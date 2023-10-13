*Снимки и данные лабораторных методов исследования, если таковые имеются, могут быть использованы в качестве дополнения к клиническим данным при определении размера и распространенности опухоли на всех стадиях. Изменения, выявленные при патогистологическом исследовании, вытесняют визуализацию и клинические данные. Глубина инвазии измеряется от основания эпителия (поверхности или железы), где он берет начало.

† Васкулярная инвазия (венозная или лимфатическая) не принимается во внимание при стадировании. Латеральное расширение поражения больше не рассматривается.

‡ Должны быть добавлены обозначения r (визуализация) и/или p (патогистологическое исследование) для указания методов, используемых для установления стадии IIIC (например, стадия IIICp). Тип используемого метода визуализации или метода патологии всегда должен быть задокументирован. Если есть сомнения в определении стадии опухолевого процесса, то следует отнести его к более низкой стадии.

FIGO = International Federation of Obstetrics and Gynecology (Federation Internationale de Gynecologie et d'Obstetrique)