препараты), позволяют миллионам людей, страдающих диабетом, вести нормальную жизнь. Эти препараты также снижают риск возникновения проблем со зрением и почками, причиной которых может стать диабет.
Лекарства, применяемые для контроля боли и других симптомов, позволяют миллионам людей, страдающих артритом, продолжать выполнять жизненные функции.
Однако лекарственные препараты могут иметь непреднамеренные или нежелательные эффекты (побочные эффекты). Начиная с позднего среднего возраста, риск развития побочных эффектов в результате приема лекарственных препаратов возрастает. Пожилые люди более чем в два раза сильнее подвержены развитию побочных эффектов на фоне приема лекарственных препаратов, чем молодые люди. Побочные эффекты также имеют тенденцию быть более тяжелыми, оказывая влияние на качество жизни и приводя к посещениям врача и госпитализации.
Пожилые люди более подвержены развитию побочных эффектов лекарственных препаратов по нескольким причинам:
С возрастом общее количество воды в организме снижается, а количество жировой ткани увеличивается. Таким образом, у пожилых людей лекарственные препараты, которые растворяются в воде, достигают более высоких концентраций, поскольку в организме меньше воды для их растворения, а лекарственные препараты, которые растворяются в жире, скапливаются в большем количестве, потому что в организме относительно больше жировой ткани для их хранения (см. Распределение лекарственного препарата).
С возрастом уменьшается способность почек выводить лекарственные препараты с мочой, а также способность печени расщеплять (метаболизировать) многие препараты (см. Метаболизм лекарственных препаратов). Поэтому лекарственные препараты с большим трудом выводятся из организма (см. Выведение лекарственных препаратов).
Пожилые люди обычно принимают больше препаратов и страдают большим количеством расстройств.
Люди, принимающие много препаратов, подвержены более высокому риску возникновения лекарственных взаимодействий.
Проведено меньше исследований с участием пожилых людей по определению подходящих доз лекарственных препаратов.
Пожилые люди чаще страдают хроническими расстройствами, которые могут усугубляться при приеме препаратов или которые могут влиять на действие препаратов.
По причине этих возрастных изменений многие лекарственные препараты склонны оставаться в организме пожилого человека намного дольше, продлевая действие препарата и увеличивая риск побочных эффектов. Следовательно, пожилым людям часто требуется принимать меньшие дозы определенных препаратов или меньшее количество суточных доз. Например, дигоксин, препарат, иногда применяемый для лечения определенных сердечных расстройств, растворяется в воде и выводится почками. Поскольку с возрастом количество воды в организме уменьшается, а почки начинают работать хуже, концентрации дигоксина в организме могут быть повышены, приводя к более высокому риску побочных эффектов (таких, как тошнота или нарушения сердечного ритма). Во избежание этой проблемы врачи могут назначать пониженную дозу. В некоторых случаях вместо дигоксина могут применяться другие препараты.
Пожилые люди более восприимчивы к эффектам многих лекарственных препаратов. Например, пожилые люди склонны к развитию сонливости и чаще испытывают дезориентацию при применении определенных успокоительных (см. таблицу Лекарственные препараты, используемые для лечения тревожных расстройств) или снотворных препаратов для лечения бессонницы. Некоторые лекарственные препараты, снижающие артериальное давление, вызывают у пожилых людей более существенное его снижение, чем у молодых людей. Значительное снижение артериального давления может привести к возникновению таких побочных эффектов, как головокружение, предобморочное состояние и падения. Пожилые люди, у которых возникли эти побочные эффекты, должны обсудить их со своим врачом.
Некоторые препараты особенно склонны вызывать проблемы у пожилых людей
Препарат
Применение
Проблема
Альфа-адреноблокаторы для лечения повышенного артериального давления (такие как доксазозин, празозин и теразозин)
Для лечения повышенного артериального давления
Эти препараты не должны применяться для лечения повышенного артериального давления.
Применение этих препаратов повышает риск ортостатической гипотензии (быстрое падение артериального давления при вставании).
Эти препараты могут вызывать снижение способности удерживать мочу у женщин.
