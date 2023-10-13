Здесь мы обрабатываем кожу тампоном с хлоргексидином и накладываем вокруг места введения стерильные простыни. Обратите внимание, что во время этой процедуры мы используем широкую стерильную салфетку, как и при установке центрального катетера. Это стерильный чехол, который надевают на ультразвуковой датчик. Датчик был предварительно покрыт нестерильным гелем, который находится поверх него перед тем, как будет надет стерильный чехол. Мы набираем в шприц однопроцентный стерильный лидокаин. Здесь мы накладываем стерильные резиновые ленты на чехол датчика, чтобы закрепить его и наносим стерильный ультразвуковой гель. Это 1%-й лидокаин для местной анестезии.

Сначала мы находим лучевую артерию в поперечной плоскости, а когда она находится в центре ультразвукового экрана, мы медленно поворачиваем датчик в продольную плоскость и видим лучевую артерию в продольной плоскости. Когда лучевая артерия становится видна в продольной плоскости, вводим иглу, которая теперь визуализируется в технике in-plane, до тех пор, пока не увидим вспышку. Сейчас мы вводим проводник над или через иглу и продвигаем катетер вдоль проводника вращательным движением. Мы поместим марлю под катетер, а затем воспользуемся стерильной марлей 4 х 4 для фиксации трубки, находящейся в артериальном катетере. Это сделано для того, чтобы вы не повредили стерильные перчатки. Мы присоединияем артериальную трубку к катетеру.