Рак — это неконтролируемый рост клеток в организме. Клетки — это крошечные строительные блоки, из которых состоит тело. Клетки специализируются на отдельных задачах. Например, в кишечнике есть мышечные клетки, заставляющие его сжиматься, нервные клетки, контролирующие мышечные клетки, и другие клетки, способствующие усвоению пищи. В кишечнике и в остальных частях тела находится множество других видов клеток.

Общий обзор онкологических заболеваний Скрыть подробности Человеческий организм состоит из миллионов клеток, которые различаются по размеру, форме и функциям. Клетки — это строительные блоки, из которых состоят все ткани организма. В здоровых тканях новые клетки создаются во время клеточного деления — процесса, называемого митозом. Когда клетки стареют, они «саморазрушаются» и умирают — процесс, называемый апоптозом. Между скоростью создания новых клеток и скоростью умирания старых клеток должен существовать тонкий баланс. Рак развивается, когда баланс нарушается, и клетки растут бесконтрольно. Это нарушение может возникнуть в результате неконтролируемого роста клеток или потери способности клетки саморазрушаться, что приводит к разрастанию клеток или опухоли. Доброкачественная опухоль представляет собой аномальный рост нормальных клеток. Эти клетки остаются на исходном участке роста. Однако злокачественные (раковые) клетки могут мигрировать или метастазировать в другие части организма через кровеносную или лимфатическую систему и формировать новые опухоли в этих местах. Рак классифицируют по месту начала рака, который называется основной локализацией. Если рак легких распространяется на головной мозг, опухоль головного мозга считается метастатическим раком легкого, а не раком головного мозга. Опухоль головного мозга считается в этом случае вторичной.

Обычно новые клетки организма растут только для замены клеток, которые умерли или постарели. Каждая новая клетка выглядит и функционирует так же, как ее родительская клетка. Раковые (злокачественные) клетки отличаются от нормальных клеток тем, что они:

размножаются очень быстро;

продолжают размножаться, даже если орган, в котором они находятся, не нуждается в большем количестве клеток;

выглядят аномально и обычно не функционируют должным образом;

не остаются там, где они должны быть: они распространяются на близлежащие органы или в отдаленные части тела (метастазы).

Некоторые виды раковых клеток группируются вместе, образуя твердую массу, называемую опухолью. Однако не все опухоли являются злокачественными. Опухоли, которые не являются злокачественными, называются доброкачественными.

Когда врачи говорят о «стадии» рака (I, II, III, IV стадии), они описывают, насколько разросся рак, распространился ли он и где именно. Некоторые виды рака растут и распространяются быстрее других. Их называют агрессивными видами рака.