Что такое ВИЧ?
Вирус иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция) — это вирус, который поражает иммунную систему организма. Человек, инфицированный ВИЧ, с большей вероятностью может заболеть другими инфекциями или болезнями.
Детям младшего возраста ВИЧ обычно передается от их матери во время родов
Для диагностики ВИЧ врачи назначают анализы крови
Без лечения у детей, зараженных ВИЧ, может развиться СПИД (синдром приобретенного иммунодефицита)
ВИЧ вылечить невозможно, но лекарственные препараты существенно замедляю развитие вируса
Дети, которые получают лекарственные препараты против ВИЧ (так называемая антиретровирусная терапия, или АРТ), могут дожить до взрослого возраста.
Зараженные ВИЧ матери обычно предотвращают передачу вируса своим детям, принимая АРТ во время беременности и родов, и давая АРТ ребенку после рождения
Что такое СПИД?
СПИД — это синдром приобретенного иммунодефицита. Это самая тяжелая форма ВИЧ-инфекции. Иммунная система становится еще более слабой и не может бороться с инфекциями. Люди, страдающие СПИДом, болеют необычными инфекциями, которые почти никогда не возникают у людей без СПИДа.
Считается, что ВИЧ-инфекция переходит в СПИД в следующих случаях:
У ребенка серьезная инфекция, которой дети, не зараженные ВИЧ, почти никогда не болеют
Анализы крови показывают, что иммунная система очень ослаблена
У детей, которые регулярно принимают лекарственные препараты против ВИЧ, почти никогда не развивается СПИД.
Как дети заражаются ВИЧ?
Зараженным ВИЧ детям младшего возраста вирус обычно передается от их ВИЧ-инфицированной матери до или во время родов. Поскольку вирус присутствует в грудном молоке, он может передаваться при грудном вскармливании.
Дети более старшего возраста и подростки могут заразиться следующими путями:
При половом контакте с лицом, зараженным ВИЧ
При контакте с кровью лица, зараженного ВИЧ
При совместном использовании игл с лицом, зараженным ВИЧ
Так как доноры крови проходят проверку на ВИЧ, в Соединенных Штатах Америки, Канаде или Западной Европе при переливании крови случаи инфицирования почти отсутствуют.
ВИЧ НЕ передается следующими путями:
Пища
воду;
При прикосновениях или совместном использовании предметов домашнего обихода
При прикосновениях, поцелуях или пребывании вблизи зараженного человека дома, на работе или в школе
Какими симптомами проявляется ВИЧ у детей?
Дети с ВИЧ-инфекцией поначалу кажутся здоровыми. Со временем у них чаще и в более тяжелой форме возникают распространенные болезни, такие, как простуда, инфекции уха и диарея. Симптомы зависят от того, получает ли ребенок лечение препаратами против ВИЧ. Лекарственные препараты против ВИЧ называются АРТ (антиретровирусная терапия).
Если дети не получают лечение с использованием АРТ, у них могут отмечаться следующие симптомы:
замедленный рост и замедленное развитие (например, дети не учатся ходить или говорить, либо учатся этому позже, чем обычно);
диарея, которая не проходит;
анемию (низкое число эритроцитов);
увеличение селезенки или печени;
частые грибковые инфекции полости рта (молочница);
Другие инфекции
потеря веса;
У детей, которые не принимают АРТ, в конечном итоге развивается СПИД.
Если дети получают лечение с использованием АРТ, у них могут отмечаться следующие симптомы:
полное отсутствие симптомов;
частые бактериальные инфекции, такие, как инфекции уха;
проблемы с поведением и обучением — хотя и нет ясности в том, вызваны ли эти проблемы ВИЧ-инфекцией, приемом некоторых лекарственных препаратов или другими причинами.
У детей, которые проходят лечение ВИЧ-инфекции, по мере взросления могут возникать такие долгосрочные проблемы, как:
Как врачи могут узнать, есть ли у ребенка ВИЧ?
Врачи назначают анализы крови на ВИЧ младенцами и детям младшего возраста, если их матери заражены ВИЧ или подвергаются риску заражения ВИЧ. Врачи рекомендуют проводить анализы на ВИЧ всем беременным женщинам.
Младенцам анализы делают сразу после рождения. Однако младенцам, рожденным у ВИЧ-инфицированных матерей, необходимо сдать еще несколько анализов крови в течение следующих 6 месяцев, просто чтобы убедиться в том, что они не заразились ВИЧ.
Как врачи лечат ВИЧ у детей?
Врачи лечат зараженных ВИЧ детей с помощью:
Антиретровирусной терапии
Иногда антибиотиков для профилактики некоторых инфекций
В состав АРТ всегда входит более одного лекарственного препарата. Зараженные ВИЧ дети обычно принимают 3 разных лекарственных препарата. Для детей более старшего возраста лекарственные препараты иногда объединяются в одну таблетку. Очень важно принимать лекарственный препарат регулярно, в правильное время и в правильном количестве. Если дети принимают лекарственный препарат менее часто, ВИЧ может приобрести устойчивость к нему. Устойчивость означает, что лекарственный препарат больше не действует на ВИЧ. Если ВИЧ становится устойчивым к одному лекарственному препарату, врачи попробуют назначить другой препарат.
Врачи назначают анализы крови примерно каждые 3–4 месяца, чтобы измерить:
Общее количество лейкоцитов
Количество вируса ВИЧ в крови
Эти анализы крови помогают врачам узнать, является ли лечение эффективным. Врачи также проводят исследования, чтобы узнать, не приобретает ли вирус устойчивость к лекарственным препаратам, и выявить побочные эффекты лекарственных препаратов.
Почти все зараженные ВИЧ дети должны регулярно получать детские вакцины.
Зараженные ВИЧ дети должны участвовать в нормальной детской деятельности настолько, насколько позволяет состояние их здоровья. Вероятность того, что они могут передать ВИЧ другим детям, очень низкая.
Как можно предотвратить заражение ребенка ВИЧ?
Если ВИЧ-инфицированная женщина беременна, она может снизить вероятность передачи инфекции своему ребенку следующим образом:
Принимая АРТ (антиретровирусные) таблетки, особенно в течение 2-го и 3-го триместров (последние 6 месяцев) беременности
Продолжая регулярно принимать антиретровирусные лекарственные препараты, если уже принимает их
Получая специфический антиретровирусный лекарственный препарат внутривенно во время родов и родоразрешения. Этот лекарственный препарат также назначается младенцу на протяжении 6 месяцев после рождения и снижает вероятность того, что ребенок заразится ВИЧ
Родив ребенка с помощью кесарева сечения вместо влагалищного родоразрешения, если в крови присутствует большое количество вируса ВИЧ
Используя вместо грудного молока детскую смесь для вскармливания ребенка, кроме случаев, если женщина живет в месте, где воду опасно использовать для приготовления детской смеси
Нужно проверить, есть ли в детском саду или в школе, которую посещает ребенок, план обеспечения безопасности при уборке крови, который включает:
Одевание латексных перчаток
Мытье рук после снятия перчаток
Очистка и дезинфекция всех поверхностей, на которые попала кровь, раствором из 1 части хлорки на 100 частей воды
Недопущение прикосновения к крови
Эти универсальные меры предосторожности должны использоваться в отношении всех детей, так как персонал или родители могут не знать, страдает ли ребенок ВИЧ-инфекцией. Эти меры предосторожности также должны соблюдаться дома, если какой-либо член семьи болен ВИЧ.