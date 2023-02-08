Замедление прибавки в весе у детей

Причины замедления прибавки в весе могут включать

Факторы окружающей среды и социальные факторы

Болезни

Независимо от причины, недостаточное питание может повлиять на рост тела и головного мозга ребенка.

Факторы окружающей среды и социальные факторы являются наиболее распространенными причинами того, почему дети не получают достаточного питания. Замедление прибавки в весе по этим причинам возникает в результате недополучения достаточного количества калорий.

Отсутствие родительского внимания или жестокое обращение, психические расстройства родителей (например, депрессия), недостаток продовольствия и хаотические семейные ситуации увеличивают риск того, что ребенку не будет предоставляться необходимое питание. Такие стрессовые ситуации или нестимулирующее окружение также могут притупить аппетит ребенка и уменьшить потребление пищи.

Иногда родители дают продукты питания низкой калорийности, что может привести к недостаточному питанию и увеличению массы тела. Родители могут не полностью понимать методы кормления ребенка и могут неправильно готовить молочную смесь, или у ребенка могут быть трудности с кормлением, с которыми родители не могут справиться. Если у родителей плохие навыки кормления ребенка, а у их младенца трудности с кормлением, может произойти замедление прибавки в весе.

В редких случаях у некоторых матерей не вырабатывается достаточное количество грудного молока или, еще реже, вырабатывается низкокалорийное грудное молоко.

У младенцев и детей, испытывающих стрессовые семейные ситуации или имеющих дисфункциональные отношения с лицом, осуществляющим уход, может наблюдаться замедление прибавки в весе, поскольку стресс, который они испытывают, может привести к выработке гормонов, ослабляющих действие гормонов роста. Это связанное со стрессом снижение уровня гормона роста может привести к замедлению роста.

В некоторых случаях причиной замедления прибавки в весе являются заболевания. Такие расстройства, как затруднение жевания и глотания (которые встречаются при заячьей губе и расщелине неба), гастроэзофагеальный рефлюкс, сужение пищевода или синдром кишечной мальабсорбции, могут также повлиять на способность организма ребенка употреблять, удерживать, поглощать и переваривать пищу. Расстройства пищевого поведения также могут вызывать замедление прибавки в весе.

Другими медицинскими причинами замедления прибавки в весе являются инфекции, опухоли, гормональные или метаболические расстройства (например, диабет или кистозный фиброз), болезни сердца, почек, печени, генетические заболевания (например, синдром Дауна или наследственные нарушения обмена веществ), расстройства пищеварения (такие как целиакия и воспалительное заболевание кишечника) и инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ).

У некоторых детей замедление прибавки в весе обусловлено сочетанием факторов окружающей среды, социальных факторов и заболеваний. Например, у детей, страдающих заболеваниями, также может быть стрессовая обстановка дома или дисфункциональные отношения с лицами, осуществляющими уход. Аналогичным образом, у некоторых детей с замедлением прибавки в весе, обусловленном сочетанием факторов окружающей среды и социальных факторов, могут развиться болезни.