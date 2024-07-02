Пожилой водитель

Вождение обеспечивает пожилым людям свободу, независимость и ключевые социальные взаимодействия с сообществом, которые многие люди в молодости считают само собой разумеющимися. Но право водить автомобиль зависит от способности безопасно управлять транспортными средствами. У водителей в возрасте 70 лет и старше повышается риск автомобильных аварий из расчета на километр по сравнению с водителями среднего возраста. Водители, которые редко ездят, подвергаются наибольшему риску. Таким образом, нарушение функций организма в связи с возрастными расстройствами следует рассматривать как мигающий желтый сигнал светофора, предупреждение о том, что необходимо переоценить права пожилого человека на вождение автомобиля.
Многие факторы могут способствовать уменьшению способности управлять автомобилем у пожилых людей. Среди таких факторов — возрастные изменения быстроты реакции и расстройства зрения, когнитивные и/или мышечные расстройства, которые с возрастом становятся более частыми. Лекарственные препараты широко применяются для лечения расстройств у пожилых людей, при этом некоторые классы лекарственных препаратов могут обладать некоторым седативным действием и нарушать способность управлять автомобилем. Некоторые из этих факторов можно устранить или изменить.
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Коэффициент дорожно-транспортных происшествий и нарушение правил дорожного движения
Ежегодная частота автомобильных аварий с участием пожилых водителей в среднем ниже по сравнению с молодыми водителями. Однако поскольку они проезжают меньшее расстояние в милях, чем водители среднего возраста, пожилые водители в среднем чаще попадают в автомобильные аварии в пересчете на милю пути. Коэффициент ДТП начинает увеличиваться примерно после достижения 70 лет, а после 80 лет он увеличивается более стремительно. В пересчете на каждую милю пути пожилые водители чаще нарушают правила дорожного движения, попадают в автомобильные аварии и несчастные случаи со смертельным исходом, чем все остальные возрастные группы старше 25 лет. Следует отметить, что пожилые люди ездят на более дальние расстояния, чем предыдущие поколения, и дольше сохраняют водительские права, и ожидается, что эти тенденции сохранятся.
Неспособность уступить дорогу (часто из-за того, что «смотрел, но не увидел») является одним из наиболее распространенных нарушений правил дорожного движения среди пожилых водителей. Кроме того, пожилым водителям труднее встраиваться в поток автомобилей, и они могут иметь проблемы на перекрестках, особенно при совершении поворотов налево. Эти трудности обусловлены следующими факторами:
возникновение трудностей при необходимости оценить несколько порций информации одновременно (многозадачность);
возникновение трудностей при необходимости оценить скорость приближающихся автомобилей или других объектов;
уменьшение поля зрения.
Тем не менее, пожилые водители зачастую водят более осторожно, чем молодые водители. Многие пожилые водители без заболеваний, нарушающих мышление и суждение (например, деменция), начинают ограничивать свое вождение в целях повышения безопасности. Они склонны избегать вождения в сумерки и по ночам, в часы пик или в непогоду. Более того, водители старшего возраста реже привлекаются к ответственности за вождение в нетрезвом виде.
Пожилые водители также реже попадают в аварии во время езды по извилистым дорогам или на высокой скорости. Для пожилых водителей нехарактерны автомобильные аварии с вовлечением одного транспортного средства. С ними чаще случаются аварии с вовлечением нескольких транспортных средств. Интересно, что частота аварий у водителей старше 70 лет, как правило, снижается с количеством пассажиров, которые находятся в автомобиле.
Аварии с участием пожилых водителей чаще приводят к серьезным травмам и человеческим жертвам. Повышенная уязвимость к травмам пожилых водителей изучена недостаточно, но может быть связана с физической хрупкостью и наличием одного или нескольких заболеваний, таких как остеопороз или заболевание сердца. Кроме того, пожилые водители могут управлять автомобилем, который менее безопасен в отношении дорожно-транспортных происшествий. Несмотря на то, что количество пожилых людей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, также уменьшилось, пожилые люди все чаще попадают в несчастные случаи со смертельным исходом по сравнению с другими возрастными группами, поскольку возрастная популяция увеличивается в размерах.
Причины ненадлежащего управления транспортным средством
Вождение автомобиля требует точного и одновременного выполнения нескольких задач (таких как торможение и управление автомобилем с помощью руля). Для выполнения этих задач требуется несколько качеств, включая следующие:
Ясный ум
Удовлетворительные способности к суждению, планированию и принятию решений
Внимание и концентрация
Высокая скорость реакции
Координация
Достаточная сила
Хорошая амплитуда движений верхней части тела (верхняя часть туловища, плечи и шея)
Сохранение чувствительности ног и стоп
Хорошее зрение и слух
Нехватка любого из этих качеств может существенно повлиять на способность управлять автомобилем, и она может быть вызвана несколькими причинами. Практически все эти качества в некоторой степени ухудшаются по мере старения и усугубляются при наличии заболеваний.
старение;
Старение само по себе обычно приводит к постепенному и почти незаметному уменьшению силы, координации, быстроты реакции, концентрации, зрения и слуха. Пожилые люди могут иметь меньший запас жизненных сил и быстрее уставать, особенно в ситуациях, требующих концентрации внимания. Пожилым людям сложнее сконцентрироваться на нескольких задачах одновременно. Однако большинство изменений, связанных со старением, незначительны и часто не являются главной причиной возникновения проблем с безопасным вождением.
Медицинские состояния
Расстройства, более распространенные среди пожилых людей, могут причинять особенно много проблем пожилым водителям. Например, уровень сахара в крови у водителей, страдающих плохо контролируемым диабетом, может становиться слишком высоким или слишком низким. Такие изменения могут повлиять на ясность ума, внимание и концентрацию, зрение и чувствительность стоп.
У пожилых водителей, страдающих деменцией (включая болезнь Альцгеймера), может снижаться способность принимать решения, нарушаться память и замедляться реакции, что является опасным сочетанием при вождении. Даже на ранних стадиях деменции водители могут заблудиться, растеряться в автомобильном заторе или при неожиданных событиях на дороге.
Перенесенный инсульт или так называемый микроинсульт (транзиторная ишемическая атака или ТИА) может вызывать замедление быстроты реакции, мышечную слабость, нарушение зрения и координации.
По причине судорожных припадков человек может внезапно перестать осознавать, где он находится, или даже потерять сознание.
Недавно перенесенный инфаркт миокарда может увеличивать риск обмороков или головокружения.
Артрит вызывает боль и ригидность суставов, ограничивая амплитуду движений и нарушая способность управлять автомобилем. Например, боль и ригидность коленных или тазобедренных суставов может повлиять на способность нажимать на педаль тормоза или газа. Артрит может затруднять повороты головой (когда необходимо сделать поворот или дать задний ход) и делать их болезненными.
Глаукома и дегенерация желтого пятна — это глазные болезни, которые приводят к проблемам с вождением автомобиля в сумерках или ночью. Глаукома также может вызывать сужение поля зрения, по причине которого водителю трудно видеть автомобили и другие предметы, находящиеся рядом с ним. Катаракты, характерные почти исключительно только для пожилых людей, могут вызывать блики от фар приближающихся автомобилей или уличных фонарей.
Расстройства сна, особенно синдром обструктивного апноэ во сне, могут вызывать сонливость, которая приводит к аварии.
Терапевтические препараты
Многие пожилые люди принимают лекарственные препараты, которые могут иметь нежелательные побочные эффекты. Побочные эффекты могут включать сонливость, головокружение, спутанность сознания и другие симптомы, нарушающие способность управлять автомобилем. Такие побочные эффекты могут вызывать как рецептурные, так и безрецептурные препараты. При назначении нового лекарственного препарата, который может оказывать влияние на зрение, физическую или психическую функцию, людям не следует водить автомобиль в течение нескольких дней, чтобы убедиться в отсутствии побочных эффектов.
Следующие лекарственные препараты могут нарушать способность управлять автомобилем (список неполный):
Лекарственные препараты, используемые для лечения судорожных припадков
Лекарственные препараты, используемые для лечения тошноты
Антигистаминные препараты
Нейролептики
Бензодиазепины или другие анксиолитики
Лекарственные препараты, используемые для лечения глаукомы
Лекарственные препараты, используемые для лечения болезни Паркинсона
Миорелаксанты
Опиоиды
Снотворные
Некоторые седативные антидепрессанты
(См. также Некоторые лекарственные препараты и вождение автомобиля несовместимы от Управления по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств США).
