Старение и лекарственные препараты

Во многом улучшение состоянии здоровья и функционирования пожилых людей в течение нескольких последних десятилетий обязано лекарственным препаратам.

Вакцины помогают предотвращать многие инфекционные заболевания (такие, как грипп и пневмония), которые когда-то убивали множество пожилых людей.

Антибиотики часто эффективны при лечении серьезных инфекций, в том числе пневмонии.

Лекарства, применяемые для контроля повышенного артериального давления (антигипертензивные препараты), помогают предотвращать инсульты и сердечные приступы.

Лекарства, применяемые для контроля уровня сахара в крови (инсулин и другие гипогликемические препараты), позволяют миллионам людей, страдающих диабетом, вести нормальную жизнь. Эти препараты также снижают риск возникновения проблем со зрением и почками, причиной которых может стать диабет.

Лекарства, применяемые для контроля боли и других симптомов, позволяют миллионам людей, страдающих артритом, продолжать выполнять жизненные функции.

Однако лекарственные препараты могут иметь непреднамеренные или нежелательные эффекты (побочные эффекты). Начиная с позднего среднего возраста, риск развития побочных эффектов в результате приема лекарственных препаратов возрастает. Пожилые люди более чем в два раза сильнее подвержены развитию побочных эффектов на фоне приема лекарственных препаратов, чем молодые люди. Побочные эффекты также имеют тенденцию быть более тяжелыми, оказывая влияние на качество жизни и приводя к посещениям врача и госпитализации.

Пожилые люди более подвержены развитию побочных эффектов лекарственных препаратов по нескольким причинам:

С возрастом общее количество воды в организме снижается, а количество жировой ткани увеличивается. Таким образом, у пожилых людей лекарственные препараты, которые растворяются в воде, достигают более высоких концентраций, поскольку в организме меньше воды для их растворения, а лекарственные препараты, которые растворяются в жире, скапливаются в большем количестве, потому что в организме относительно больше жировой ткани для их хранения (см. Распределение лекарственного препарата).

С возрастом уменьшается способность почек выводить лекарственные препараты с мочой, а также способность печени расщеплять (метаболизировать) многие препараты (см. Метаболизм лекарственных препаратов). Поэтому лекарственные препараты с большим трудом выводятся из организма (см. Выведение лекарственных препаратов).

Пожилые люди обычно принимают больше препаратов и страдают большим количеством расстройств.

Люди, принимающие много препаратов, подвержены более высокому риску возникновения лекарственных взаимодействий.

Проведено меньше исследований с участием пожилых людей по определению подходящих доз лекарственных препаратов.

Пожилые люди чаще страдают хроническими расстройствами, которые могут усугубляться при приеме препаратов или которые могут влиять на действие препаратов.

По причине этих возрастных изменений многие лекарственные препараты склонны оставаться в организме пожилого человека намного дольше, продлевая действие препарата и увеличивая риск побочных эффектов. Следовательно, пожилым людям часто требуется принимать меньшие дозы определенных препаратов или меньшее количество суточных доз. Например, дигоксин, препарат, иногда применяемый для лечения определенных сердечных расстройств, растворяется в воде и выводится почками. Поскольку с возрастом количество воды в организме уменьшается, а почки начинают работать хуже, концентрации дигоксина в организме могут быть повышены, приводя к более высокому риску побочных эффектов (таких, как тошнота или нарушения сердечного ритма). Во избежание этой проблемы врачи могут назначать пониженную дозу. В некоторых случаях вместо дигоксина могут применяться другие препараты.

Пожилые люди более восприимчивы к эффектам многих лекарственных препаратов. Например, пожилые люди склонны к развитию сонливости и чаще испытывают дезориентацию при применении определенных успокоительных (см. таблицу Лекарственные препараты, используемые для лечения тревожных расстройств) или снотворных препаратов для лечения бессонницы. Некоторые лекарственные препараты, снижающие артериальное давление, вызывают у пожилых людей более существенное его снижение, чем у молодых людей. Значительное снижение артериального давления может привести к возникновению таких побочных эффектов, как головокружение, предобморочное состояние и падения. Пожилые люди, у которых возникли эти побочные эффекты, должны обсудить их со своим врачом.

Таблица Некоторые препараты особенно склонны вызывать проблемы у пожилых людей Таблица

Многие широко применяемые лекарственные препараты обладают антихолинергическими эффектами. Эти препараты включают некоторые антидепрессанты (амитриптилин и имипрамин), многие антигистаминные препараты (например, дифенгидрамин, который входит в состав безрецептурных снотворных средств, лекарств для лечения простуды и аллергии), а также многие нейролептики (например, хлорпромазин и клозапин). Пожилые люди, в частности пациенты с нарушением памяти, особенно чувствительны к антихолинергическим эффектам, которые включают спутанность сознания, нечеткость зрения, запор, сухость во рту и проблемы с началом мочеиспускания. Некоторые антихолинергические эффекты, такие, как уменьшение тремора (как при лечении болезни Паркинсона) и тошноты, являются желательными, но большинство — нет.

Антихолинергические препараты: Что это значит?

Побочный эффект может быть вызван взаимодействием лекарственного препарата с:

Заболеванием, симптомом или расстройством, отличным от того, в связи с которым назначен препарат (взаимодействие препарат-заболевание)

Другим препаратом (взаимодействие препарат-препарат)

Пищей (взаимодействие препарат-пища)

Лекарственным растением (взаимодействие препарат-лекарственное растение)

Поскольку пожилые люди обычно страдают большим количеством заболеваний и принимают больше лекарственных препаратов, чем молодые люди, у них чаще возникают взаимодействия типа препарат-заболевание и препарат-препарат. Во многих случаях при взаимодействии типа «препарат-заболевание» прием препарата может усугубить расстройство, симптом или состояние (см. таблицу Некоторые заболевания и симптомы, которые могут обостряться при приеме лекарственных препаратов у пожилых людей).

Таблица Некоторые заболевания и симптомы, которые могут обостряться при приеме лекарственных препаратов у пожилых людей Таблица

Пациенты, врачи и фармацевты могут принять меры для снижения риска таких взаимодействий типа препарат-заболевание и препарат-препарат. Поскольку безрецептурные препараты и лекарственные растения могут взаимодействовать с другими препаратами, следует консультироваться с врачом или фармацевтом по поводу сочетания этих препаратов с рецептурными средствами.

Несоблюдение указаний врача по приему лекарств (несоблюдение режима лечения или несоблюдение предписаний) может быть связано с риском (см. Соблюдение режима лечения). Пожилой возраст сам по себе не делает людей менее способными принимать лекарства в соответствии с указаниями. Однако около половины пожилых людей не принимают лекарственные препараты в соответствии с указаниями. Пропуск дозы, прием слишком низкой или слишком высокой дозы могут стать причиной проблем. Прием меньшей дозы препарата по причине побочных эффектов может представляться оправданным, но следует проконсультироваться с врачом, прежде чем вносить любые изменения в способ приема препарата.