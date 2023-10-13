Приседания
1. Поставьте ступни на ширине бедер друг от друга.
2. Пальцы должны указывать вперед, чтобы оставаться в соответствии с коленями.
3. Надежно удерживайте равновесие, двигайте ягодицы назад, как-будто хотите сесть на стул, и приседайте, пока бедра не будут почти параллельны полу.
4. Вернитесь в исходное положение и повторите.
5. Выполняйте 3 подхода по 10 повторов, 1 раз в день.
6. Специальные инструкции
а. Перенесите вес на внешнюю сторону стопы и пятки.
б. Начните с частичного приседания и увеличивайте его глубину по мере освоения упражнения.
в. Добавьте допустимую нагрузку дополнительным весом. Начните с груза в 1-2 фунта (0,5-1 кг) (то есть, веса консервной банки с супом).
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.