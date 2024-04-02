Смерть головного мозга означает, что функция головного мозга утрачена навсегда, не может восстановиться спонтанно и не может быть восстановлена с помощью медицинских вмешательств. В результате пациент не может самостоятельно дышать или поддерживать другие жизненно важные функции, а также необратимо утрачивает способность восприятия и мышления.
Искусственные средства могут поддерживать дыхание и работу сердца в течение некоторого времени, но как только происходит смерть мозга, ничто не может до бесконечности поддерживать функционирование других органов.
Для диагностики смерти головного мозга врачи должны использовать специфические критерии.
Человеку с погибшим головным мозгом не поможет никакое лечение.
Диагноз смерти головного мозга эквивалентен смерти пациента.
Смерть головного мозга означает прекращение его функционирования. Пациенты не реагируют на какие-либо стимулы. Никакое лечение не помогает, и после подтверждения диагноза пациент юридически считается умершим.
В прошлом понятие о смерти головного мозга не рассматривалось, поскольку считалось, что когда умирает головной мозг, умирает и остальное тело. То есть когда человек перестает дышать и перестает биться сердце. Тем не менее сейчас с использованием искусственных средств (например, аппарата искусственной вентиляции легких и лекарств) можно временно поддерживать дыхание и биение сердца, даже если прекратилась активность головного мозга. Но в конце концов, даже с помощью искусственных средств, все органы тела перестают функционировать. Ничто не может заставить сердце биться неопределенно долго после того, как произошла смерть головного мозга.
Диагностика смерти головного мозга
Обследование врачом на основании специальных критериев
В ряде случаев другие обследования, обычно для обеспечения донорства органов
Существуют особые критерии для диагностики смерти головного мозга. Они включают:
определение и коррекцию всех излечимых проблем, которые могли повлиять на функцию головного мозга и таким образом привести к ошибочному диагностированию смерти головного мозга;
выявление и лечение любого заболевания, которое может вызывать кому и необратимую потерю всех функций головного мозга;
проверку у больного рефлексов (например, рвотного рефлекса, провоцируемого прикосновением к задней стенке глотки), при этом наблюдается отсутствие ответной реакции (у пациента отсутствуют гримасы на лице, движения или любые другие признаки реагирования);
проверку глаз, при этом наблюдается отсутствие реакции на свет;
проверку дыхания путем отключения пациента от аппарата искусственной вентиляции легких, при этом наблюдается отсутствие у пациента попыток дышать.
Распространенными примерами излечимых проблем, которые могут быть ошибочно диагностированы как смерть головного мозга, являются очень низкая температура тела (гипотермия), очень низкое артериальное давление, очень низкие уровни определенных веществ в крови, таких как сахар (гипогликемия) и натрий (гипонатриемия), а также передозировка успокоительного средства.
Смерть головного мозга не диагностируется при наличии любого из следующих признаков:
Человек может дышать самостоятельно.
Человека можно привести в чувство.
Человек не находится в коме.
Присутствуют определенные рефлексы.
Врачи должны поддерживать связь с семьей или пытаться уведомить ближайшего родственника или близкого друга о результатах обследования сразу после постановки диагноза и констатации смерти головного мозга.
Врачи обычно перепроверяют все критерии через 6–24 часа для подтверждения отсутствия реакции у пациента.
Следует сделать все, перечисленное ниже:
исключить все поддающиеся лечению состояния, которые могли быть ошибочно приняты за смерть головного мозга;
провести полное неврологическое обследование;
провести необходимые обследования.
Взрослым пациентам врачи проводят как минимум одну комплексную оценку, но рекомендуется провести как минимум еще одну дополнительную оценку. При некоторых состояниях у детей врачам следует проводить два отдельных обследования с интервалом минимум в 48 часов.
Необязательные дополнительные обследования
Иногда, когда результаты первоначального обследования сомнительны или обследование не может быть проведено полностью, врачи используют определенные диагностические тесты, помогающие им диагностировать смерть головного мозга. Быстрая постановка диагноза смерти головного мозга может быть особенно важна при планировании трансплантации органов, например, после катастрофических травм головы (возможно в результате автомобильной аварии). Эти тесты включают:
Электроэнцефалография (ЭЭГ — регистрация электрической активности головного мозга): если наступила смерть головного мозга, в этом тесте не обнаруживаются волны, излучаемые головным мозгом.
Визуализирующие тесты, обнаруживающие кровоток в головной мозг: при смерти головного мозга отсутствует ток крови в головной мозг.
Визуализирующие исследования включают позитронно-эмиссионную томографию (ПЭТ), ангиографию, КТ-ангиографию, однофотонную эмиссионную компьютерную томографию (ОФЭКТ, в которой используются радиоактивные молекулы, называемые радионуклидами, для получения изображений кровотока) и допплерографию кровотока к головному мозгу.
Прогноз при смерти головного мозга
Ни один из людей, отвечающих критериям смерти головного мозга, не выздоровеет. Поэтому после подтверждения смерти головного мозга человек может считаться мертвым.
После подтверждения смерти головного мозга полностью прекращается поддержка жизнеобеспечения. Члены семьи могут выразить желание быть с пациентом в этот момент. Им необходимо сообщить, что когда останавливается искусственное дыхание, могут приходить в движение конечности, или пациент может даже приподняться (иногда это явление называют симптомом Лазаря). Такие движения являются результатом мышечных сокращений при спинно-мозговом рефлексе и не означают, что у пациента на самом деле не наступила смерть головного мозга.