Тяжелый комбинированный иммунодефицит (ТКИД)

Тяжелый комбинированный иммунодефицит является первичным иммунодефицитом, для которого характерно снижение уровня антител (иммуноглобулинов) и снижение уровня или отсутствие В-клеток (лимфоцитов).

У большинства новорожденных с тяжелым комбинированным иммунодефицитом развивается пневмония, персистирующие вирусные инфекции, кандидозный стоматит и понос, однако обычно это происходит в возрасте до 6 месяцев.

Врачи диагностируют заболевание путем измерения количества B-клеток и T-клеток и уровня иммуноглобулина в крови, а также назначают анализы крови для оценки функции В- и Т-клеток.

Для предотвращения воздействия возможных инфекций людей с этим расстройством помещают в защищенную среду.

Лечение включает антибиотики для профилактики инфекций и иммуноглобулины, однако единственными эффективными методами лечения являются трансплантация стволовых клеток и, возможно, генная терапия.

(См. также Общие сведения об иммунодефицитах).

Тяжелый комбинированный иммунодефицит представляет собой серьезный потенциально смертельный иммунодефицит. Он присутствует при рождении и может быть вызван мутациями различных генов. Все формы такого иммунодефицита являются наследственными.

Наиболее распространенная форма вызвана мутацией гена в Х-хромосоме (половой) (так называемое сцепленное с Х-хромосомой заболевание) и встречается практически исключительно у мальчиков. Другая форма обычно наследуется по аутосомно-рецессивному типу (наследование не сцеплено с полом). Это значит, что для развития заболевания ребенку нужно получить 2 дефектных гена — по 1 от каждого родителя.

Другая форма данного заболевания вызвана дефицитом фермента аденозиндезаминазы. Этот фермент разрушает токсическое вещество в лейкоцитах. При нехватке аденозиндезаминазы токсическое вещество накапливается, приводя к гибели лейкоцитов. Таким образом снижается число лейкоцитов для борьбы с инфекцией.

Отсутствие Т-клеток и неспособность B-клеток вырабатывать антитела (иммуноглобулины) без помощи Т-клеток приводит к снижению уровня иммуноглобулина.

Также нарушена нормальная функция натуральных киллеров. Натуральные киллеры представляют собой тип белых кровяных клеток, которые распознают и уничтожают аномальные клетки (например, некоторые инфицированные и опухолевые клетки).

У людей с тяжелым комбинированным иммунодефицитом иммунная система практически не защищает от бактерий, вирусов и грибов. Это приводит к рецидивирующим и постоянным инфекциям.

Симптомы ТКИД У большинства новорожденных с тяжелым комбинированным иммунодефицитом развивается пневмония, персистирующие вирусные инфекции, кандидозный стоматит и понос, однако обычно это происходит в возрасте до 6 месяцев. Также могут развиться более серьезные инфекции, в том числе пневмония, вызванная Pneumocystis jirovecii. Вследствие этого дети не могут нормально расти и развиваться (отставание в развитии). У них может возникнуть сыпь с шелушением. У всех детей с этим заболеванием выявляется существенное недоразвитие вилочковой железы. При отсутствии лечения такие дети обычно умирают в возрасте до 1 года.

Диагностика ТКИД Анализы крови

Возможно, скрининг-тест для новорожденных На нарушение указывают симптомы. Для измерения количества B-клеток и T-клеток и уровня иммуноглобулина, а также для оценки того, насколько хорошо функционируют В- и Т-клетки, делают анализы крови. Всем новорожденным проводят скрининг на наличие тяжелого комбинированного иммунодефицита с помощью анализа крови под названием тест на Т-рецепторные эксцизионные кольца (TREC), по которому можно определить наличие аномальных Т-клеток либо существенное снижение их количества. Тест TREC для всех новорожденных в настоящее время обязателен во многих штатах США. Раннее выявление этого заболевания у новорожденных может помочь предотвратить их смерть в раннем возрасте. Врачи могут использовать генетические тесты для определения конкретной мутации, вызывающей заболевание, и таким образом помочь определить, насколько серьезно нарушение, и каков прогноз.

Лечение ТКИД Обратная изоляция;

Антибиотики, противогрибковые препараты и иммуноглобулин для профилактики инфекций

Трансплантация стволовых клеток

иногда заместительная терапия аденозиндезаминазой или генная терапия. Для предотвращения воздействия возможных инфекций пациентов с этим заболеванием помещают в защищенную среду (так называемая обратная изоляция). В прошлом дети с этим расстройством жили в строгой изоляции, иногда в пластиковой палатке, поэтому расстройство получило название синдром «мальчика в пузыре». Лечение антибиотиками и иммуноглобулином (антитела, полученные из крови людей с нормальной иммунной системой) помогает предотвратить инфекции, но не лечит само заболевание. Единственным эффективным лечением является трансплантация стволовых клеток костного мозга (например, от здорового брата или сестры с таким же типом ткани). Если трансплантация проведена в возрасте до 3 месяцев, выживают почти все новорожденные. При дефиците аденозиндезаминазы и невозможности трансплантации частичный эффект может дать ферментозаместительная терапия — введение фермента посредством инъекции. Генная терапия может быть эффективной для некоторых форм тяжелого комбинированного иммунодефицита. Генная терапия заключается в следующем: из костного мозга новорожденного берут некоторое количество лейкоцитов, вставляют в эти клетки здоровый ген и возвращают клетки ребенку. Однако такое лечение не может применяться при тяжелом комбинированном иммунодефиците, сцепленном с Х-хромосомой, поскольку при этом повышается риск развития лейкоза.