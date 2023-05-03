Эндометрий — это ткань, которая выстилает матку (утробу) изнутри. Эта ткань вырастает ежемесячно на протяжении менструального цикла, поскольку эндометрий готовится к поддержке беременности. Если вы не забеременели, эндометрий выходит из матки. При отхождении эндометрия происходит кровотечение. Это кровотечение и представляет собой менструацию. После прекращения менструации эндометрий снова начинает расти.

Эндометриоз — это состояние, вызванное эндометриальной тканью, растущей вне матки, обычно в других участках брюшной полости. Часто ткань растет на или рядом с яичниками, маткой и фаллопиевыми трубами. Через фаллопиевы трубы яйцеклетки попадают из яичников в матку. Эндометриоз может быть в одном месте или во многих местах.

Любая эндометриальная ткань, которая находится в нетипичном месте, ведет себя также, как и ткань эндометрия внутри матки. Таким образом, она растет и кровоточит ежемесячно во время менструации. Это кровотечение может вызывать боль. Иногда кровотечение приводит к росту рубцовой ткани. Рубцовая ткань иногда блокирует фаллопиевы трубы, что затрудняет наступление беременности.

Эндометриоз может быть болезненным, обычно до или во время менструации и во время полового акта

Это может затруднять наступление беременности

Врачи ставят диагноз эндометриоза, глядя через тонкую оптическую трубочку, вводимую в брюшную полость в области пупка

Врачи могут лечить эндометриоз с помощью препаратов или иногда с помощью хирургического вмешательства