1. Поставьте ступни на ширине бедер друг от друга.

2. Пальцы должны указывать вперед, чтобы оставаться в соответствии с коленями.

3. Надежно удерживайте равновесие, двигайте ягодицы назад, как-будто хотите сесть на стул, и приседайте, пока бедра не будут почти параллельны полу.

4. Вернитесь в исходное положение и повторите.

5. Выполняйте 3 подхода по 10 повторов, 1 раз в день.

6. Специальные инструкции

а. Перенесите вес на внешнюю сторону стопы и пятки.

б. Начните с частичного приседания и увеличивайте его глубину по мере освоения упражнения.