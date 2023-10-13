Прежде всего необходимо распознать ягодичное предлежание, когда ягодицы появляются в родовых путях до появления головки. Опытные врачи могут провести роды при частичном или полном ягодичном предлежании. Имейте под рукой салфетки или хирургическое полотенце, а также другие инструменты, которые используют при нормальных родах, и подготовьтесь к дальнейшим действиям, если не удалось провести вагинальные роды.

Эта частичное ягодичное предлежание.

Эта полное ягодичное предлежание.

Это предлежание является смешанным ягодичным предлежанием

Позвольте родиться туловищу до уровня пупка с помощью потуг роженицы. Если возможно, делайте это, не касаясь младенца. Избегайте сдавления пуповины, что может вызвать замедление сердцебиения плода.

Чтобы родилась ножка, следует фиксировать медиальную поверхность бедра параллельно бедренной кости и вывести бедро латерально. Повторите эту процедуру для высвобождения второй ножки.

Оберните полотенце вокруг младенца, положив пальцы на передние верхние подвздошные кости, а большие пальцы на крестец.

Помогайте матери во время схваток, использую легкую тракцию, чтобы помочь родиться телу до уровня лопаток.

Поверните туловище в любом направлении, чтобы одно плечико выдвинулось вперед. Выведите переднюю ручку, проведя ее по груди. Поверните ребенка на 180 градусов в любом направлении. Выведите ручку, которая теперь находится впереди, так же, как и другую ручку Переместите полотенце вверх, чтобы покрыть ручки, и поверните туловище, чтобы спинка оказалась спереди.