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FIGO Стадии рака шейки матки

Стадия*

Описание

I

Карцинома, ограниченная шейкой матки (не следует учитывать распространение на тело матки)

  1. IA

Карцинома диагностируется только при микроскопии, с максимальной глубиной инвазии ≤ 5 мм *

  1. IA1

В еличина инвазии стромы ≤ 3 мм в глубину

  1. IA2

Инвазия стромы > 3 мм и ≤ 5 мм в глубину

  1. IB†

Измеренная самая глубокая инвазия > 5 мм (т.е., глубже, чем стадия IA) с поражением, ограниченным шейкой матки †

  1. IB1

Поражение > 5 мм в глубину и ≤ 2 см в наибольшем измерении

  1. IB2

Очаги поражения > 2 и ≤ 4 см в наибольшей её части

  1. IB3

Очаг поражения > 4 см в наибольшей его части

II

Расширение за пределы матки, но не на стенки таза или нижнюю треть влагалища

  1. IIA

Ограниченное верхними 2/3 влагалища без околоматочного поражения

  1. IIA1

Очаг поражения ≤ 4 см в наибольшей его части

  1. IIA2

Очаг поражения > 4 см в наибольшей его части

  1. IIB

Вовлечение параметрия, но не стенки таза

III

Расширение за пределы шейки матки, но не на стенки таза или нижней трети влагалища, и/или вызывает гидронефроз или нефункционирование почки и/или вовлекает тазовые и/или парааортальные лимфатические узлы.

  1. IIIA

Распространение на нижнюю треть влагалища, но не на тазовую стенку

  1. IIIB

Распространение на тазовую стенку и/или вызывает гидронефроз или нефункционирующую почку (до тех пор, пока не установлена иная причина)

  1. IIIC‡

Вовлечены тазовые и/или парааортальные лимфатические узлы, независимо от размера и распространения опухоли (с обозначениями r и p)‡

  1. IIIC1

Метастазы только в тазовые лимфатические узлы

  1. IIIC2

Метастазы в парааортальные лимфатические узлы

Внутривенно

Распространение за пределы малого таза или подтвержденное биопсией вовлечение мочевого пузыря или слизистой оболочки прямой кишки

  1. IVA

Прорастает в соседние органы малого таза

  1. IVB

Распространение на отдаленные органы

*Снимки и данные лабораторных методов исследования, если таковые имеются, могут быть использованы в качестве дополнения к клиническим данным при определении размера и распространенности опухоли на всех стадиях. Изменения, выявленные при патогистологическом исследовании, вытесняют визуализацию и клинические данные. Глубина инвазии измеряется от основания эпителия (поверхности или железы), где он берет начало.

† Васкулярная инвазия (венозная или лимфатическая) не принимается во внимание при стадировании. Латеральное расширение поражения больше не рассматривается.

‡ Должны быть добавлены обозначения r (визуализация) и/или p (патогистологическое исследование) для указания методов, используемых для установления стадии IIIC (например, стадия IIICp). Тип используемого метода визуализации или метода патологии всегда должен быть задокументирован. Если есть сомнения в определении стадии опухолевого процесса, то следует отнести его к более низкой стадии.

FIGO = International Federation of Obstetrics and Gynecology (Federation Internationale de Gynecologie et d'Obstetrique)

Based on Bhatla N, Aoki D, Sharma DN, et al: Cancer of the cervix uteri: 2021 update. Int J Gynaecol Obstet  155 Suppl 1:28-44, 2021. doi: 10.1002/ijgo.13865

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