Реабилитация при слепоте

Реабилитация для пациентов со слепотой зависит от того, присутствовала ли слепота при рождении (врожденная) или в очень раннем возрасте, или же слепота развилась на более позднем этапе жизни. Дети, рожденные слепыми или ослепшие в очень раннем возрасте, обычно с самого начала получают специальное обучение, как функционировать без зрения. Таким образом, большинство таких людей становятся хорошо приспособленными. Однако люди, потерявшие зрение в более позднем возрасте, должны обучаться новым способам выполнения ежедневных действий, например, как себя накормить. Обычно пациентов обучают методом условного часового циферблата. Обеденная тарелка представляется циферблатом часов, и мясо всегда находится в районе цифры 8, овощи — в районе цифры 4, а напиток — у цифры 1.

Специалисты также обучают людей больше полагаться на другие чувства и использовать устройства для слепых людей, например, шрифт Брайля. Цель — помочь пациентам как можно лучше функционировать, стать самостоятельными и вернуть уверенность в себе.

Слепым людям также необходимо научиться пользоваться тростью, а члены семьи и другие ухаживающие лица должны научиться, как ходить со слепым. Членов семьи инструктируют не переставлять мебель дома или другие предметы, не сообщая об этом человеку.

Позже обучают использованию собаки-проводника и азбуке Брайля. До этого для участия слепых людей в процессе чтения полезны аудиокниги.