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Основная информация
ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Гастроэнтерит

Авторы:The Manual's Editorial Staff
Проверено/пересмотрено сент. 2024
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Что такое гастроэнтерит?

Гастроэнтерит — это воспаление желудка и кишечника.

  • Гастроэнтерит обычно вызывается вирусной или бактериальной инфекцией.

  • Может возникать сильная тошнота, рвота и диарея.

  • Рвота и диарея могут привести к обезвоживанию (недостаточному количеству воды в организме), что особенно опасно для пожилых людей и детей.

  • Для предотвращения распространения гастроэнтерита мойте руки после использования туалета и избегайте не до конца приготовленной пищи.

  • Гастроэнтерит обычно проходит сам по себе.

  • Необходим дополнительный прием жидкости и иногда требуются лекарственные препараты для прекращения рвоты или диареи.

  • Антибиотики при гастроэнтерите обычно не помогают.

Что является причиной гастроэнтерита?

Гастроэнтерит обычно вызывают:

Среди других причин:

  • паразиты, такие как Giardia;

  • бактерии, такие как E. coli.

Каковы симптомы гастроэнтерита?

Симптомы начинаются внезапно и включают следующие:

  • тошноту и рвоту.

  • урчание или спазмы в животе;

  • диарея;

Как врачи диагностируют гастроэнтерит?

Врачи диагностируют гастроэнтерит на основании симптомов. Обычно им не требуется проводить анализы, но иногда они могут выполнять:

  • анализы кала.

Как врачи лечат гастроэнтерит?

Взрослым с гастроэнтеритом легкой степени тяжести врачи назначают:

  • пить жидкость небольшими, частыми глотками;

  • есть обычную пищу, как только желудок придет в порядок.

Если вы здоровый взрослый, то не имеет значения, какую именно жидкость и еду вы употребляете.

Если у вашего младенца или ребенка гастроэнтерит, необходимо дать ему следующее:

  • пероральную жидкость для регидратации, которую можно купить в аптеке или супермаркете.

Пероральная жидкость для регидратации имеет правильный баланс солей и минералов, в котором нуждаются младенцы и дети младшего возраста.

При более тяжелом гастроэнтерите врачи могут сделать следующее:

  • вводить жидкости внутривенно (в/в);

  • дать вам лекарства для остановки диареи и улучшения самочувствия в области живота;

  • назначить лекарство для избавления от паразитов, если гастроэнтерит вызван паразитами.

  • При определенных более редких видах гастроэнтерита, назначают антибиотики.

Как можно предотвратить гастроэнтерит?

Перечисленные ниже меры снижают вероятность развития гастроэнтерита:

  • После использования туалета и перед приготовлением пищи тщательно мойте руки.

  • Тщательное приготовление мяса и яиц.

  • Отказ от пищи, купленной у уличных продавцов во время путешествий.

  • Старайтесь не глотать воду во время плавания в озерах и океанах.

  • Вакцинация ваших детей вакциной против ротавируса.

  • Для младенцев — грудное вскармливание

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Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.