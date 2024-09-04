Взрослым с гастроэнтеритом легкой степени тяжести врачи назначают:

пить жидкость небольшими, частыми глотками;

есть обычную пищу, как только желудок придет в порядок.

Если вы здоровый взрослый, то не имеет значения, какую именно жидкость и еду вы употребляете.

Если у вашего младенца или ребенка гастроэнтерит, необходимо дать ему следующее:

пероральную жидкость для регидратации, которую можно купить в аптеке или супермаркете.

Пероральная жидкость для регидратации имеет правильный баланс солей и минералов, в котором нуждаются младенцы и дети младшего возраста.

При более тяжелом гастроэнтерите врачи могут сделать следующее: