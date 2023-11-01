Фибромы в матке, которые являются относительно распространенными образованиями, часто не вызывают симптомов либо могут вызывать давление или боль. Фибромы во время беременности могут повышать риск следующих состояний:

Если женщины, у которых есть фибромы и наблюдался выкидыш, либо у женщин с большими фибромами, планируют забеременеть, они должны сначала поговорить об этом с врачом. Затем, если необходимо, они могут получить лечение до наступления беременности.