Мостик
1. Лягте на спину на полу/столе с согнутыми в коленях обеими ногами.
2. Напрягите абдоминальные и ягодичные мышцы и оторвите ягодицы от пола.
3. Держите ноги в ненапряженном положении.
4. Вернитесь в исходное положение.
5. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.
6. Специальные инструкции
а. Поддерживайте позвоночник в ненапряженном положении.
б. Для дополнительной устойчивости разместите резиновую ленту чуть выше колен. Начните с резиновой ленты с наименьшим сопротивлением.
Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.