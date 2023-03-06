Типы нежелательных лекарственных реакций

Нежелательные лекарственные реакции (нежелательные эффекты) — это все нежелательные эффекты лекарственных средств (в том числе лекарственных препаратов). Существует несколько различных типов:

Зависимые от дозы

Аллергические

Идиосинкратические

Зависимые от дозы нежелательные лекарственные реакции представляют собой чрезмерно выраженные терапевтические эффекты препарата. Например, пациент, принимающий лекарственный препарат для снижения повышенного артериального давления может почувствовать головокружение, если лекарственный препарат снизит артериальное давление слишком сильно. Если инсулин или другой гипогликемический препарат вызовет слишком сильное снижение уровня сахара в крови, у больного сахарным диабетом может возникнуть слабость, потливость, тошнота или учащенное сердцебиение. Нежелательные лекарственные реакции такого типа, как правило, предсказуемы, но избежать их часто не представляется возможным. Они могут возникать, если доза лекарственного препарата слишком высока (реакция передозировки), если пациент отличается особой чувствительностью к препарату, или если другой лекарственный препарат замедляет метаболизм первого и, таким образом, увеличивает его концентрацию в крови (см. Лекарственные взаимодействия). Зависимые от дозы реакции могут быть как серьезными, так и несерьезными, но встречаются относительно часто.

Аллергические лекарственные реакции не зависят от дозы, но связаны с применением лекарственного препарата в прошлом. Аллергические реакции возникают, когда в иммунной системе организма развивается неадекватная реакция на лекарственный препарат (иногда это называется «сенсибилизацией»). После того, как у человека развилась сенсибилизация, последующее применение лекарственного препарата становится причиной одной из нескольких разновидностей аллергической реакции. Чтобы предугадать наличие аллергических лекарственных реакций, иногда врачи проводят кожные пробы.

Идиосинкразические нежелательные лекарственные реакции обусловлены механизмами, которые в настоящее время неизвестны. Нежелательные лекарственные реакции этого типа чаще всего непредсказуемы. К примерам таких нежелательных лекарственных реакций относятся сыпь, желтуха, анемия, снижение количества лейкоцитов, поражение почек и поражение нервов, которое может вызвать нарушения зрения или слуха. Как правило, эти реакции носят более серьезный характер, но наблюдаются при этом у очень небольшого числа людей. Те люди, у которых развиваются подобные реакции, могут иметь генетические отличия с точки зрения метаболизма или реакции на лекарственные препараты.

Некоторые нежелательные лекарственные реакции не связаны с терапевтическим эффектом данного лекарственного препарата, но, как правило, являются предсказуемыми, поскольку механизмы их развития изучены достаточно хорошо. Например, у людей, регулярно принимающих аспирин или другие нестероидные противовоспалительные препараты (НПВП), часто возникают раздражение слизистой желудка и кровотечения. Причина данного явления состоит в том, что эти лекарственные препараты подавляют синтез простагландинов, которые защищают пищеварительный тракт от воздействия желудочного сока.