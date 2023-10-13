Проведение родов с ягодичным предлежанием плода
Прежде всего необходимо распознать ягодичное предлежание, когда ягодицы появляются в родовых путях до появления головки. Опытные врачи могут провести роды при частичном или полном ягодичном предлежании. Имейте под рукой салфетки или хирургическое полотенце, а также другие инструменты, которые используют при нормальных родах, и подготовьтесь к дальнейшим действиям, если не удалось провести вагинальные роды.
Эта частичное ягодичное предлежание.
Эта полное ягодичное предлежание.
Это предлежание является смешанным ягодичным предлежанием
Позвольте родиться туловищу до уровня пупка с помощью потуг роженицы. Если возможно, делайте это, не касаясь младенца. Избегайте сдавления пуповины, что может вызвать замедление сердцебиения плода.
Чтобы родилась ножка, следует фиксировать медиальную поверхность бедра параллельно бедренной кости и вывести бедро латерально. Повторите эту процедуру для высвобождения второй ножки.
Оберните полотенце вокруг младенца, положив пальцы на передние верхние подвздошные кости, а большие пальцы на крестец.
Помогайте матери во время схваток, использую легкую тракцию, чтобы помочь родиться телу до уровня лопаток.
Поверните туловище в любом направлении, чтобы одно плечико выдвинулось вперед. Выведите переднюю ручку, проведя ее по груди. Поверните ребенка на 180 градусов в любом направлении. Выведите ручку, которая теперь находится впереди, так же, как и другую ручку Переместите полотенце вверх, чтобы покрыть ручки, и поверните туловище, чтобы спинка оказалась спереди.
Для родоразрешения головки положите указательный и средний пальцы одной руки на верхнюю челюсть плода, чтобы согнуть головку, в то время, как туловище остается на ладони и предплечье, как показано здесь. Другой рукой захватите 2 пальцами шею, обхватите плечо и слегка потяните вниз. Попросите ассистента надавить на надлобковую область, чтобы сохранить головку в положении сгибания и помочь её рождению.
Procedure by Will Stone, MD, and Kate Leonard, MD, Walter Reed National Military Medical Center Residency in Obstetrics and Gynecology; and Shad Deering, COL, MD, Chair, Department of Obstetrics and Gynecology, Uniformed Services University. Assisted by Elizabeth N. Weissbrod, MA, CMI, Eric Wilson, 2LT, and Jamie Bradshaw at the Val G. Hemming Simulation Center at the Uniformed Services University.