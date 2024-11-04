Недержание кала у детей

Основной причиной недержания кала является:

Запор

При кажущемся противоречии недержание кала, как правило, бывает вызвано запором, который представляет собой задержку или трудности с дефекацией. Запор — это задержка или трудности с дефекацией, которые могут иметь множество причин, в частности поведенческие (например, страх пользования туалетом или твердый кал) и связанные с питанием (например, недостаточное потребление клетчатки).

Иногда врачам необходимо обследовать детей на предмет физической причины, например, анальной аномалии, или заболевания, например, болезни Гиршпрунга или целиакии.

Иногда причиной недержания кала могут быть психологические факторы.

Но в чем бы ни заключалась причина, пока кал остается в кишечнике, вода поглощается из толстого кишечника, и кал затвердевает. Испражнение большого твердого кала может быть болезненным, и дети еще больше борются с желанием сходить в туалет, в результате чего начинается порочный круг усугубления запора. Ребенок может быть неспособен сходить в туалет твердым калом, который остается в прямой кишке (уплотненный кал). Мягкий насыщенный влагой кал из верхней части толстой кишки может протекать вокруг отвердевшей каловой пробки, вызывая недержание.

Если запор продолжается, начинают растягиваться стенки прямой и толстой кишки. Продолжающееся растяжение снижает способность ребенка чувствовать, что кишечник заполнен, и ослабляет мышечный контроль, еще больше увеличивая риск недержания стула.