Агонисты альфа-адренергических рецепторов (например, клонидин, гуанабенз, гуанфацин, метилдопа и резерпин)
Для лечения повышенного артериального давления
Эти препараты обычно не должны применяться для лечения повышенного артериального давления, за исключением ситуаций, когда другие препараты оказались неэффективными.
Применение этих препаратов может вызывать ортостатическую гипотензию и замедление сердечного ритма, а также может замедлить функцию головного мозга.
Метилдопа и резерпин могут вызывать депрессию.
Резерпин может вызывать эректильную дисфункцию (импотенцию).
Меперидин
Для облегчения боли
Меперидин, опиоид, часто вызывает спутанность сознания и иногда может вызывать судороги. Как и все опиоиды, он может вызывать запор, задержку мочи, сонливость и дезориентацию. При приеме внутрь меперидин не очень эффективен.
Амиодарон
Для лечения нарушений сердечного ритма
Амиодарон, как правило, не должен быть предпочтительным препаратом для лечения фибрилляции предсердий (нарушение сердечного ритма), за исключением особых обстоятельств.
Амиодарон может повышать риск возникновения заболеваний щитовидной железы, легких и синдрома удлинения интервала QT (который может стать причиной серьезных нарушений сердечного ритма).
Антидепрессанты (предшествующих поколений, например, амитриптилин, амоксапин, кломипрамин, дезипрамин, доксепин в высоких дозах, имипрамин, нортриптилин, пароксетин, протриптилин и тримипрамин)
Для лечения депрессии
Эти антидепрессанты предшествующих поколений обладают сильными антихолинергическими эффектами.* Они также повышают риск падений, запоров, сухости во рту, чрезмерной сонливости и нарушений сердечного ритма.
Антигистаминные препараты (предшествующих поколений) обладают антихолинергическими эффектами (например, бромфенирамин, карбиноксамин, хлорфенирамин, клемастин, ципрогептадин, дексбромфенирамин, дексхлорфенирамин, дифенгидрамин, доксиламин, гидроксизин, прометазин и трипролидин)
Для облегчения симптомов аллергии или простуды или для лечения бессонницы
Многие безрецептурные и рецептурные антигистаминные препараты обладают сильными антихолинергическими эффектами.*
Эти антигистаминные препараты могут вызывать сонливость и дезориентацию, а при регулярном использовании они также могут вызывать запоры, сухость во рту и затрудненное мочеиспускание.
Антигистаминные препараты часто входят в состав препаратов для лечения кашля и простуды, а также в состав обезболивающих препаратов для использования в ночное время.
При применении этих препаратов для лечения бессонницы у людей может развиться привыкание к их действию.
Антипаркинсонические препараты (бензтропин и тригексифенидил)
Для лечения болезни Паркинсона
Существуют более эффективные препараты.
Бензтропин и тригексифенидил обладают сильными антихолинергическими эффектами.*
Нейролептики (например, хлорпромазин, галоперидол, тиотиксен, рисперидон, оланзапин, кветиапин и арипипразол)
Для лечения потери связи с реальностью (психоза) или, что в некоторой степени спорно, для лечения поведенческих расстройств у людей, страдающих деменцией
Иногда для лечения тошноты (обычно только хлорпромазин)
Нейролептики могут вызывать сонливость, двигательные нарушения (напоминающие болезнь Паркинсона) и неконтролируемые тики. Некоторые из этих препаратов также обладают антихолинергическими эффектами.* Некоторые другие побочные эффекты являются потенциально смертельными. Нейролептики должны применяться только при наличии психотического расстройства; при их приеме врач должен внимательно наблюдать за пациентом.
Применение нейролептиков у пациентов с деменцией повышает риск инсульта и смерти.
Метоклопрамид
Иногда для лечения тяжелого кислотного рефлюкса, тошноты, головной боли или замедления опорожнения желудка у больных сахарным диабетом
Метоклопрамид может вызывать сонливость и двигательные нарушения (напоминающие болезнь Паркинсона). В целом метоклопрамид не следует использовать более 3 месяцев.
