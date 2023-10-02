Конфиденциальность и Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA)

Медицинские работники обязаны предпринимать разумные шаги к тому, чтобы сохранять конфиденциальность личной медицинской информации в соответствии с предпочтениями пациента. Например, обсуждения между врачом и пациентом должны, как правило, проходить без свидетелей, или же пациент может предпочитать, чтобы врач звонил на номер мобильного, а не домашнего телефона. Даже при наличии лучших побуждений со стороны членов семьи им необязательно позволять получать информацию о медицинском состоянии любимого человека. (См. также Общие сведения о юридических и этических вопросах медицинского обслуживания.)

Все люди имеют право на конфиденциальность, если только они не дают разрешение на раскрытие информации. Федеральный закон под названием Закон об ответственности и переносе данных о страховании здоровья граждан (HIPAA) применяется к большинству медицинских работников (см. Министерство здравоохранения и социального обеспечения США: для потребителей: ваши права в соответствии с HIPAA). Правила HIPAA включают положения, известные как «Правило конфиденциальности», которое устанавливает подробные правила, касающиеся конфиденциальности, доступа и раскрытия индивидуально идентифицируемой медицинской информации, называемой защищенной медицинской информацией. Например, в законе HIPAA указывается следующее:

Люди обычно должны иметь возможность просмотреть и получить копии своей медицинской документации, а также потребовать внесения исправлений, если они обнаруживают ошибки.

Любое лицо, юридически уполномоченное принимать решения по вопросам медицинской помощи в отношении лица, не имеющего такой дееспособности, имеет те же самые права доступа к личной медицинской информации данного лица.

Работники здравоохранения должны в рабочем порядке раскрывать информацию о своей практике в отношении сохранения конфиденциальности личной медицинской информации.

Работники здравоохранения могут передавать медицинскую информацию пациента, но только между собой, и только в объеме, необходимом для обеспечения медицинской помощи или для оплаты лечения.

Запрещается раскрывать личную медицинскую информацию в целях маркетинга.

Работники здравоохранения должны предпринимать разумные меры предосторожности для того, чтобы обмен информацией с пациентом являлся конфиденциальным.

Пациенты могут подавать жалобы в связи с практикой защиты персональных данных работниками здравоохранения (непосредственно работнику здравоохранения или специалисту по соблюдению правил конфиденциальности, назначенному учреждением в соответствии с HIPAA или Управлением по защите гражданских прав Министерства здравоохранения и социального обеспечения США — см. Как подать жалобу в Управление по защите гражданских прав).

Правила конфиденциальности HIPAA не следует интерпретировать таким образом, чтобы это создавало барьеры для нормального обмена информацией с медицинскими работниками, оказывающими помощь пациенту, либо семьей или друзьями пациента. Правила разрешают врачу или другим работникам здравоохранения передавать информацию, которая напрямую связана с вовлечением супруга, членов семьи, друзей или других лиц, указанных пациентом. Если пациент способен принимать решения по медицинской помощи, врач может обсуждать такую информацию с семьей или другими присутствующими, если пациент согласен или же не возражает, когда его об этом спрашивают. Даже в случае отсутствия пациента, или когда практически отсутствует возможность получить разрешение пациента вследствие экстренной ситуации или недееспособности пациента, врач может передать данную информацию членам семьи или друзьям, когда в соответствии со своим профессиональным суждением врач определяет, что такое действие отвечает интересам пациента.

Иногда требуется, чтобы в соответствии с законодательством врачи раскрывали определенную информацию, обычно в тех случаях, когда заболевание представляет опасность для других лиц. Закон HIPAA разрешает такое раскрытие информации. Например, об определенных инфекционных заболеваниях, таких как COVID-19, инфекция, вызванная вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), сифилис и туберкулез, требуется сообщать в организации общественного здравоохранения штата или в местные организации общественного здравоохранения. Работники здравоохранения, замечающие медицинские признаки издевательства над ребенком, взрослым или пожилым человеком или признаки отсутствия заботы о них, должны сообщать такую информацию в службы по защите. В некоторых штатах о заболеваниях, которые могут серьезно нарушать способность человека водить автомобиль, например, деменция или недавние судорожные припадки, необходимо сообщать в Управление регистрации транспортных средств. Медицинские работники также имеют право раскрывать информацию учреждениям, осуществляющим обмен медицинской информацией и учреждениям общественного здравоохранения в целях общественного здравоохранения во время таких событий, как пандемия COVID-19.