Многие рекреационные наркотики, включая алкоголь и марихуану, также могут негативно влиять на вождение автомобиля.
Ситуации
Стресс, особенно при вождении в незнакомой местности или плотном транспортном потоке, может также вызывать затруднения при управлении автомобилем. Утомляемость и рассеянность также влияют на способность управлять автомобилем. Риск аварии повышает использование мобильного телефона или обмен текстовыми сообщениями во время вождения. Хотя все водители должны избегать таких отвлекающих факторов, пожилые люди особенно уязвимы из-за возрастных изменений или снижения внимания и способности к многозадачности. Современные технологии предотвращения аварий, такие как предупреждения о съезде с полосы и индикаторы слепых зон, теперь доступны во многих автомобилях. (См. MyCarDoesWhat.org, где приведена информация о современных функциях безопасности в автомобиле).
Падения у пожилых людей были связаны с повышенным риском дорожно-транспортных происшествий, поскольку избегание падений и избегание аварий требует координации когнитивных функций с визуальными и двигательными системами, которые могут быть снижены у пожилых водителей. Таким образом, мероприятия, которые снижают риск падения, такие как физическая активность, тренировка равновесия и сокращение использования седативных препаратов, могут играть роль в повышении безопасности как при передвижении, так и при вождении автомобиля.
Для некоторых пожилых людей единственным фактором, снижающим способность управлять автомобилем, является просто недостаток предшествующего водительского опыта. Часто один из партнеров, состоящих в отношениях, водит автомобиль больше второго. После смерти основного партнера-водителя второй партнер может оказаться неподготовленным к безопасному управлению автомобилем. Пожилые люди в отношениях должны совместно водить автомобиль, потому что люди, редко управляющие автомобилем, подвергаются высокому риску полного прекращения вождения (вынужденное прекращение вождения).
Способы компенсации
Многие водители начинают самостоятельно регулировать свое вождение с возрастом. Например, пожилые водители могут отказываться от длительных поездок по скоростным автотрассам, меньше водить ночью, избегать сложных перекрестков и/или рискованного стиля вождения (например, нарушение скоростного режима, несоблюдение безопасной дистанции до движущегося впереди автомобиля и вождение в нетрезвом виде). Существует множество стратегий, которые могут быть приняты пожилыми водителями для компенсации некоторых возрастных проблем с безопасностью вождения.
Избегание источников опасности
Пожилые водители могут использовать накопленный годами опыт вождения для выявления и избегания опасных ситуаций. Например, поскольку с возрастом запас жизненных сил уменьшается, пожилые водители могут проезжать более короткие расстояния и чаще делать остановки. Они могут избегать автомагистралей и участков дороги с интенсивным движением или опасных участков. Они могут избегать вождения по ночам или в сумерках, когда чаще всего возникают слепящие блики. Они могут избегать вождения в часы пик и плохую погоду, а также пытаться избегать поворотов налево на незащищенных перекрестках. Они могут предпочитать езду только по знакомым маршрутам и местам.
Устранение отвлекающих факторов во время вождения
Избегание отвлекающих факторов — важный аспект для всех водителей — является жизненно важным для пожилых водителей.
Сотовые телефоны являются важной мерой безопасности для водителей на тот случай, если автомобиль неожиданно сломается в пути. Однако использовать сотовые телефоны (даже оснащенные гарнитурой) во время вождения автомобиля настоятельно не рекомендуется. Законодательство, регулирующее использование мобильного телефона во время вождения, отличается от штата к штату и в некоторых штатах его использование является незаконным.
Аналогичным образом внимание водителя могут отвлекать такие факторы, как необходимость настроить автомагнитолу или другую бортовую систему автомобиля (например, навигатор, климат-контроль или положение сиденья), употребление пищи или напитков, курение, чтение цифровых или бумажных карт; даже разговоры с другими пассажирами могут нарушать эффективность вождения.
Следует сводить к минимуму все отвлекающие факторы во время управления автомобилем.