Барбитураты (например, амобарбитал, бутабарбитал, буталбитал, мефобарбитал, пентобарбитал, фенобарбитал и секобарбитал)
Для успокоения, для облегчения тревожности или для лечения бессонницы
У пациентов может возникать зависимость от этих препаратов, препараты могут стать неэффективными при бессоннице, и у пациентов может возникнуть передозировка даже при приеме низких доз этих препаратов.
Бензодиазепины (например, алпразолам, хлордиазепоксид, хлордиазепоксид с амитриптилином, клидиний с хлордиазепоксидом [в виде монотерапии или в комбинации с амитриптилином или клидинием], клоназепам, клоразепат, диазепам, эстазолам, флуразепам, лоразепам, оксазепам, квазепам, темазепам и триазолам)
Для успокоения, для облегчения тревожности или для лечения бессонницы
Эти препараты могут вызывать сонливость и потерю равновесия во время ходьбы. Повышается риск падений и переломов, также как и риск дорожно-транспортных происшествий.
Действие некоторых из этих препаратов у пожилых людей длится очень долго (часто дольше, чем несколько дней).
Некоторые снотворные препараты (например, эсзопиклон, залеплон и золпидем)
Для лечения бессонницы
Побочные эффекты этих препаратов подобны эффектам бензодиазепинов. Эти лекарственные препараты лучше всего применять краткосрочно.
Десмопрессин
Для контроля мочеиспускания в ночное время
Десмопрессин обладает высоким риском развития гипонатриемии (низкий уровень натрия в крови). Десмопрессин не следует применять для лечения чрезмерного мочеиспускания в ночное время, поскольку существуют более безопасные альтернативы.
Дигоксин для первого лечения, назначаемый при фибрилляции предсердий или сердечной недостаточности
Для лечения сердечной недостаточности или нарушений сердечного ритма (аритмий)
С возрастом уменьшается способность почек выводить дигоксин из организма. Большие дозы этого препарата могут легко достигнуть вредных (токсичных) концентраций. К побочным эффектам относятся потеря аппетита, тошнота и дезориентация.
Дипиридамол (с немедленным высвобождением)†
Для снижения риска образования тромбов или улучшения кровообращения
У пожилых людей дипиридамол часто вызывает снижение артериального давления при вставании. Он также может увеличивать риск кровотечений при совместном приеме с другими препаратами, снижающими свертываемость крови, такими, как аспирин или антикоагулянт варфарин.
Препараты, снижающие или останавливающие мышечные спазмы в пищеварительном тракте (спазмолитические препараты, такие как атропин [кроме глазных капель], алкалоиды красавки, клидиний/хлордиазепоксид, дицикломин, гоматропин [кроме глазных капель], гиосциамин, метскополамин, пропантелин и скополамин)
Эти препараты обладают сильными антихолинергическими эффектами* и часто вызывают побочные эффекты у пожилых людей. Их польза, особенно в низких дозах, которые способны переносить пожилые люди, является спорной.
Мезилат спорыньи и изоксуприн
Для расширения кровеносных сосудов
Эти препараты неэффективны для людей любого возраста.
Эстрогены с прогестинами или без
Для лечения остеопороза и облегчения симптомов менопаузы, таких как приливы, ночная потливость и сухость влагалища.
Эстрогены увеличивают риск рака молочной железы и рака матки (рака тела матки), а также могут увеличивать риск инсульта, инфаркта миокарда и деменции у пожилых женщин. Препараты эстрогена для вагинального применения являются безопасными и эффективными для лечения болезненных половых контактов, инфекций мочевыводящих путей и других вагинальных симптомов.
Блокаторы рецепторов гистамина-2 (H2) (например, циметидин, фамотидин, низатидин и ранитидин)
Для лечения изжоги (кислой отрыжки), расстройства желудка или язв
Стандартные дозы циметидина могут вызывать лекарственные взаимодействия и побочные эффекты, особенно спутанность сознания.
До некоторой степени высокие дозы фамотидина, низатидина и ранитидина могут вызывать побочные эффекты, особенно спутанность сознания.
