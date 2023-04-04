Натуральная оспа — крайне заразное и смертельно опасное заболевание, вызываемое вирусом натуральной оспы. В настоящее время данное заболевание считается искорененным.

С 1977 г. не было зарегистрировано ни одного случая оспы.

Человек может заразиться, вдыхая воздух, выдыхаемый инфицированным человеком (или в случае кашля).

У зараженных лиц наблюдается лихорадка, головная боль, боль в спине и сыпь; иногда сильные боли в животе, общее сильное недомогание.

Диагноз подтверждается после определения вируса в образцах взятых тканей с высыпаний на коже.

Вакцинация в первые несколько дней после начала заболевания может предотвратить дальнейшее его развитие либо облегчить течение.

Лечение включает: обильное питье, облегчение симптомов, лечение для поддержания артериального давления и облегчения дыхания.

(См. также Общие сведения о вирусных инфекциях).

Вирус оспы опасен только для людей, не для животных.

Есть две формы заболевания:

Тяжелая форма (большая оспа) является наиболее распространенной и вызывающей опасения.

Вторая форма заболевания (малая оспа) встречается гораздо реже и протекает намного легче.

За всю историю человечества от оспы умерли миллионы людей. Около 200 лет назад была разработана вакцина против оспы (первая вакцина в истории). Вакцина оказалась очень эффективной и применялась во всем мире. Последний случай оспы был зарегистрирован в 1977 году. В 1980 г. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о том, что болезнь уничтожена, и рекомендовала прекратить вакцинацию.

Образцы вируса хранятся в двух лабораториях повышенного уровня безопасности (одна — в США, другая — в России).

Поскольку защитный эффект вакцины постепенно снижался, практически все люди — даже те, кто проходил вакцинацию — скорее всего в различной мере подвержены риску заражения оспой. Такая незащищенность является поводом задуматься только по той причине, что штаммы вируса были сохранены, и некоторые люди обеспокоены тем, что террористические группы могут получить доступ к вирусу и распространить его среди населения. Последующая эпидемия могла бы быть ужасающей.

Вирус оспы передается непосредственно от человека к человеку и попадает в организм через воздух, загрязненный каплями мокроты дыхания либо кашля инфицированного. Контакт с одеждой или постельным бельем зараженного человека также может способствовать распространению болезни. Оспа обычно передается людям, находящимся в непосредственном контакте с зараженным. Изредка оспа распространяется по воздуху в закрытой среде, например, в здании, где находится больной оспой. Большая вспышка эпидемии в школе или офисном центре маловероятна.

В окружающей среде вирус живет не больше 2 дней и меньше этого срока при повышенной температуре и влажности.

Знаете ли Вы, что...

Симптомы натуральной оспы Большая оспа Симптомы этой тяжелой формы обычно возникают через 7–17 дней после заражения. У зараженных лиц появляется жар, головная боль, боль в спине и общее сильное недомогание. У больных могут быть сильные боли в животе и бред. Через 2–3 дня появляется сыпь в виде плоских красных пятен во рту и на лице. Вскоре после этого она распространяется на туловище и ноги, затем на руки и ступни. Больные заразны только после появления сыпи, и период самой высокой вероятности заражения приходится на первые 7–10 дней с начала появления высыпаний. Через 1–2 дня пятна превращаются в волдыри, которые заполняются гноем (образуя пустулы). Через 8–9 дней пустулы высыхают, покрываясь корочкой. Также могут заразиться легкие, мозг и/или кости. Около 30 % больных оспой погибают на вторую неделю болезни. У некоторых выживших остаются большие безобразные шрамы. Сыпь при оспе Изображение Изображение любезно предоставлено библиотекой изображений общественного здравоохранения центров по контролю и профилактике заболеваний (Public Health Image Library of the Centers for Disease Control and Prevention). У некоторых людей с тяжелой формой заболевания первичные симптомы развиваются стремительнее и более интенсивно. Один редкий тип, называемый геморрагической оспой, вызывает кровотечение. Через несколько дней происходит кровотечение из кожи, слизистых оболочек и желудочно-кишечного тракта. Почти все люди с геморрагической оспой умирают через 5–6 дней. Малая оспа При менее тяжелой форме заболевания развиваются аналогичные симптомы, только проявляются они в более легкой степени. Сыпь распространяется по значительно меньшей площади, а умирает менее 1 % заболевших.

