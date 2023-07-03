Предоставлено Вамmsd logo
This site is not intended for use in the Russian Federation
skip to main content
MSDСправочник MsdПользовательская версия
Search icon

Общие сведения о функциональных заболеваниях периферических артерий

Авторы:Koon K. Teo, MBBCh, PhD, McMaster University
Проверено/пересмотрено июл. 2023
Просмотреть профессиональную версию

    Функциональные заболевания периферических артерий встречаются гораздо реже, чем окклюзионные. В норме артерии рук и ног расширяются (расслабляются) и сужаются (сокращаются) в ответ на изменения в окружающей среде, например, колебания температуры, изменение кровотока или сигналы из головного мозга. Функциональные заболевания периферических артерий, как правило, развиваются в случае гиперфункции этих механизмов, расширяющих и сужающих артерии. Происходит более выраженное и более частое сужение пораженных артерий. Причиной этих изменений могут быть:

    • наследственный порок развития кровеносных сосудов;

    • нарушения со стороны нервов, контролирующих расширение и сужение артерий (симпатическая нервная система);

    • травмы;

    • Лекарственные препараты

    Функциональные заболевания периферических артерий включают акроцианоз, эритромелалгию и синдром Рейно.

    quizzes_lightbulb_red
    Test your KnowledgeTake a Quiz!
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS
    ANDROID iOS

    Авторское право © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.

    Авторское право© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, США и ее аффилированные лица. Все права сохранены.