Эти препараты могут вызывать ухудшение памяти и проблемы с мышлением у пациентов с нарушением когнитивной функции.
Инсулин назначается с помощью скользящей шкалы (схемы инсулина, содержащие только инсулин короткого или быстрого действия в соответствии с текущими уровнями сахара [глюкозы] в крови, если они не используются с инсулином длительного действия)
Для лечения диабета
При использовании этого метода инсулин может вызывать опасно низкий уровень сахара в крови, он не более эффективен для контроля диабета, чем применение фиксированных доз инсулина во время еды.
Минеральное масло
Для лечения запора
При пероральном приеме минеральное масло можно случайно вдохнуть в легкие, что может вызывать повреждение легкого.
Мужские половые гормоны (например, тестостерон и метилтестостерон)
При низком уровне тестостерона (мужской гипогонадизм)
Эти гормоны можно применять только при низком уровне тестостерона у мужчины, вызывающем сильные симптомы. Применение этих гормонов может способствовать заболеваниям сердца и усугублению заболеваний предстательной железы (следует избегать у мужчин с раком предстательной железы).
Мегестрол
Для повышения аппетита и набора потерянного веса
Мегестрол может вызывать образование сгустков крови, возможно повышение риска смерти, и обычно он не очень эффективен для набора веса.
Миорелаксанты (такие, как каризопродол, хлорзоксазон, циклобензаприн, метаксалон, метокарбамол и орфенадрин)
Для облегчения мышечных спазмов
Большинство миорелаксантов обладают антихолинергическими эффектами.* Они также вызывают сонливость и слабость, тем самым повышая риск падений и переломов. Польза всех миорелаксантов в низких дозах, которые необходимы для предотвращения побочных эффектов у пожилых людей, является спорной. Риски перевешивают пользу.
Нифедипин (с немедленным высвобождением)
Нифедипин, принимаемый в виде капсул с немедленным высвобождением, может значительно снижать артериальное давление, иногда вызывая появление симптомов, подобных тем, что возникают при инфаркте миокарда (например, давление и боль в груди).
Для лечения инфекций мочевого пузыря
При длительном применении нитрофурантоин может вызывать побочные эффекты (например, повреждение легких). При приеме для лечения инфекции мочевого пузыря он может быть неэффективным, если снижена почечная функция.
НПВП (например, аспирин, диклофенак, дифлунизал, этодолак, фенопрофен, ибупрофен, индометацин, кетопрофен, кеторолак, меклофенамат, мефенамовая кислота, мелоксикам, набуметон, напроксен, оксапрозин, пироксикам, сулиндак и толметин)
Ингибиторы ЦОГ-2 (целекоксиб)
Для облечения боли и воспаления
Длительное применение НПВП может вызывать пептическую язвенную болезнь или кровотечение из желудка или кишечника, за исключением ситуаций, когда пациент принимает другой препарат для защиты желудка. НПВП и целекоксиб также могут ухудшать почечную функцию и симптомы сердечной недостаточности.
Среди НПВП индометацин вызывает наибольшее количество побочных эффектов. Он также может вызывать спутанность сознания или головокружение.
Ингибиторы протонного насоса
Для снижения выработки кислоты в желудке и лечения кислотного рефлюкса и язв
Длительное применение ингибиторов протонного насоса повышает риск тяжелой диареи, вызванной инфекцией Clostridioides difficile, потери костной ткани и переломов, а также дефицита витамина B12.
Препараты сульфонилмочевины (длительного действия, например, хлорпропамид, глимепирид и глибурид [также известный как глибенкламид])
Для лечения диабета
Эффект хлорпропамида продолжается в течение длительного времени. У пожилых людей эти препараты могут снижать уровни сахара в крови (вызывая гипогликемию) на несколько часов. Хлорпропамид также может вызывать удерживание жидкости почками, что снижает уровень натрия в крови.
Глибурид и глимепирид также могут приводить к снижению уровня сахара в крови в течение многих часов.