Диагностика оспы Анализы на ДНК оспы на образце жидкости, взятой из волдырей Врач ставит предварительный диагноз «оспа», когда видит характерные пятна — особенно если в это время наблюдается эпидемия заболевания. Диагноз оспы можно подтвердить путем выявления вируса оспы в образце, взятом из волдырей или пустул, и анализа на генетический материал (ДНК) оспы. Образец также может быть исследован под микроскопом или отправлен в лабораторию для выращивания (посева) вируса и анализа.

Профилактика оспы Профилактические меры — лучший способ лечения оспы. Профилактика включает следующие меры: Вакцинация

Изоляция Вакцина против оспы не содержит вируса оспы. Вместо этого вакцина содержит живой вирус коровьей оспы, который связан с вирусами, вызывающими мпокс и натуральную оспу. В Соединенных Штатах Америки зарегистрированы 2 вакцины против натуральной оспы: ACAM2000 представляет собой живой вирус коровьей оспы, который размножается у человека, получающего его. Вакцинация вирусом коровьей оспы вызывает легкую инфекцию и защищает людей от оспы.

JYNNEOS представляет живой, но ослабленный (аттенуированный) вирус, который не размножается у человека, получающего его. Он одобрен для профилактики как натуральной оспы, так и мпокс. Вакцина ACAM2000 вводится с помощью специального вида иглы, которая погружается в восстановленную вакцину. Иглой осуществляют 15 быстрых проколов в области диаметром около 5 мм с достаточной силой, чтобы появился след крови. В случае успешной иммунизации в месте введения вакцины в течение приблизительно 7 дней развивается папула. Затем участок введения вакцины покрывают повязкой, чтобы предотвратить распространение вируса коровьей оспы на другие участки тела или другим людям. Часто через неделю после вакцинации развивается лихорадка, общее ощущение недомогания и мышечные боли. Вакцинация вакциной ACAM2000 может быть полезна вплоть до 7 дней после контакта с возбудителем оспы, однако, чем раньше она будет выполнена, тем лучше. Вакцинация ACAM2000 опасна и не рекомендуется некоторым людям, особенно людям со следующими факторами риска: ослабленная иммунная система (например, у больных СПИДом или принимающие препараты, подавляющие иммунную систему);

кожные заболевания (особенно атопический дерматит [экзема]);

воспаление глаз;

заболевание сердца;

возраст менее 1 года;

Беременность Очень редко у здоровых людей возникают побочные реакции на прививки от оспы. Среди лиц, проходивших вакцинацию ранее, побочные эффекты возникают гораздо реже, чем среди тех, кто не проходил вакцинацию никогда. Приблизительно у 1 из 10 000 ранее не получавших вакцину здоровых людей развиваются серьезные осложнения и приблизительно 1 из миллиона умирает.

От вакцины умирает один человек на каждые 4 миллиона ранее получавших вакцину здоровых людей. При очень тяжелой реакции на вакцину врачи могут попробовать назначить противовирусные препараты, такие как тековиримат, цидофовир или бринцидофовир. Препарат JYNNEOS вводится в виде 2 инъекций с интервалом в 4 недели. Он одобрен для использования у лиц в возрасте 18 лет и старше и может играть определенную роль в вакцинации людей, для которых ACAM2000 может быть опасным, например, людей с ослабленной иммунной системой или атопическим дерматитом. Однако, в связи с высокими рисками, вакцинация рекомендуется только людям с высоким риском заражения, в основном, некоторым военным, лаборантам и медицинским работникам, которые работают с вакциной и сопутствующими материалами. Люди с симптомами, предполагающими оспу, должны быть изолированы для предотвращения распространения инфекции. В изоляции лиц, окружающих заболевших, нет необходимости, поскольку они не заразны до появления признаков болезни и высыпаний. Однако такие люди находятся под наблюдением и изолируются при первых признаках заболевания.

Лечение натуральной оспы Меры поддерживающего характера

могут быть назначены противовирусные препараты.. Лечение оспы является поддерживающим. Оно включает прием жидкости, облегчение симптомов, облегчение дыхания (например, с помощью кислородной лицевой маски), а также лечение для поддержания артериального давления. Применение противовирусных препаратов при оспе не исследовалось, так как они не существовали в те времена, когда данное заболевание еще не было искоренено. Тем не менее, если бы натуральная оспа вернулась, врачи полагают, что могли бы быть эффективными препараты тековиримат, цидофовир или бринцидофовир. В настоящее время тековиримат и цидофовир входят в состав Национального стратегического запаса — крупнейшего в стране запаса препаратов, потенциально способных спасти жизнь, для использования в чрезвычайных ситуациях в области общественного здравоохранения (см. Центры по контролю и профилактике заболеваний: профилактика и лечение оспы).