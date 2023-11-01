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Фибромы во время беременности

Авторы:Lara A. Friel, MD, PhD, University of Texas Health Medical School at Houston, McGovern Medical School
Проверено/пересмотрено нояб. 2023
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    Фибромы в матке, которые являются относительно распространенными образованиями, часто не вызывают симптомов либо могут вызывать давление или боль. Фибромы во время беременности могут повышать риск следующих состояний:

    Если женщины, у которых есть фибромы и наблюдался выкидыш, либо у женщин с большими фибромами, планируют забеременеть, они должны сначала поговорить об этом с врачом. Затем, если необходимо, они могут получить лечение до наступления беременности.

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    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.