Проведение обследования лодыжки
Examination demonstrated by Paul Liebert, MD, Tomah Memorial Hospital.
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