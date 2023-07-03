Общие сведения о функциональных заболеваниях периферических артерий

Функциональные заболевания периферических артерий встречаются гораздо реже, чем окклюзионные. В норме артерии рук и ног расширяются (расслабляются) и сужаются (сокращаются) в ответ на изменения в окружающей среде, например, колебания температуры, изменение кровотока или сигналы из головного мозга. Функциональные заболевания периферических артерий, как правило, развиваются в случае гиперфункции этих механизмов, расширяющих и сужающих артерии. Происходит более выраженное и более частое сужение пораженных артерий. Причиной этих изменений могут быть:

наследственный порок развития кровеносных сосудов;

нарушения со стороны нервов, контролирующих расширение и сужение артерий (симпатическая нервная система);

травмы;

Лекарственные препараты

Функциональные заболевания периферических артерий включают акроцианоз, эритромелалгию и синдром Рейно.