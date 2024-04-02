Обследование врачом на основании специальных критериев

В ряде случаев другие обследования, обычно для обеспечения донорства органов

Существуют особые критерии для диагностики смерти головного мозга. Они включают:

определение и коррекцию всех излечимых проблем, которые могли повлиять на функцию головного мозга и таким образом привести к ошибочному диагностированию смерти головного мозга;

выявление и лечение любого заболевания, которое может вызывать кому и необратимую потерю всех функций головного мозга;

проверку у больного рефлексов (например, рвотного рефлекса, провоцируемого прикосновением к задней стенке глотки), при этом наблюдается отсутствие ответной реакции (у пациента отсутствуют гримасы на лице, движения или любые другие признаки реагирования);

проверку глаз, при этом наблюдается отсутствие реакции на свет;

проверку дыхания путем отключения пациента от аппарата искусственной вентиляции легких, при этом наблюдается отсутствие у пациента попыток дышать.

Распространенными примерами излечимых проблем, которые могут быть ошибочно диагностированы как смерть головного мозга, являются очень низкая температура тела (гипотермия), очень низкое артериальное давление, очень низкие уровни определенных веществ в крови, таких как сахар (гипогликемия) и натрий (гипонатриемия), а также передозировка успокоительного средства.

Смерть головного мозга не диагностируется при наличии любого из следующих признаков:

Человек может дышать самостоятельно.

Человека можно привести в чувство.

Человек не находится в коме.

Присутствуют определенные рефлексы.

Врачи должны поддерживать связь с семьей или пытаться уведомить ближайшего родственника или близкого друга о результатах обследования сразу после постановки диагноза и констатации смерти головного мозга.

Врачи обычно перепроверяют все критерии через 6–24 часа для подтверждения отсутствия реакции у пациента.

Следует сделать все, перечисленное ниже:

исключить все поддающиеся лечению состояния, которые могли быть ошибочно приняты за смерть головного мозга;

провести полное неврологическое обследование;

провести необходимые обследования.

Взрослым пациентам врачи проводят как минимум одну комплексную оценку, но рекомендуется провести как минимум еще одну дополнительную оценку. При некоторых состояниях у детей врачам следует проводить два отдельных обследования с интервалом минимум в 48 часов.