Облитерирующий тромбоангиит

Облитерирующий тромбангиит представляет собой воспаление малых и средних артерий ног или рук с последующим развитием блокады.

Облитерирующий тромбангиит обычно развивается у курильщиков.

Симптомы отражают снижение интенсивности кровотока в конечности: ощущение холода, онемение, покалывание или жжение.

Для обнаружения снижения кровотока в пораженной конечности часто используется ультразвуковое исследование.

Отказ от курения является наиболее важной частью лечения.

Также необходимо принимать соответствующие лекарственные препараты.

Облитерирующий тромбангиит — редкий тип окклюзионного заболевания периферических артерий, которое обычно развивается у курильщиков, чаще всего у мужчин в возрасте от 20 до 40 лет. Облитерирующий тромбангиит когда-то считался мужским заболеванием, однако его распространенность среди курящих женщин возрастает.

Каким образом курение способствует развитию облитерирующего тромбангиита, пока не изучено, и причина заболевания неизвестна. Одна из теорий состоит в том, что курение вызывает воспаление и сужение (спазм) артерий. Однако облитерирующий тромбангиит развивается лишь у небольшого числа курильщиков. Некоторые лица по еще неизвестным причинам могут быть более восприимчивыми, чем остальные. Как бы то ни было, облитерирующий тромбангиит неизменно усугубляется у лиц, продолжающих курить, и обычно, в конечном итоге, требуется ампутация. В отличие от этого, если пациент с облитерирующим тромбангиитом бросает курить, вероятность ампутации значительно снижается.

Симптомы облитерирующего тромбоангиита Обычно симптомы снижения кровотока в руках или ногах развиваются постепенно. К таким симптомам относятся: похолодание конечностей;

Онемение

ощущение покалывания или жжения;

боль; Эти необычные ощущения начинаются от кончиков пальцев рук или ног и распространяются к центру. Поражение ног развивается чаще, чем рук. Пациенты могут жаловаться на неприятные ощущения задолго до того, как станут заметны изменения кожи, указывающие на недостаточное кровоснабжение (ишемию), или разовьется гангрена. Может появиться синдром Рейно и мышечный дискомфорт при физической нагрузке (перемежающаяся хромота). При поражении ног возникают судороги в икроножных мышцах или стопах, а при поражении рук — в кистях или предплечьях. По мере прогрессирования болезни судороги становятся более болезненными и длительными. На поздних стадиях заболевания могут появиться язвы кожи и/или гангрена, обычно на одном или нескольких пальцах ног или рук. Стопы или кисти мерзнут и могут приобрести синюшный цвет (цианоз), вероятно, в связи со значительным снижением кровотока. У некоторых лиц с облитерирующим тромбангиитом также развиваются эпизоды воспаления вен (мигрирующий флебит), обычно в поверхностных венах.

Диагностика облитерирующего тромбоангиита Оценка симптомов врачом

Ангиография Как правило, врачи подозревают облитерирующий тромбангиит на основании симптомов и результатов врачебного осмотра. У большинства пациентов определяется слабый пульс или его отсутствие в одной или нескольких артериях стопы или запястья. Часто пораженные руки, ноги, пальцы рук или ног становятся бледными, если их поднять выше уровня сердца, и краснеют при снижении. На УЗИ обнаруживают существенное снижение артериального давления и кровотока в пораженной стопе, пальцах ног, руке и пальцах рук. Назначаются анализы крови и визуализирующие исследования, чтобы исключить другие причины снижения кровотока (например, воспаление сосудов или васкулит и сгустки крови из сердца). С помощью ангиографии можно обнаружить специфические сужения и, таким образом, подтвердить диагноз. Иногда для подтверждения диагноза облитерирующего тромбоангиита требуется биопсия (удаление образца ткани для исследования под микроскопом) пораженной артерии или направление к специалисту.

Лечение облитерирующего тромбоангиита отказаться от курения;

иногда медикаментозное лечение или хирургическое вмешательство. Жизненно важен немедленный отказ от курения, иначе симптомы будут неуклонно ухудшаться. В последующем с высокой долей вероятности может потребоваться ампутация. Может помочь предотвращение воздействия холода, которое вызывает сужение (сокращение) сосудов. Также целесообразен отказ от некоторых лекарственных препаратов. К наркотическим и лекарственным препаратам, которых следует избегать, относятся вещества, вызывающие сужение кровеносных сосудов (например, эфедрин, псевдоэфедрин или фенилэфрин, которые входят в состав некоторых лекарств для лечения заложенности носа и простуды), кокаин и амфетамины, а также препараты, повышающие свертываемость крови (например, эстроген в контрацептивных препаратах или в составе гормональной заместительной терапии). Важное значение имеет профилактика травм пораженной ноги или руки. Пациенты должны избегать ожогов и холодовых травм или малых хирургических вмешательств (таких как удаление омозолелостей). Мозоли и омозолелости должен лечить ортопед. Для предотвращения травмирования ног рекомендуется ношение удобной обуви с широкими носами. Лекарственные препараты, которые расширяют кровеносные сосуды, такие как илопрост, могут способствовать заживлению язв и уменьшению боли у людей, бросивших курить, но у которых все еще присутствует закупорка артерий. Чтобы попытаться устранить сужение кровеносных сосудов, могут назначаться другие лекарственные препараты, такие как пентоксифиллин и блокаторы кальциевого канала, однако их эффективность остается под вопросом. Может быть выполнено хирургическое вмешательство с целью пересечения определенных близлежащих нервов (процедура под названием симпатэктомия) для предотвращения сужения кровеносных сосудов. Эти процедуры выполняются редко, поскольку обычно они оказывают только временный эффект улучшения кровотока.