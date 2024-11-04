Недержание кала у детей

Недержание кала — это произвольное или непроизвольное дефекация в любом месте, кроме туалета, у детей старше 4 лет, то есть возрасте, который является типичным возрастом приучения к туалету.
Недержание кала встречается приблизительно у 3-5 % 4-летних детей и становится менее частым в более старшем возрасте. Чаще всего это происходит при приучении к туалету или в начале посещения школы.
Недержание кала — это состояние, требующее внимания и лечения, поскольку оно может негативно влиять на ребенка и членов его семьи.
Причины недержания кала у детей
Основной причиной недержания кала является:
Запор
При кажущемся противоречии недержание кала, как правило, бывает вызвано запором, который представляет собой задержку или трудности с дефекацией. Запор — это задержка или трудности с дефекацией, которые могут иметь множество причин, в частности поведенческие (например, страх пользования туалетом или твердый кал) и связанные с питанием (например, недостаточное потребление клетчатки).
Иногда врачам необходимо обследовать детей на предмет физической причины, например, анальной аномалии, или заболевания, например, болезни Гиршпрунга или целиакии.
Иногда причиной недержания кала могут быть психологические факторы.
Но в чем бы ни заключалась причина, пока кал остается в кишечнике, вода поглощается из толстого кишечника, и кал затвердевает. Испражнение большого твердого кала может быть болезненным, и дети еще больше борются с желанием сходить в туалет, в результате чего начинается порочный круг усугубления запора. Ребенок может быть неспособен сходить в туалет твердым калом, который остается в прямой кишке (уплотненный кал). Мягкий насыщенный влагой кал из верхней части толстой кишки может протекать вокруг отвердевшей каловой пробки, вызывая недержание.
Если запор продолжается, начинают растягиваться стенки прямой и толстой кишки. Продолжающееся растяжение снижает способность ребенка чувствовать, что кишечник заполнен, и ослабляет мышечный контроль, еще больше увеличивая риск недержания стула.
Знаете ли Вы, что...
Диагностика недержания кала у детей
Обследование врачом;
Врачи ставят диагноз недержания кала на основании истории болезни и результатов физикального обследования ребенка.
Если ребенок не отказывается от осмотра, то врач с помощью пальца в перчатке может осторожно обследовать прямую кишку (где кал удерживается до того, как он выйдет из организма через задний проход), чтобы оценить наличие плотного кала и исключить другие расстройства.
Иногда, если диагноз неясен, врачи могут провести другие обследования, например, рентгенологическое исследование органов брюшной полости.
В редких случаях врачи проводят такие обследования, как манометрия, для оценки работы мышц желудочно-кишечного тракта, особенно заднего прохода и прямой кишки.
В редких случаях проводится биопсия стенки прямой кишки, при которой берется образец ткани и исследуется под микроскопом. При обнаружении физической причины запора, зачастую его удается вылечить.
Лечение недержания кала у детей
Обучение и изменения в рационе питания
При запорах слабительные в соответствии с назначением врача
План поведения
Поддерживающая терапия
Обучение ребенка и его семьи является очень важной частью плана лечения. Ребенок и родители должны понимать, что недержание кала раздражает, но хорошо поддается лечению, и что лечение зависит от уровня поддержки и ободрения ребенка. Лечение недержания кала может занять много времени, и детей не следует винить или наказывать, потому что это ухудшает состояние. Рецидивы встречаются часто, но также поддаются лечению.
Лица, осуществляющие уход, должны следить за тем, чтобы дети потребляли больше фруктов, овощей и продуктов с высоким содержанием клетчатки и пили больше воды. Лица, осуществляющие уход, также должны следить за тем, чтобы дети выполняли физические упражнения.
Если запор вызвал уплотнение кала, врачи могут назначить слабительное (для приема внутрь) или клизму или суппозиторий (вставляют в прямую кишку) для полной очистки кишечника, что является необходимой отправной точкой для некоторых детей. Некоторым детям назначают только слабительное, и им не требуются клизмы или суппозитории.
Если причина вызвана другим расстройством, врачи лечат это расстройство.
После очистки кишечника (иногда требуется подтверждение путем рентгенографии органов брюшной полости) дети начинают регулярно получать слабительное и следовать плану поведения, призванному обеспечить регулярность стула.
После достижения регулярности стула у детей начинается поддерживающая фаза.
План поведения
План поведения обычно включает структурированное время сидения на унитазе, в рамках которого дети сидят на унитазе от 5 до 10 минут после каждого приема пищи, вне зависимости от того, чувствуют ли они желание опорожнить кишечник или нет. Если недержание стула происходит у ребенка в определенное время дня, ему также следует сидеть на унитазе непосредственно перед этим временем. (См. также Приучение к туалету).
Часто бывают полезны небольшие вознаграждения. Например, если после каждого раза, когда ребенок сидит на унитазе, ему наклеивать наклейку на график (даже если опорожнения не происходит), это может увеличить его желание следовать плану. Часто используется поэтапная программа, в рамках которой дети получают небольшие вознаграждения (например, наклейки) за то, что сидят на унитазе, и более серьезные вознаграждения (например, поход в парк) за последовательное выполнение плана. Со временем для поддержания интереса ребенка к плану может возникнуть необходимость менять вознаграждения.
Если план поведения, инициированный лицом, осуществляющим уход, не был успешным, ребенка можно направить к психотерапевту или к детскому психологу, который имеет опыт лечения детей с недержанием кала. Эти специалисты настоятельно рекомендуют лицам, осуществляющим уход, которые разочарованы недержанием и дефекацией в неподходящих местах, избегать наказания ребенка и не демонстрировать ребенку разочарование за отсутствие прогресса или любой возврат к старой модели поведения после достижения прогресса.
Поддерживающая терапия
Во многих случаях после достижения регулярного стула недержание прекращается. Чтобы позволить растянутым стенкам кишки вернуться в нормальное состояние и вернуть ощущение заполнения прямой кишки, может потребоваться сохранять стул мягким в течение нескольких месяцев. В поддерживающей фазе по-прежнему необходимы слабительные и регулярное сидение на унитазе для стимулирования опорожнения кишечника до ощущения желания сходить в туалет.
После этого поддерживающего периода дозу слабительного постепенно сокращают, а затем прекращают их прием, сокращая при этом количество регулярных сидений на унитазе. В это время часто происходят рецидивы, поэтому медицинские работники продолжают наблюдение за ребенком. Переобучение кишечника может иногда занимать довольно много времени, от нескольких месяцев до нескольких лет.
В наиболее тяжелых случаях детям, у которых недержание кала является причиной или следствием эмоциональных или поведенческих проблем, может потребоваться психологическая консультация.