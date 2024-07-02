Пожилой водитель

Ежегодная частота автомобильных аварий с участием пожилых водителей в среднем ниже по сравнению с молодыми водителями. Однако поскольку они проезжают меньшее расстояние в милях, чем водители среднего возраста, пожилые водители в среднем чаще попадают в автомобильные аварии в пересчете на милю пути. Коэффициент ДТП начинает увеличиваться примерно после достижения 70 лет, а после 80 лет он увеличивается более стремительно. В пересчете на каждую милю пути пожилые водители чаще нарушают правила дорожного движения, попадают в автомобильные аварии и несчастные случаи со смертельным исходом, чем все остальные возрастные группы старше 25 лет. Следует отметить, что пожилые люди ездят на более дальние расстояния, чем предыдущие поколения, и дольше сохраняют водительские права, и ожидается, что эти тенденции сохранятся.

Неспособность уступить дорогу (часто из-за того, что «смотрел, но не увидел») является одним из наиболее распространенных нарушений правил дорожного движения среди пожилых водителей. Кроме того, пожилым водителям труднее встраиваться в поток автомобилей, и они могут иметь проблемы на перекрестках, особенно при совершении поворотов налево. Эти трудности обусловлены следующими факторами:

возникновение трудностей при необходимости оценить несколько порций информации одновременно (многозадачность);

возникновение трудностей при необходимости оценить скорость приближающихся автомобилей или других объектов;

уменьшение поля зрения.

Тем не менее, пожилые водители зачастую водят более осторожно, чем молодые водители. Многие пожилые водители без заболеваний, нарушающих мышление и суждение (например, деменция), начинают ограничивать свое вождение в целях повышения безопасности. Они склонны избегать вождения в сумерки и по ночам, в часы пик или в непогоду. Более того, водители старшего возраста реже привлекаются к ответственности за вождение в нетрезвом виде.

Пожилые водители также реже попадают в аварии во время езды по извилистым дорогам или на высокой скорости. Для пожилых водителей нехарактерны автомобильные аварии с вовлечением одного транспортного средства. С ними чаще случаются аварии с вовлечением нескольких транспортных средств. Интересно, что частота аварий у водителей старше 70 лет, как правило, снижается с количеством пассажиров, которые находятся в автомобиле.

Аварии с участием пожилых водителей чаще приводят к серьезным травмам и человеческим жертвам. Повышенная уязвимость к травмам пожилых водителей изучена недостаточно, но может быть связана с физической хрупкостью и наличием одного или нескольких заболеваний, таких как остеопороз или заболевание сердца. Кроме того, пожилые водители могут управлять автомобилем, который менее безопасен в отношении дорожно-транспортных происшествий. Несмотря на то, что количество пожилых людей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, также уменьшилось, пожилые люди все чаще попадают в несчастные случаи со смертельным исходом по сравнению с другими возрастными группами, поскольку возрастная популяция увеличивается в размерах.