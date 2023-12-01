СПИД — это синдром приобретенного иммунодефицита. Это самая тяжелая форма ВИЧ-инфекции. Иммунная система становится еще более слабой и не может бороться с инфекциями. Люди, страдающие СПИДом, болеют необычными инфекциями, которые почти никогда не возникают у людей без СПИДа.

Считается, что ВИЧ-инфекция переходит в СПИД в следующих случаях:

У ребенка серьезная инфекция, которой дети, не зараженные ВИЧ, почти никогда не болеют

Анализы крови показывают, что иммунная система очень ослаблена

У детей, которые регулярно принимают лекарственные препараты против ВИЧ, почти никогда не развивается СПИД.