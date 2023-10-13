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MSDСправочник MsdПрофессиональная версия
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Мостик

1. Лягте на спину на полу/столе с согнутыми в коленях обеими ногами.

2. Напрягите абдоминальные и ягодичные мышцы и оторвите ягодицы от пола.

3. Держите ноги в ненапряженном положении.

4. Вернитесь в исходное положение.

5. Выполняйте 3 подхода из 10 повторов, 1 раз в день.

6. Специальные инструкции

а. Поддерживайте позвоночник в ненапряженном положении.

б. Для дополнительной устойчивости разместите резиновую ленту чуть выше колен. Начните с резиновой ленты с наименьшим сопротивлением.

Courtesy of Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K. Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.

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