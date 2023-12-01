Реабилитация при слепоте

Реабилитация для пациентов со слепотой зависит от того, присутствовала ли слепота при рождении (врожденная) или в очень раннем возрасте, или же слепота развилась на более позднем этапе жизни. Дети, рожденные слепыми или ослепшие в очень раннем возрасте, обычно с самого начала получают специальное обучение, как функционировать без зрения. Таким образом, большинство таких людей становятся хорошо приспособленными. Однако люди, потерявшие зрение в более позднем возрасте, должны обучаться новым способам выполнения ежедневных действий, например, как себя накормить. Обычно пациентов обучают методом условного часового циферблата. Обеденная тарелка представляется циферблатом часов, и мясо всегда находится в районе цифры 8, овощи — в районе цифры 4, а напиток — у цифры 1.
Специалисты также обучают людей больше полагаться на другие чувства и использовать устройства для слепых людей, например, шрифт Брайля. Цель — помочь пациентам как можно лучше функционировать, стать самостоятельными и вернуть уверенность в себе.
Слепым людям также необходимо научиться пользоваться тростью, а члены семьи и другие ухаживающие лица должны научиться, как ходить со слепым. Членов семьи инструктируют не переставлять мебель дома или другие предметы, не сообщая об этом человеку.
Позже обучают использованию собаки-проводника и азбуке Брайля. До этого для участия слепых людей в процессе чтения полезны аудиокниги.
Дополнительная информация
Могут быть полезны перечисленные ниже ресурсы на английском языке. Обратите внимание, что составители СПРАВОЧНИКА не несут ответственности за содержание этих ресурсов.
Американский фонд помощи слепым (American Foundation for the Blind): Слепота и низкая острота зрения: Информация о причинах потери зрения и ресурсы для людей, адаптирующихся к потере зрения, включая советы по адаптации дома и в повседневной жизни
Организация помощи слепым (Helen Keller Services for the Blind): Ресурсы и контактная информация по местному программированию для лиц, которые являются слепыми, имеют низкую остроту зрения или у которых сочетается потеря слуха и зрения