*К антихолинергическим эффектам относятся дезориентация, снижение четкости зрения, запоры, сухость во рту, предобморочное состояние, потеря равновесия и затруднения в начале мочеиспускания.
† Дипиридамол также доступен в лекарственной форме с пролонгированным высвобождением с аспирином. Этот препарат, который применяется для предотвращения инсультов у людей, уже перенесших инсульт, не включен в данный список.
Ингибиторы ЦОГ-2 = коксибы; НПВП = нестероидные противовоспалительные препараты.
По материалам The American Geriatrics Society 2019 Beers Criteria Update Expert Panel: American Geriatrics Society updated Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019. doi:10.1111/jgs.15767
Многие широко применяемые лекарственные препараты обладают антихолинергическими эффектами. Эти препараты включают некоторые антидепрессанты (амитриптилин и имипрамин), многие антигистаминные препараты (например, дифенгидрамин, который входит в состав безрецептурных снотворных средств, лекарств для лечения простуды и аллергии), а также многие нейролептики (например, хлорпромазин и клозапин). Пожилые люди, в частности пациенты с нарушением памяти, особенно чувствительны к антихолинергическим эффектам, которые включают спутанность сознания, нечеткость зрения, запор, сухость во рту и проблемы с началом мочеиспускания. Некоторые антихолинергические эффекты, такие, как уменьшение тремора (как при лечении болезни Паркинсона) и тошноты, являются желательными, но большинство — нет.
Антихолинергические препараты: Что это значит?
Антихолинергические эффекты вызываются лекарственными препаратами, блокирующими активность ацетилхолина. Ацетилхолин является химическим мессенджером (нейромедиатором), который испускается нервной клеткой для передачи сигнала в соседнюю нервную клетку или клетку в мышце или железе. Ацетилхолин помогает клеткам «общаться» друг с другом. Ацетилхолин помогает улучшать память, способность к обучению и концентрацию. Он также помогает контролировать функционирование сердца, кровеносных сосудов, дыхательных путей, а также органов мочеполовой системы и пищеварительного тракта. Препараты, которые блокируют эффекты ацетилхолина, могут нарушать нормальное функционирование этих органов.
Многие широко применяемые лекарственные препараты обладают антихолинергическими эффектами. Большинство из этих препаратов не должны были иметь таких эффектов. К антихолинергическим эффектам относятся:
Однако антихолинергические препараты также могут обладать полезными эффектами, например, помогать контролировать тремор, тошноту или гиперактивность мочевого пузыря.
Пожилые люди более склонны испытывать антихолинергические эффекты, потому что с возрастом количество ацетилхолина в организме снижается. Следовательно, антихолинергические препараты блокируют более высокий процент ацетилхолина, и при старении организм менее способен использовать имеющееся малое количество ацетилхолина. Кроме того, клетки во многих органах (таких, как пищеварительный тракт) имеют меньше участков, к которым может прикрепиться ацетилхолин. Поэтому врачи обычно, по возможности, стараются избегать применения препаратов, обладающих антихолинергическими эффектами, у пожилых людей.
Побочный эффект может быть вызван взаимодействием лекарственного препарата с:
Заболеванием, симптомом или расстройством, отличным от того, в связи с которым назначен препарат (взаимодействие препарат-заболевание)
Другим препаратом (взаимодействие препарат-препарат)
Пищей (взаимодействие препарат-пища)
Лекарственным растением (взаимодействие препарат-лекарственное растение)
Поскольку пожилые люди обычно страдают большим количеством заболеваний и принимают больше лекарственных препаратов, чем молодые люди, у них чаще возникают взаимодействия типа препарат-заболевание и препарат-препарат. Во многих случаях при взаимодействии типа «препарат-заболевание» прием препарата может усугубить расстройство, симптом или состояние (см. таблицу Некоторые заболевания и симптомы, которые могут обостряться при приеме лекарственных препаратов у пожилых людей).
