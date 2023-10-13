1. Разровняйте воск на столе.

2. Согните (сожмите) пальцы и положите на воск.

3. Вытяните и разведите (расширьте) пальцы.

4. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.

5. Специальные инструкции

а. Начните с воска наименьшего сопротивления (то есть, желтого).