Сравнение преимуществ и рисков использования лекарственных препаратов

Каждый лекарственный препарат может принести как вред (нежелательная лекарственная реакция), так и пользу. Когда врачи рассматривают назначение какого-либо лекарственного препарата, они должны взвесить возможный вред и ожидаемую пользу. Использование лекарственного препарата оправдано только в том случае, если ожидаемая польза перевешивает возможный вред. Кроме того, врачи не должны забывать о возможном возникновении необходимости в отмене лекарственного препарата. Возможную пользу и вред невозможно рассчитать с математической точностью.

Оценивая пользу и риски, связанные с назначением лекарственного препарата, врачи принимают во внимание тяжесть того заболевания, которое они лечат, и влияние последнего на качество жизни пациента. Например, в отношении легких расстройств, таких, как кашель и простуда, растяжения мышц или эпизодические головные боли, приемлемым является лишь очень низкий уровень риска нежелательных лекарственных реакций. В отношении таких симптомов, как правило, эффективны безрецептурные лекарственные препараты, которые при этом хорошо переносятся. При условии применения в соответствии с инструкцией безрецептурные лекарственные препараты, применяемые по поводу легких расстройств, обладают широким терапевтическим диапазоном (т. е., разницей между обычной эффективной дозой и той дозой, которая вызывает тяжелые нежелательные лекарственные реакции). В противоположность этому, в случае серьезных или опасных для жизни расстройств (таких как инфаркт миокарда, инсульт, онкологические заболевания или отторжение пересаженного органа) более высокий риск возникновения серьезных нежелательных лекарственных реакций, как правило, считается более приемлемым.

Люди могут иметь разные взгляды на качество жизни и риски, которые они готовы принять. Например, некоторые люди более охотно, чем другие, соглашаются принять нежелательные эффекты определенной противораковой химиотерапии в обмен на незначительную вероятность продления срока жизни. Люди также отличаются в том, насколько высокую вероятность риска они готовы принять. Например, для одних людей вероятность возникновения серьезного кровотечения вследствие применения лекарственного препарата, составляющая 1 случай из 50, может быть неприемлемой, но может быть оправданной для других людей.

(См. также Выбор тактики лечения).