Некоторые заболевания и симптомы, которые могут обостряться при приеме лекарственных препаратов у пожилых людей
Заболевание или симптом
Лекарственные препараты
НПВП (например, ибупрофен и напроксен)
Нейролептики
Кортикостероиды
Препараты с седативными эффектами (например, бензодиазепины, седативные препараты и снотворные средства, включая экзопиклон, залеплон и золпидем) или антихолинергическими эффектами*
Блокаторы рецепторов гистамина-2 (циметидин, фамотидин, низатидин, ранитидин)
Меперидин
Обморок или ортостатическая гипотензия (быстрое падение артериального давления при вставании)
Ингибиторы ацетилхолинэстеразы (например, донепезил, галантамин, ривастигмин), блокаторы периферических альфа-1-рецепторов (применяемые для лечения гипертензии или симптомов со стороны предстательной железы у пожилых мужчин, такие как доксазозин, празозин, теразозин), некоторые трициклические антидепрессанты (например, амитриптилин, доксепин, имипрамин), нейролептики (например, хлорпромазин, тиоридазин, оланзапин) и бета-блокаторы (например, метопролол, атенолол, карведилол)
Препараты с седативными эффектами (например, противосудорожные препараты, нейролептики, бензодиазепины, эсзопиклон, залеплон и золпидем), антидепрессанты и опиоиды
Цилостазол
Некоторые (недигидропиридиновые) блокаторы кальциевых каналов (дилтиазем, верапамил), обычно применяемые для лечения гипертензии
НПВП, ингибиторы ЦОГ-2, тиазолидиндионы (пиоглитазон, розиглитазон), дронедарон
Некоторые препараты от тошноты (метоклопрамид, прохлорперазин, прометазин) и большинство нейролептиков, кроме некоторых, таких как кветиапин, клозапин и пимавансерин
Пептическая язвенная болезнь или кровотечение в желудке
Аспирин и большинство НПВП
Недержание мочи у женщин
Доксазозин, принимаемые перорально или вводимые подкожно эстрогены (не вводимые непосредственно во влагалище), празозин, теразозин
Задержка мочи или симптомы со стороны мочевыводящих путей, вызванные увеличенной предстательной железой (например, медленный поток мочи, частое мочеиспускание в небольшом количестве и подтекание)
Препараты с антихолинергическими эффектами*, средства от простуды, содержащие противоотечные средства, или сочетание антигистаминных препаратов и противоотечных средств
*К антихолинергическим эффектам относятся дезориентация, снижение четкости зрения, запоры, сухость во рту, предобморочное состояние, потеря равновесия и затруднения в начале мочеиспускания.
Ингибиторы ЦОГ-2 = коксибы; НПВП = нестероидные противовоспалительные препараты.
По материалам The American Geriatrics Society 2019 Beers Criteria Update Expert Panel: American Geriatrics Society updated Beers Criteria® for potentially inappropriate medication use in older adults. J Am Geriatr Soc 67(4):674-694, 2019. doi:10.1111/jgs.15767
Пациенты, врачи и фармацевты могут принять меры для снижения риска таких взаимодействий типа препарат-заболевание и препарат-препарат. Поскольку безрецептурные препараты и лекарственные растения могут взаимодействовать с другими препаратами, следует консультироваться с врачом или фармацевтом по поводу сочетания этих препаратов с рецептурными средствами.
Несоблюдение указаний врача по приему лекарств (несоблюдение режима лечения или несоблюдение предписаний) может быть связано с риском (см. Соблюдение режима лечения). Пожилой возраст сам по себе не делает людей менее способными принимать лекарства в соответствии с указаниями. Однако около половины пожилых людей не принимают лекарственные препараты в соответствии с указаниями. Пропуск дозы, прием слишком низкой или слишком высокой дозы могут стать причиной проблем. Прием меньшей дозы препарата по причине побочных эффектов может представляться оправданным, но следует проконсультироваться с врачом, прежде чем вносить любые изменения в способ приема препарата.
Получение максимальной пользы при минимальном риске во время приема препаратов
Пожилые люди и люди, которые ухаживают за ними, могут сделать многое, для того чтобы извлечь максимальную пользу из лекарственных препаратов при минимальном риске. Любые вопросы о лекарствах или проблемы, связанные с ними, следует обсуждать с врачом или фармацевтом. Соблюдение указаний по приему лекарственных препаратов и общение с медицинскими работниками является принципиально важным во избежание проблем и для поддержания хорошего здоровья.
