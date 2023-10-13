Сопротивление при отведении и вытягивании пальцев с использованием воска
1. Разровняйте воск на столе.
2. Согните (сожмите) пальцы и положите на воск.
3. Вытяните и разведите (расширьте) пальцы.
4. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.
5. Специальные инструкции
а. Начните с воска наименьшего сопротивления (то есть, желтого).
б. Можно также выполнять упражнение, используя для сопротивления резиновые ленты вокруг пальцев.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.