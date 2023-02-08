Замедление прибавки в весе у детей

Замедление прибавки в весе — это задержка в приросте массы тела или физического роста, что может привести к задержкам в развитии и созревании.
Причинами замедления прибавки в весе являются болезни и недостаточное питание.
Диагноз ставится на основании значений диаграммы роста ребенка, результатов физикального обследования, данных анамнеза и оценки домашних условий.
Дети, которые страдают от недоедания в течение первого года жизни, могут иметь задержки в развитии.
Лечение включает сбалансированную диету и лечение заболеваний.
В течение первого года жизни масса тела и длина ребенка записывается при каждом посещении врача, чтобы убедиться, что рост ребенка постоянен (см. Физический рост младенцев и детей). Процентили — это способ сравнения младенцев одного возраста и пола. Например, если значение массы тела младенца попадает в 10-й процентиль, это означает, что 90 из 100 детей такого же возраста и пола весят больше, а 10 весят меньше. Несмотря на то, что некоторые младенцы меньше, а другие крупнее, младенцы в период роста обычно находятся примерно в одном процентиле.
Замедление прибавки в весе — это диагноз, который ставится детям со стабильно недостаточным весом, обычно ниже 3–5-го процентиля, по сравнению с детьми того же возраста и пола. Замедление прибавки в весе также относится к тем детям, у которых процентиль массы тела неуклонно падает, даже если их фактический вес не является низким. Например, врач будет обеспокоен, если у младенца за короткое время значение массы тела снизилось с 90-го процентиля до 50-го процентиля (средний вес). Существует много причин.
Причины замедления прибавки в весе у детей
Причины замедления прибавки в весе могут включать
Факторы окружающей среды и социальные факторы
Болезни
Независимо от причины, недостаточное питание может повлиять на рост тела и головного мозга ребенка.
Факторы окружающей среды и социальные факторы являются наиболее распространенными причинами того, почему дети не получают достаточного питания. Замедление прибавки в весе по этим причинам возникает в результате недополучения достаточного количества калорий.
Отсутствие родительского внимания или жестокое обращение, психические расстройства родителей (например, депрессия), недостаток продовольствия и хаотические семейные ситуации увеличивают риск того, что ребенку не будет предоставляться необходимое питание. Такие стрессовые ситуации или нестимулирующее окружение также могут притупить аппетит ребенка и уменьшить потребление пищи.
Иногда родители дают продукты питания низкой калорийности, что может привести к недостаточному питанию и увеличению массы тела. Родители могут не полностью понимать методы кормления ребенка и могут неправильно готовить молочную смесь, или у ребенка могут быть трудности с кормлением, с которыми родители не могут справиться. Если у родителей плохие навыки кормления ребенка, а у их младенца трудности с кормлением, может произойти замедление прибавки в весе.
В редких случаях у некоторых матерей не вырабатывается достаточное количество грудного молока или, еще реже, вырабатывается низкокалорийное грудное молоко.
У младенцев и детей, испытывающих стрессовые семейные ситуации или имеющих дисфункциональные отношения с лицом, осуществляющим уход, может наблюдаться замедление прибавки в весе, поскольку стресс, который они испытывают, может привести к выработке гормонов, ослабляющих действие гормонов роста. Это связанное со стрессом снижение уровня гормона роста может привести к замедлению роста.
В некоторых случаях причиной замедления прибавки в весе являются заболевания. Такие расстройства, как затруднение жевания и глотания (которые встречаются при заячьей губе и расщелине неба), гастроэзофагеальный рефлюкс, сужение пищевода или синдром кишечной мальабсорбции, могут также повлиять на способность организма ребенка употреблять, удерживать, поглощать и переваривать пищу. Расстройства пищевого поведения также могут вызывать замедление прибавки в весе.
Другими медицинскими причинами замедления прибавки в весе являются инфекции, опухоли, гормональные или метаболические расстройства (например, диабет или кистозный фиброз), болезни сердца, почек, печени, генетические заболевания (например, синдром Дауна или наследственные нарушения обмена веществ), расстройства пищеварения (такие как целиакия и воспалительное заболевание кишечника) и инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).
У некоторых детей замедление прибавки в весе обусловлено сочетанием факторов окружающей среды, социальных факторов и заболеваний. Например, у детей, страдающих заболеваниями, также может быть стрессовая обстановка дома или дисфункциональные отношения с лицами, осуществляющими уход. Аналогичным образом, у некоторых детей с замедлением прибавки в весе, обусловленном сочетанием факторов окружающей среды и социальных факторов, могут развиться болезни.
Диагностика замедления прибавки в весе у детей
Наблюдение за массой тела и ростом
Вопросы о вскармливании, а также медицинский, социальный и семейный анамнез
При необходимости — лабораторные исследования
Врачи думают о диагнозе замедления прибавки в весе, когда масса тела ребенка или прибавка в весе значительно ниже нормы по сравнению с предыдущими измерениями или стандартными диаграммами массы тела и роста (см. Физический рост младенцев и детей). Если замедление прибавки в весе достаточно выраженное, это также отразится на росте и темпе роста головы (головного мозга).
Чтобы определить причину замедления прибавки в весе, врачи задают родителям специфические вопросы о:
кормлении;
дефекациях;
социальной, эмоциональной и финансовой стабильности семьи, которая может повлиять на доступ ребенка к пище;
заболеваниях, которые были у ребенка или передаются по наследству.
Чтобы выявить признаки заболеваний, которые могли бы объяснить недостаточное увеличение массы тела ребенка, врач проводит обследование ребенка. На основе этого обследования врач принимает решение о необходимости проведения анализов крови, кала и мочи, а также рентгенологического исследования. Всестороннее обследование проводится только в случае, если врач подозревает наличие основного заболевания.
Лечение замедления прибавки в весе у детей
Полноценное питание
Специфическое лечение заболеваний
Лечение замедления прибавке в весе зависит от причины. Если обнаруживается заболевание, проводится специфическое лечение этого заболевания. Независимо от причины, всем детям с замедлением прибавки в весе назначают сбалансированную диету, содержащую достаточное количество калорий для обеспечения роста и увеличения массы тела.
Замедление прибавки в весе легкой и умеренной степени лечат с помощью питательной высококалорийной пищи или питания, принимаемого регулярно по графику. Родителей могут проконсультировать о взаимоотношениях в семье, которые наносят ущерб ребенку, и о финансовых и социальных ресурсах, имеющихся в их распоряжении.
Замедление прибавки в весе тяжелой степени лечится в больнице, где социальные работники, диетологи, специалисты по питанию, психиатры и другие специалисты работают вместе, чтобы определить наиболее вероятные причины замедления прибавки в весе ребенка и найти лучший подход к питанию.
Может возникнуть необходимость помещения детей, у которых замедление прибавки в весе является результатом жестокого обращения или игнорирования потребностей, в приемную семью. Если их отдают обратно биологическим родителям, проводится контроль за прогрессом роста.
Прогноз при замедлении прибавки в весе у детей
Поскольку первый год жизни является важным для развития головного мозга, дети, которые в этот период недоедают, могут навсегда отстать от своих сверстников, даже если их физический рост улучшается.
Примерно у половины этих детей психическое развитие (особенно вербальные и математические навыки) остается ниже нормы. У этих детей часто отмечаются поведенческие, социальные и эмоциональные проблемы.