Изучите информацию о лекарствах и расстройствах, для лечения которых они предназначены:
Ведите список всех медицинских проблем и аллергических реакций.
Ведите список всех лекарственных препаратов, которые вы принимаете, включая безрецептурные препараты и пищевые добавки, такие, как витамины, минералы и лекарственные растения.
Узнайте, для чего предназначен каждый препарат, и какие благоприятные эффекты он должен оказывать.
Узнайте, какие побочные эффекты может иметь каждый препарат и что делать в случае их возникновения.
Узнайте, как следует принимать каждый препарат: например, в какое время дня его следует принимать, можно ли его принимать во время еды или одновременно с другими препаратами, и когда следует прекратить его прием.
Узнайте, что делать в случае пропуска дозы.
Запишите информацию о том, как следует принимать препарат, или попросите врача, медсестру или фармацевта сделать это (потому что такую информацию можно легко забыть).
Принимайте лекарственные препараты правильно:
Принимайте препараты в соответствии с указаниями.
Используйте памятки, например, таблетницу, чтобы принимать препараты в соответствии с указаниями.
Прежде чем прекращать прием препарата, проконсультируйтесь с врачом по поводу любых проблем, например, если возник побочный эффект, если препарат не действует, или если его стоимость обременительна для вашего бюджета.
Выкидывайте все неиспользованные препараты, приобретенные по предыдущему рецепту, если не поступило других указаний от врача, медсестры или фармацевта.
При выбрасывании препарата соблюдайте указания по утилизации, приведенные в инструкции по применению, просматривайте информацию на веб-сайте Управления США по контролю продуктов питания и лекарственных средств (Food and Drug Administration), относите лекарства в уполномоченный центр по утилизации (возможно, расположенный в аптеке или в местном правоохранительном органе) или смешивайте препарат с наполнителем для кошачьего туалета или кофейной гущей, плотно заверните в пластик или подобный материал, поместите в герметичный или водонепроницаемый контейнер или пакет и выбросите в мусор.
Не принимайте лекарственный препарат другого человека, даже если его проблемы похожи на ваши.
Проверьте дату истечения срока годности препарата и не применяйте его, если он просрочен.
Тесно сотрудничайте с врачом и фармацевтом:
Приобретайте все рецептурные препараты в одной аптеке, предпочтительно в той, которая предоставляет полный пакет услуг (в том числе сверку препаратов на предмет возможных взаимодействий) и которая ведет учет всех препаратов, принимаемых каждым пациентом.
Приносите все препараты, которые вы принимаете, на прием к медицинским специалистам, если вас об этом просят.
Периодически обсуждайте список принимаемых препаратов и список расстройств с врачом, медсестрой или фармацевтом, чтобы убедиться, что вы принимаете правильные препараты, и что вам следует продолжать их прием. Например, чтобы проверить себя, можно рассказать поставщику медицинских услуг, как вы должны принимать все препараты, и попросить его подтвердить, все ли вы сказали верно.
Пересматривайте список препаратов с врачом, медсестрой или фармацевтом при каждой смене препарата (врачи и фармацевты могут выполнить проверку на предмет взаимодействий между препаратами).
Убедитесь, что врач и фармацевт знают обо всех безрецептурных препаратах и пищевых добавках, которые вы принимаете, включая витамины, минералы и лекарственные растения.
Посоветуйтесь с врачом, прежде чем принимать какие-либо новые лекарства, в том числе безрецептурные препараты и пищевые добавки.
Уведомляйте врача или фармацевта о любых симптомах, которые могут быть связаны с приемом какого-либо препарата (например, возникновение новых или неожиданных симптомов).
Если график приема препаратов слишком сложен для вас, спросите врача или фармацевта о том, как его можно упростить.
Если вы посещаете нескольких врачей, убедитесь в том, что каждый из них знает обо всех принимаемых вами препаратах.
