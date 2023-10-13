FIGO Стадии рака шейки матки
Стадия*
Описание
I
Карцинома, ограниченная шейкой матки (не следует учитывать распространение на тело матки)
Карцинома диагностируется только при микроскопии, с максимальной глубиной инвазии ≤ 5 мм *
В еличина инвазии стромы ≤ 3 мм в глубину
Инвазия стромы > 3 мм и ≤ 5 мм в глубину
Измеренная самая глубокая инвазия > 5 мм (т.е., глубже, чем стадия IA) с поражением, ограниченным шейкой матки †
Поражение > 5 мм в глубину и ≤ 2 см в наибольшем измерении
Очаги поражения > 2 и ≤ 4 см в наибольшей её части
Очаг поражения > 4 см в наибольшей его части
II
Расширение за пределы матки, но не на стенки таза или нижнюю треть влагалища
Ограниченное верхними 2/3 влагалища без околоматочного поражения
Очаг поражения ≤ 4 см в наибольшей его части
Очаг поражения > 4 см в наибольшей его части
Вовлечение параметрия, но не стенки таза
III
Расширение за пределы шейки матки, но не на стенки таза или нижней трети влагалища, и/или вызывает гидронефроз или нефункционирование почки и/или вовлекает тазовые и/или парааортальные лимфатические узлы.
Распространение на нижнюю треть влагалища, но не на тазовую стенку
Распространение на тазовую стенку и/или вызывает гидронефроз или нефункционирующую почку (до тех пор, пока не установлена иная причина)
Вовлечены тазовые и/или парааортальные лимфатические узлы, независимо от размера и распространения опухоли (с обозначениями r и p)‡
Метастазы только в тазовые лимфатические узлы
Метастазы в парааортальные лимфатические узлы
Внутривенно
Распространение за пределы малого таза или подтвержденное биопсией вовлечение мочевого пузыря или слизистой оболочки прямой кишки
Прорастает в соседние органы малого таза
Распространение на отдаленные органы
*Снимки и данные лабораторных методов исследования, если таковые имеются, могут быть использованы в качестве дополнения к клиническим данным при определении размера и распространенности опухоли на всех стадиях. Изменения, выявленные при патогистологическом исследовании, вытесняют визуализацию и клинические данные. Глубина инвазии измеряется от основания эпителия (поверхности или железы), где он берет начало.
† Васкулярная инвазия (венозная или лимфатическая) не принимается во внимание при стадировании. Латеральное расширение поражения больше не рассматривается.
‡ Должны быть добавлены обозначения r (визуализация) и/или p (патогистологическое исследование) для указания методов, используемых для установления стадии IIIC (например, стадия IIICp). Тип используемого метода визуализации или метода патологии всегда должен быть задокументирован. Если есть сомнения в определении стадии опухолевого процесса, то следует отнести его к более низкой стадии.
FIGO = International Federation of Obstetrics and Gynecology (Federation Internationale de Gynecologie et d'Obstetrique)
Based on Bhatla N, Aoki D, Sharma DN, et al: Cancer of the cervix uteri: 2021 update. Int J Gynaecol Obstet 155 Suppl 1:28-44, 2021. doi: 10.1002/ijgo.13865