Что такое гастроэнтерит?
Гастроэнтерит — это воспаление желудка и кишечника.
Гастроэнтерит обычно вызывается вирусной или бактериальной инфекцией.
Может возникать сильная тошнота, рвота и диарея.
Рвота и диарея могут привести к обезвоживанию (недостаточному количеству воды в организме), что особенно опасно для пожилых людей и детей.
Для предотвращения распространения гастроэнтерита мойте руки после использования туалета и избегайте не до конца приготовленной пищи.
Гастроэнтерит обычно проходит сам по себе.
Необходим дополнительный прием жидкости и иногда требуются лекарственные препараты для прекращения рвоты или диареи.
Антибиотики при гастроэнтерите обычно не помогают.
Что является причиной гастроэнтерита?
Каковы симптомы гастроэнтерита?
Симптомы начинаются внезапно и включают следующие:
тошноту и рвоту.
урчание или спазмы в животе;
диарея;
Как врачи диагностируют гастроэнтерит?
Врачи диагностируют гастроэнтерит на основании симптомов. Обычно им не требуется проводить анализы, но иногда они могут выполнять:
анализы кала.
Как врачи лечат гастроэнтерит?
Взрослым с гастроэнтеритом легкой степени тяжести врачи назначают:
пить жидкость небольшими, частыми глотками;
есть обычную пищу, как только желудок придет в порядок.
Если вы здоровый взрослый, то не имеет значения, какую именно жидкость и еду вы употребляете.
Если у вашего младенца или ребенка гастроэнтерит, необходимо дать ему следующее:
пероральную жидкость для регидратации, которую можно купить в аптеке или супермаркете.
Пероральная жидкость для регидратации имеет правильный баланс солей и минералов, в котором нуждаются младенцы и дети младшего возраста.
При более тяжелом гастроэнтерите врачи могут сделать следующее:
вводить жидкости внутривенно (в/в);
дать вам лекарства для остановки диареи и улучшения самочувствия в области живота;
назначить лекарство для избавления от паразитов, если гастроэнтерит вызван паразитами.
При определенных более редких видах гастроэнтерита, назначают антибиотики.
Как можно предотвратить гастроэнтерит?
Перечисленные ниже меры снижают вероятность развития гастроэнтерита:
После использования туалета и перед приготовлением пищи тщательно мойте руки.
Тщательное приготовление мяса и яиц.
Отказ от пищи, купленной у уличных продавцов во время путешествий.
Старайтесь не глотать воду во время плавания в озерах и океанах.
Вакцинация ваших детей вакциной против ротавируса.
Для младенцев — грудное вскармливание