Попросите фармацевта распечатать инструкцию по применению препарата крупным шрифтом и убедитесь в том, что вы можете ее прочесть.
Попросите фармацевта упаковать препарат в контейнеры, которые удобно держать в руках и легко открывать.
Как не забыть принять лекарство в соответствии с указаниями
Чтобы получать пользу от приема лекарств, необходимо не только не забывать их принимать, но и делать это в правильное время и правильным способом. Если вы принимаете несколько препаратов, график их приема может быть сложным. Например, в некоторых случаях их нужно принимать в разное время дня, чтобы избежать взаимодействий. Некоторые препараты нужно принимать во время еды. Другие нужно принимать на пустой желудок. Чем сложнее этот график, тем более вероятны ошибки. Например, бисфосфонаты (такие как алендронат, ризедронат и ибандронат), которые используются для увеличения плотности костной ткани, необходимо принимать на пустой желудок и запивать только водой (не менее одного полного стакана). Если эти препараты принимать с другими жидкостями или пищей, они плохо всасываются и не работают должным образом.
В случае проблем с памятью соблюдать сложный график приема лекарств может быть еще труднее для пожилых людей. В таком случае им обычно требуется помощь, обычно со стороны членов семьи. Можно попросить врача упростить график. Часто можно изменить график приема доз, чтобы сделать прием лекарств более удобным или сократить общее количество суточных доз. Со временем прием некоторых препаратов может перестать быть необходимым, и его можно прекратить.
Следующие предметы могут помочь Вам помнить о приеме препаратов в соответствии с указаниями:
Памятки
Контейнеры для лекарственных препаратов
Приложения для смартфона
Памятки
Памятки также помогают пожилым людям помнить о приеме назначенных им препаратов. Например, прием препарата можно связать с конкретной повседневной задачей, такой, как прием пищи.
Контейнеры для лекарственных препаратов
Фармацевт может предоставить вам контейнеры, которые помогают соблюдать указания по приему лекарств. Суточные дозы на 1 или 2 недели можно поместить в пластиковую упаковку, на которой обозначены дни недели или время дня, чтобы пожилой человек мог контролировать прием доз препарата по пустым ячейкам. В некоторых аптеках препараты могут упаковывать в блистерные упаковки, чтобы суточную дозу можно было легко извлечь и отследить. Однако такая упаковка может стоить немного дороже. Кроме того, многие аптеки могут корректировать график восполнения запасов препарата, чтобы можно было забирать из аптеки ежемесячный запас регулярно используемых препаратов за один раз. Это позволяет уменьшить путаницу, помогает снизить количество поездок в аптеку и сводит к минимуму ошибки, связанные с заполнением органайзера для таблеток.
Фото любезно предоставил д-р Роберт С. Портер (Robert S. Porter, MD).
Также имеются более сложные контейнеры с компьютеризованной системой напоминаний. Такие контейнеры издают звуковые сигналы, начинают мигать или говорить, когда приходит время принимать лекарство.
Приложения для смартфона (мобильного телефона)
Приложения, которые помогают контролировать прием препаратов, можно загрузить на смартфоны или планшеты. Эти приложения могут помочь пациентам или их родственникам своевременно принимать лекарства. Многие из этих приложений имеют функцию отправки напоминаний на устройство. За пользование некоторыми подобными приложениями взимается плата.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американская ассоциация пенсионеров (American Association of Retired People, AARP): широкий спектр ресурсов, направленных на предоставление людям помощи в выборе образа жизни по мере старения
Информация о льготах (Национальный совет по проблемам старения [National Council on Aging]): информация о программах и ресурсах по льготам и инструменты для их поиска
Национальный институт по проблемам старения — отслеживание ваших лекарственных препаратов: предоставляет руководство и карточку регистрации для отслеживания и контроля лекарственных препаратов
Процедура утилизации неиспользованных лекарственных препаратов Управления США по контролю продуктов питания и лекарственных средств (Food and Drug Administration, FDA): видеоролики и информация о программах возврата лекарственных препаратов и методах их утилизации