Общие сведения о реабилитации

Реабилитационные услуги нужны людям, потерявшим способность нормально функционировать или страдающим от боли. Потеря функции может быть связана с переломом, ампутацией, инсультом или другим неврологическим заболеванием, черепно-мозговой травмой, спортивной травмой и/или нарушениями со стороны скелетно-мышечной системы вследствие таких заболеваний, как артрит, травма спинного мозга, заболевания сердца или легких, хронической боли или выраженной слабости (например, после некоторых заболеваний и хирургических процедур).

Людям, ослабленным после продолжительного постельного режима (например, вследствие тяжелой травмы или после хирургического вмешательства), часто также необходима реабилитация. Стандартными направлениями реабилитации являются физиотерапия, трудотерапия, лечение различной боли и воспаления, а также переобучение для компенсации потери конкретных функций. Уход обычно включает непрерывную серию занятий один на один в течение многих недель. Специальная программа легочной реабилитации часто подходит людям с хронической обструктивной болезнью легких.

Необходимость в реабилитации охватывает все возрастные группы, хотя тип, уровень и задачи реабилитации часто различаются в зависимости от возраста. У людей с хроническими заболеваниями, часто пожилых людей, цели отличаются от таковых у молодых людей со временным повреждением (например, вследствие перелома или ожога). Например, целью для пожилого человека с тяжелой сердечной недостаточностью, перенесшего инсульт, может быть восстановление способности самостоятельно выполнять максимальное количество ежедневных действий, таких как прием пищи, одевание, купание, перемещение от постели к креслу, пользование туалетом и контроль функции мочевого пузыря и кишечника. Задачей для более молодого человека, перенесшего перелом, часто является восстановление всех функций в кратчайшие сроки и участие в энергичной физической деятельности. Тем не менее, один лишь фактор возраста не является причиной изменения целей или интенсивности реабилитации, а вот наличие других заболеваний или исходных ограничений может быть такой причиной.

Знаете ли Вы, что...

Для начала организованной реабилитационной программы врач выписывает направление (аналогично рецепту) к реабилитологу (врачу с профессиональной сертификацией в области реабилитационной медицины), трудотерапевту или физиотерапевту, либо в специализированный реабилитационный центр. В направлении указаны цели терапии, описание типа заболевания или травмы, а также дата получения травмы или начала развития заболевания. В направлении также указан тип необходимой терапии, например, обучение способности передвигаться (помощь в ходьбе) или обучение занятиями ежедневной деятельностью. Врач может изменить эти цели после консультации с лечащим врачом на основании ответа пациента на терапию. Соответствующие меры предосторожности, такие как ограничения частоты сердечных сокращений у людей с заболеваниями сердца, ограничения нагрузки после переломов или из-за плохой плотности костной ткани, или требования касательно наблюдения у людей, подверженных риску падения, могут помочь физиотерапевтам в разработке планов лечения.

Условия Место проведения реабилитации зависит от потребностей и возможностей пациента. Многие люди, восстанавливающиеся после травмы, могут проходить реабилитацию амбулаторно в офисе физиотерапевта. Людям с тяжелой нетрудоспособностью может быть необходим уход в больнице или в стационаре реабилитационного центра. В таких условиях уход предоставляется реабилитационной группой. В дополнение к врачу или физиотерапевту, такая группа может включать медсестер, психологов, социальных работников, специалистов по коррекции речи (тех, кто оценивают речь, владение языком, а также голос), аудиологов (тех, кто оценивает слух), других медицинских специалистов, а также членов семьи. Групповой подход является наилучшим, поскольку значительная потеря функции может приводить к другим нарушениям, например, к: Депрессия

Апатия

финансовым проблемам. Уход на дому может подходить людям, которым трудно переезжать, но которым в то же время требуется меньший уход, например, тем, кто может самостоятельно перемещаться из постели в кресло или из кресла на унитаз. После хирургического вмешательства по замене коленного сустава, после падения или у людей, привязанных к дому из-за хронического заболевания, реабилитация часто проходит в домашних условиях. Тем не менее, в процессе реабилитации должны участвовать члены семьи или друзья. Чрезвычайно желательным является проведение реабилитации дома с помощью членов семьи, но это может быть значительной физической и эмоциональной нагрузкой для всех участвующих сторон. Иногда приходящий физиотерапевт или трудотерапевт могут проводить лечение на дому. Многие дома престарелых предлагают менее интенсивные реабилитационные программы, чем реабилитационные центры. Менее интенсивные программы больше подходят людям, которые хуже переносят лечение, например, ослабленным или пожилым пациентам.