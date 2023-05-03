Что такое эндометриоз?
Эндометрий — это ткань, которая выстилает матку (утробу) изнутри. Эта ткань вырастает ежемесячно на протяжении менструального цикла, поскольку эндометрий готовится к поддержке беременности. Если вы не забеременели, эндометрий выходит из матки. При отхождении эндометрия происходит кровотечение. Это кровотечение и представляет собой менструацию. После прекращения менструации эндометрий снова начинает расти.
Эндометриоз — это состояние, вызванное эндометриальной тканью, растущей вне матки, обычно в других участках брюшной полости. Часто ткань растет на или рядом с яичниками, маткой и фаллопиевыми трубами. Через фаллопиевы трубы яйцеклетки попадают из яичников в матку. Эндометриоз может быть в одном месте или во многих местах.
Любая эндометриальная ткань, которая находится в нетипичном месте, ведет себя также, как и ткань эндометрия внутри матки. Таким образом, она растет и кровоточит ежемесячно во время менструации. Это кровотечение может вызывать боль. Иногда кровотечение приводит к росту рубцовой ткани. Рубцовая ткань иногда блокирует фаллопиевы трубы, что затрудняет наступление беременности.
Эндометриоз может быть болезненным, обычно до или во время менструации и во время полового акта
Это может затруднять наступление беременности
Врачи ставят диагноз эндометриоза, глядя через тонкую оптическую трубочку, вводимую в брюшную полость в области пупка
Врачи могут лечить эндометриоз с помощью препаратов или иногда с помощью хирургического вмешательства
Что вызывает эндометриоз?
Точная причина эндометриоза неясна. При эндометриозе небольшие фрагменты ткани эндометрия, которые должны покидать ваше тело во время менструации, перемещаются вместо этого вверх по фаллопиевым трубам. Один из этих небольших фрагментов может даже проникнуть в брюшную полость и начать расти.
Иногда эндометриоз развивается у нескольких членов семьи.
Каковы симптомы эндометриоза?
Наиболее распространенным симптомом является боль. У разных женщин могут наблюдаться различные виды боли:
боль в нижней части живота, особенно до и во время менструации;
боль во время полового акта;
боль при отхождении стула (дефекации);
боль во время мочеиспускания (когда вы мочитесь).
Во время беременности симптомы могут временно прекращаться, а в некоторых случаях и навсегда. Часто симптомы прекращаются после менопаузы.
Как врачи могут распознать у меня эндометриоз?
Врач может заподозрить эндометриоз в следующих случаях:
если у вас боль в животе, которая появляется и исчезает вместе с менструацией или при половом акте;
если у вас затруднено наступление беременности.
Чтобы узнать, есть ли у вас эндометриоз, врач может заглянуть внутрь брюшной полости с помощью гибкой оптической трубки (лапароскопия). Во время этой процедуры вам будет выполнена анестезия, после чего врач введет оптическую трубку через небольшой надрез (разрез) в области пупка.
Другие анализы, такие как анализы крови, ультразвук, КТ-сканирование и рентгеновское исследование, не приносят пользы в диагностике эндометриоза.
Как врачи лечат эндометриоз?
Лечение зависит от ваших симптомов, планирования беременности, возраста, а также стадии эндометриоза.
Врачи лечат эндометриоз следующим образом:
препаратами НПВС (нестероидными противовоспалительными препаратами) для облегчения боли;
препаратами, которые содержат гормоны (например, противозачаточные таблетки);
проводя хирургическое вмешательство с помощью лапароскопа по удалению или разрушению неправильно расположенной эндометриальной ткани.