Использование технических устройств
Новейшие технологии могут прийти на помощь пожилым водителям. Системы помощи при парковке, оснащенные камерами или инфракрасными системами, которые помогают давать задний ход, парковаться и совершать другие маневры, будут особенно полезны для людей, которым трудно смотреть назад через плечо. К другим системам, полезным для пожилых водителей, относятся круиз-контроль, антиблокировочные тормозные системы и системы электронного контроля устойчивости, улучшающие сцепление и управление направлением движения. Усовершенствованные системы ночного вождения включают подсветку извилистых участков дороги и автоматическое переключение с дальнего света на ближний при появлении приближающегося автомобиля. В некоторых автомобилях имеются мониторы слепых зон, системы предупреждения о смене полосы и столкновении, резервные камеры и зеркала заднего вида, которые автоматически затемняются при попадании слепящего света фар, что уменьшает блики. Производители автомобилей экспериментируют с технологиями инфракрасного ночного видения для усовершенствования систем ночного вождения.
Производители автомобилей также вносят изменения в конструкцию ручек и переключателей, чтобы сделать их более удобными для людей, страдающих артритом. Другие конструктивные особенности автомобиля, такие как более низкие дверные пороги, опоры для поясницы, расширенные козырьки, регулируемые сиденья и рулевые колеса, доступны для всех водителей, но могут быть особенно полезны для пожилых водителей. Автомобили с системой автоматического управления испытывают по всей стране и, вероятно, они станут доступны для использования в будущем.
В случае аварии или другой экстренной ситуации некоторые аварийные системы могут автоматически совершать телефонные звонки и направлять команды спасателей в место расположения автомобиля. Глобальные системы позиционирования (GPS) могут помочь пожилым водителям найти пункт назначения. Многие пожилые водители имеют смартфоны, на которые можно бесплатно устанавливать приложения, чтобы семьи могли отследить их местоположение с помощью технологии GPS на тот случай, если они заблудятся. Кроме того, при желании с помощью GPS-технологий семьи могут осуществлять мониторинг многих характеристик вождения (выбранные маршруты и скорость во время движения) через Интернет. В будущем ожидается появление многих новых изобретений.
Поскольку в настоящее время появляется все больше технических устройств, пожилым людям может потребоваться больше времени на обучение использованию новых технологий. Технологии должны быть индивидуализированы, чтобы предоставлять каждому человеку то, что больше всего соответствует его потребностям. (См. MyCarDoesWhat.org, где приведена информация о современных функциях безопасности в автомобиле).
Прохождение курсов переподготовки водителей
Существуют онлайн-программы для повышения безопасности вождения, некоторые из которых ориентированы на пожилых людей. Пожилые водители могут сохранить или даже усовершенствовать свои навыки вождения автомобиля с помощью программ переподготовки водителей. Ряд организаций, например, Американская ассоциация пенсионеров (American Association of Retired Persons, AARP) и Американская автомобильная ассоциация (American Automobile Association, ААА), предлагают такие программы для того, чтобы помочь пожилым водителям приспособиться к трудностям вождения в пожилом возрасте. Кроме того, при участии в таких программах в некоторых штатах могут применяться более низкие страховые тарифы. Американская автомобильная ассоциация предлагает программу Благоразумный водитель, программу безопасного вождения, нацеленную на помощь пожилым людям в адаптации к различным возрастным изменениям, оказывающим влияние на способность управлять автомобилем, а Американская ассоциация пенсионеров предлагает курс по освежению навыков вождения.
Пожилым водителями также может быть полезно участие в программах, помогающих определить, подходит ли им их транспортное средство. Например, могут провести их осмотр, чтобы убедиться, что у них правильное расстояние до руля и подходящая высота сиденья для обзора транспортного потока. Правильно отрегулированные зеркала помогут водителям восполнить участки обзора, закрытые от водителя. Программа CarFit доступна виртуально и на различных очных мероприятиях по всей стране и предоставляет полезную информацию о том, как имеющийся у человека автомобиль может быть наилучшим образом «подогнан» для повышения безопасности.
Обращение за медицинской помощью
Здоровый образ жизни и качественное медицинское обслуживание помогут пожилым водителям избежать проблем с управлением автомобилем. Имеется множество причин оставаться в форме в пожилом возрасте, включая сохранение способности к безопасному управлению автомобилем. Пожилые люди должны регулярно обращаться к врачам, чтобы пройти обследование на предмет проблем со зрением, памятью и мышлением и мышечной силой, которые могут нарушать их способность водить автомобиль.
