1. Лягте на спину на полу/столе с согнутыми в коленях обеими ногами.

2. Напрягите абдоминальные и ягодичные мышцы и оторвите ягодицы от пола.

3. Держите ноги в ненапряженном положении.

4. Вернитесь в исходное положение.

5. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.

6. Специальные инструкции

а. Поддерживайте позвоночник в ненапряженном положении.