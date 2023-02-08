Синдром внезапной смерти новорожденного (СВСН)

Синдром внезапной смерти новорожденного — это внезапная, неожиданная, обычно происходящая во сне смерть казалось бы здорового ребенка в возрасте от 1 месяца до 1 года.

Причина синдрома внезапной смерти новорожденного (СВСН) неизвестна.

СВСН можно предотвратить, если класть младенцев спать на спину; убирать подушки, защитные бортики и игрушки из кроватки; защищать детей от перегрева и избегать вдыхания младенцами сигаретного дыма.

Родителям, которые потеряли ребенка в следствие СВСН, следует обратиться к психологу и в группу поддержки.

Существует более одного термина, используемого для описания синдрома внезапной смерти новорожденного. Термин «внезапная неожиданная смерть новорожденного» (ВНСН) широко используется для описания любой неожиданной и внезапной смерти у ребенка в возрасте до 1 года без очевидной причины до проведения расследования. Термин «внезапная неожиданная смерть новорожденного» описывает в том числе и случаи внезапной, неожиданной смерти, которые имеют причину, например, смерть от несчастного случая (в результате случайного удушья или удушения), естественную смерть (например, в результате инфекции или заболевания) и смерть в результате умышленного причинения вреда. Внезапной неожиданной смертью новорожденного также называются случаи внезапной, неожиданной смерти, для которых причина не установлена даже после проведения обследования или расследования, например, СВСН.

СВСН (также называемый смертью в колыбели) является одной из наиболее распространенных причин смерти у младенцев в возрасте от 1 месяца до 1 года. Чаще всего синдрому подвержены дети между вторым и четвертым месяцем жизни. Синдром встречается во всем мире. Существует множество факторов риска.

Показатели различаются в зависимости от расовой и этнической принадлежности. В период с 2015 по 2019 годы показатели случаев внезапной неожиданной смерти новорожденного были самыми высокими у индейцев и жителей Аляски нелатиноамериканского происхождения, у представителей афроамериканской расы нелатиноамериканского происхождения и у уроженцев Гавайских островов/других островов Тихого океана нелатиноамериканского происхождения.

Факторы риска синдрома внезапной смерти новорожденного Дети, у которых присутствует любой из следующих факторов риска, относятся к группе повышенного риска СВСН: Сон на животе (наиболее важный фактор риска)

Брат или сестра умерли в результате СВСН

Низкая температура/зимние месяцы

Замедление процессов роста

недостаточное или полное отсутствие пренатального наблюдения;

низкая масса тела при рождении.

Семья с низким доходом

Мужской пол

У матери было много беременностей

Возраст матери — моложе 20 лет

Во время беременности мать курила сигареты, употребляла алкоголь или наркотики

Расовая или этническая принадлежность к индейцами и жителям Аляски нелатиноамериканского происхождения, представителям афроамериканской расы нелатиноамериканского происхождения и уроженцам Гавайских островов/других островов Тихого океана нелатиноамериканского происхождения

Отсутствие пустышки

Старая или небезопасная колыбель

Перегрев (в результате использования одеял или высокой температуры воздуха в комнате)

Паузы в дыхании (апноэ), требующие проведения реанимационных мероприятий

Недоношенность

Недавно перенесенное заболевание

Сон в одной кровати с родителем или лицом, осуществляющим уход (сон в одной кровати или совместный сон)

Короткий промежуток времени между беременностями

Одинокая мать

Курение в доме

Мягкие постельные принадлежности

Инфекция верхних дыхательных путей

Водяной матрас

Причины СВСН Причина СВСН неизвестна. Она может быть связана с нарушением контроля дыхания. У некоторых младенцев с СВСН имеются признаки низкого уровня кислорода в крови и периоды остановки дыхания (апноэ). С СВСН связывали укладывание младенцев спать на живот и использование мягких постельных принадлежностей (например, подушек и одеял из овечьей шерсти). Сон вместе с младенцем на диване, подушках или кровати также (см. Совместный сон) повышает риск СВСН. Знаете ли Вы, что...

Диагностика СВСН Вскрытие Врачи могут поставить диагноз СВСН только после вскрытия (осмотр и обследование тела после смерти), чтобы исключить другие причины внезапной, неожиданной смерти (например, внутричерепное кровоизлияние, менингит или миокардит). Врачи также должны оценить, задохнулся ли младенец или умер в результате жестокого обращения.

Профилактика СВСН Укладывать ребенка спать на спину Несмотря на известные факторы риска СВСН, нет определенного способа его предотвратить. Однако некоторые меры помогают, особенно укладывание младенцев спать на спину, на твердую, плоскую поверхность для сна. После того, как многие родители начали каждый раз укладывать детей спать на спину, количество смертей от СВСН резко сократилось (см. акция Безопасный сон®). Риск СВСН иногда помогает снизить регулярное пренатальное наблюдение во время беременности. Грудное вскармливание и исключение пассивного курения могут быть полезными и имеют другие явные преимущества для здоровья. Нет никаких доказательств того, что домашние мониторы дыхания уменьшают риск СВСН. Также нет никаких доказательств того, что для профилактики СВСН можно рекомендовать пеленание. Безопасный сон: Снижение риска возникновения синдрома внезапной смерти новорожденного По материалам Основы безопасного сна для младенцев от Национального института детского здоровья и развития человека: способы снижения риска для ребенка.

Ресурсы для родителей, которые потеряли младенца в результате СВСН Консультирование

Группы поддержки Большинство родителей, которые потеряли младенца из-за СВСН, убиты горем и не готовы к этой трагедии. Они часто испытывают чувство вины. Необходимость участия в расследовании, проводимом полицией, социальными работниками или другими лицами, вызывает дополнительные страдания. Консультации психолога и поддержка специально подготовленных врачей и медсестер и других родителей, которые потеряли ребенка из-за СВСН, имеет решающее значение, чтобы помочь родителям справиться с трагедией. Для оказания помощи родителям специалисты могут порекомендовать прочесть материалы, посетить веб-сайты (такие как Американский институт по изучению синдрома внезапной смерти новорожденных [СВСН]) и группы поддержки.