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Сопротивление при отведении и вытягивании пальцев с использованием воска

1. Разровняйте воск на столе.

2. Согните (сожмите) пальцы и положите на воск.

3. Вытяните и разведите (расширьте) пальцы.

4. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.

5. Специальные инструкции

а. Начните с воска наименьшего сопротивления (то есть, желтого).

б. Можно также выполнять упражнение, используя для сопротивления резиновые ленты вокруг пальцев.

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

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