Лечение некоторых расстройств может улучшить способность управлять автомобилем. Например, удаление катаракты принесет пользу пожилому водителю. Лечение артрита с помощью лекарственных препаратов и физиотерапии поможет улучшить гибкость и подвижность суставов. Хороший контроль диабета поможет предотвратить резкие изменения уровня сахара в крови. Лечение синдрома апноэ во сне может уменьшить дневную сонливость. Пожилым водителям следует проанализировать свои лекарственные препараты вместе с врачом или фармацевтом, чтобы убедиться, что побочные эффекты не повлияют отрицательно на способность управлять автомобилем.
Во многих штатах законодательство запрещает людям водить автомобиль в течение установленного времени после того, как у них были диагностированы определенные расстройства. Этот период ожидания (мораторий) позволяет стабилизировать расстройство с помощью лечения. Например, в некоторых штатах вводится 3–6-месячный мораторий на вождение после судорожных припадков, инсульта или транзиторной ишемической атаки. Пожилые водители с любым заболеванием, которое может оказать влияние на способность к управлению автомобилем, должны соблюдать рекомендации врачей относительно периодов ожидания или изменений в управлении автомобилем.
Водить или не водить
В какой-то момент большинство водителей пожилого возраста (особенно с существенным ухудшением здоровья) сталкиваются с необходимостью принятия решения о том, по-прежнему ли безопасно для них вождение автомобиля. Снижение способностей, необходимых для безопасного вождения, может сделать вождение опасным. Неспособность водить автомобиль может означать потерю свободы и независимости. Очень важно помочь пожилым людям, которым приходится отказываться от вождения, найти приемлемые способы замены важных ежедневных или еженедельных маршрутов. Многие из тех же факторов, которые вызывают опасения относительно безопасности вождения, также могут повлиять на способность пожилых людей пользоваться общественным транспортом.
Иногда семейный врач или член семьи понимает, что пожилому водителю пора отказаться от управления автомобилем. Решать этот вопрос всегда сложно, но если оставить его без внимания, это может привести к еще большей трагедии. Есть несколько практических мер, которые помогут пожилым водителям чувствовать себя более комфортно, отказываясь от вождения:
Пусть водитель тоже участвует в принятии решения о том, чтобы ограничить или прекратить вождение.
Следует найти для него другие способы перемещения.
Следует изучить услуги транспортировки и доставки.
Следует поддерживать активность пожилого человека и позаботиться о том, чтобы его возили по его делам.
Следует пригласить семейного врача или друга для обсуждения этого вопроса.
Множество публикаций и онлайн-ресурсов могут помочь пожилым водителям принять решение о том, стоит ли им продолжать водить автомобиль (см. Оцените свою способность к вождению от Американской автомобильной ассоциации). Ресурсы, доступные для членов семьи и друзей, которые могут беспокоиться о пожилом водителе, включают следующие:
Хартфорд: на перекрестках: семейные беседы о болезни Альцгеймера, деменции и вождении автомобиля
AARP: Нам нужно поговорить
Национальное Управление по безопасности дорожного движения (National Highway Traffic Safety Administration, NHTSA): способность понять пожилых водителей
Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера (Alzheimer’s Association): ведение разговора
Большинство пожилых водителей, иногда с подачи членов семьи или врачей, могут определить, когда следует отказаться от вождения. Однако некоторые водители, например, многие люди, страдающие деменцией, могут не осознавать своей способности управлять автомобилем и продолжать водить даже после того, как врач порекомендовал отказаться от вождения. Один подход, которого следует придерживаться в этой ситуации, заключается в том, чтобы предложить пожилому водителю пройти оценку у специалиста в области реабилитации водителей или в государственном учреждении, надзирающем за выдачей водительских прав или регулирующем их выдачу.
Если врачи беспокоятся за пожилого водителя, они часто направляют его к специалисту по реабилитации водителей. Эти специалисты часто являются трудотерапевтами, которые проводят комплексную оценку вождения и реабилитацию водителей с медицинскими проблемами. Они часто работают в больницах или университетах, а некоторые даже имеют частные клиники. Они способны провести оценку водителя на предмет безопасности, провести модификацию транспортного средства или установить адаптивное оборудование, а также проконсультировать по вопросам мобильности или посоветовать альтернативные способы передвижения. На веб-сайте Американской ассоциации трудотерапии представлена информация о поиске услуг по реабилитации водителей.
