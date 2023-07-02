Что такое рак?
Рак — это неконтролируемый рост клеток в организме. Клетки — это крошечные строительные блоки, из которых состоит тело. Клетки специализируются на отдельных задачах. Например, в кишечнике есть мышечные клетки, заставляющие его сжиматься, нервные клетки, контролирующие мышечные клетки, и другие клетки, способствующие усвоению пищи. В кишечнике и в остальных частях тела находится множество других видов клеток.
Обычно новые клетки организма растут только для замены клеток, которые умерли или постарели. Каждая новая клетка выглядит и функционирует так же, как ее родительская клетка. Раковые (злокачественные) клетки отличаются от нормальных клеток тем, что они:
размножаются очень быстро;
продолжают размножаться, даже если орган, в котором они находятся, не нуждается в большем количестве клеток;
выглядят аномально и обычно не функционируют должным образом;
не остаются там, где они должны быть: они распространяются на близлежащие органы или в отдаленные части тела (метастазы).
Некоторые виды раковых клеток группируются вместе, образуя твердую массу, называемую опухолью. Однако не все опухоли являются злокачественными. Опухоли, которые не являются злокачественными, называются доброкачественными.
Когда врачи говорят о «стадии» рака (I, II, III, IV стадии), они описывают, насколько разросся рак, распространился ли он и где именно. Некоторые виды рака растут и распространяются быстрее других. Их называют агрессивными видами рака.
Почему рак убивает?
Раковые клетки убивают человека, если они:
блокируют важную функцию тела;
вырабатывают вещества, которые мешают работе других органов.
Опасные места для развития рака:
Легкие: затрудненное дыхание;
Живот: блокировка кишечника.
Головной мозг: высокое давление внутри черепа.
Крупные кровеносные сосуды: серьезное кровотечение или кровотечение со смертельным исходом.
Костный мозг (полая внутренностей костей, где вырабатываются клетки крови): опасно низкое количество форменных элементов крови (анемия), чрезмерное кровотечение, затрудненная борьба с инфекциями, слабые кости, подверженные переломам.
Вещества, которые выделяют раковые клетки, могут вызывать проблемы, даже если раковая опухоль не растет в опасном месте. Некоторые из этих веществ действуют следующим образом:
уменьшают аппетит: сильная потеря веса, затрудненная борьба с инфекциями;
препятствуют выработке клеток крови: низкое количество форменных элементов крови (анемия), чрезмерное кровотечение, затрудненная борьба с инфекциями;
нарушают химический баланс организма: нарушение функции сердца, кома.
Проблемы, вызванные этими веществами, называются паранеопластические синдромы.
В каком месте тела может развиться рак?
Рак может развиться почти из любой клетки, в том числе из клеток крови, костей и органов. Каждый тип рака отличается в зависимости от того, из клеток какого типа он развился. Рак называют по тому органу, в котором он начал развиваться. Например, «рак легких».
Каковы наиболее распространенные виды рака?
Рак — это не одно заболевание, а несколько различных заболеваний.
5 наиболее распространенных мест развития рака у мужчин, от наиболее до наименее распространенного:
5 наиболее распространенных мест развития рака у женщин, от наиболее до наименее распространенного:
Тем не менее, возможно наиболее распространенным является рак кожи. Однако, поскольку точные подсчеты для всех типов рака кожи отсутствуют, рак кожи не включен в эти списки.