После того, как водитель осматривается специалистом по реабилитации водителей и вносит рекомендованные изменения, врачи могут попросить водителя пройти повторную проверку в лицензирующем агентстве штата. Повторная проверка также может проводиться по запросу водителя или близкого родственника. Она может включать проверку зрения, а также письменные тесты и проверку навыков вождения.
Законы различных штатов в отношении водительских прав различаются. Например, в некоторых штатах для сохранения водительских прав водители должны повторно пройти проверку навыков вождения в лицензирующем органе штата. Законы штата, предписывающие врачам сообщать о водителях с определенными медицинскими состояниями и/или рисками для безопасности, также различаются. В некоторых штатах врач должен сообщать о любом водителе, которого он считает небезопасным. В других штатах члены семьи могут конфиденциально сообщить о проблемах с вождением пожилого водителя в семье.
Важно, чтобы люди обращались в свой лицензирующий отдел штата (например, в Департамент по регистрации транспортных средств) для получения информации о правилах, специфических для их штата. В Соединенных Штатах Америки Управление регистрации транспортных средств является органом, имеющим полномочия приостанавливать действие водительских прав или отзывать их, а также проводить собственную оценку и проверку. Врачи и другие медицинские работники не имеют таких полномочий. Законы, регулирующие выдачу и замену водительских прав пожилым водителям, различаются в зависимости от страны.
Настораживающие признаки небезопасного вождения
Пожилым водителям и членам их семьи следует учесть следующие факторы, прежде чем принимать решение о том, могут ли они по-прежнему безопасно водить автомобиль:
Пожилые водители и члены их семей, обеспокоенные любым из этих вопросов, могут поговорить со своим врачом или проконсультироваться со специалистом в области реабилитации водителей о том, как повысить безопасность вождения.
Дополнительная информация
Ниже приведены некоторые ресурсы на английском языке, которые могут быть полезными. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американская автомобильная ассоциация (AAA): безопасность и мобильность пожилых водителей: ресурс, предоставляющий информацию о самооценке вождения, доступных функциях безопасности в автомобиле и лицензионном законодательстве для пожилых людей
AAA: благоразумный водитель: программа безопасного вождения, нацеленная на помощь пожилым людям в адаптации к различным возрастным изменениям, оказывающим влияние на способность управлять автомобилем
AAA: оцените свою способность к вождению: ресурс, предоставляющий информацию об оценках вождения, о том, как люди могут провести самооценку или где получить профессиональную оценку вождения
Американская ассоциация пенсионеров (American Association of Retired People, AARP): программа безопасности водителей: ресурс, предоставляющий информацию об оценках вождения и курсах переподготовки водителей
AARP: нам нужно поговорить: ресурс для членов семьи и лиц, осуществляющих уход за пожилыми водителями, о том, как найти к ним подход, чтобы рассмотреть возможность ограничения или прекращения вождения
ААА, AARP и Американская ассоциация трудотерапии: CarFit: ресурс, предоставляющий информацию о том, как наилучшим образом адаптировать личный автомобиль для повышения безопасности
Ассоциация по борьбе с болезнью Альцгеймера (Alzheimer’s Association): деменция и управление автомобилем: ресурс, который помогает людям с деменцией планировать, как в конечном итоге прекратить вождение
MyCarDoesWhat.org: ресурс, который помогает людям узнать, какие функции безопасности имеются в их личных автомобилях
Американская ассоциация трудотерапии (American Occupational Therapy Association): найдите специалиста по реабилитации водителей: ресурс, предоставляющий информацию о поиске услуг по реабилитации водителей
USAging: транспортировка: ресурс, предоставляющий варианты транспортировки людям, которые больше не водят автомобиль
Национальное Управление по безопасности дорожного движения: способность понять пожилых водителей: ресурс для членов семьи и лиц, осуществляющих уход за пожилыми водителями, о том, как говорить с ними о стиле вождения и как найти к ним подход, чтобы рассмотреть возможность ограничения или прекращения вождения
Хартфорд: на перекрестках: семейные беседы о болезни Альцгеймера, деменции и вождении автомобиля: ресурс для пожилых людей, членов семьи и лиц, осуществляющих уход, о том, как и когда помочь пожилому водителю прекратить вождение
Медицинская помощь престарелым и неимущим: ресурс, предоставляющий услуги пожилым людям и их семьям
Управление США по контролю продуктов питания и лекарственных средств (FDA): некоторые лекарственные препараты и вождение автомобиля несовместимы