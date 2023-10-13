Этапы развития*
Возраст
Поведение
Сразу после рождения
Спит большую часть времени
Сосание
Очищает дыхательные пути
Плачет в ответ на дискомфорт и вмешательства
4 недели
Подносит руки к глазам и рту
Двигает головой из стороны в сторону в положении лежа на животе
Сопровождает объект движущийся по дуге на расстоянии около 15 см над лицом по средней линии
Реагирует на шум некоторым образом (например, пугается, плачет, успокаивается)
Может повернуться лицом к знакомым звукам и голосам
Фокусируется на лице
6 недель
Рассматривает объекты в поле зрения
Начинает улыбаться, когда c ним разговаривают
Лежит плашмя на животе
Держит голову при помещении в сидячее положение
3 месяца
Держит голову сидя
Поднимает голову на 45° в положении лежа на животе
Раскрывает и сжимает ладони
Отталкивается, когда ступни прикосаются к плоской поверхности
Раскачивается и тянется к свисающим игрушкам
Сопровождает объект, перемещающийся по дуге над лицом от одной стороны к другой
Пристально рассматривает лица
Улыбается в ответ на звук голоса ухаживающего за ним человека
Издает звуки
5-6 месяцев
Держит голову неподвижно в вертикальном положении
Сидит с поддержкой
Переворачивается, как правило, с живота на спину
Тянется к объектам
Узнает людей на расстоянии
Внимательно слушает человеческие голоса
Улыбается спонтанно
Издает визг в восторге
Лепечет на игрушки
7 месяцев
Сидит без поддержки
Переносит некоторый вес на ноги, находясь вертикальном положении
Передает объекты из руки в руку
Сам держит бутылку
Ищет упавший объект
Реагирует на свое имя
Реагирует на когда ему говорят "нет"
Объединяет гласные и согласные, когда лепечет
Двигает телом с волнением при ожидании игры
Играет в "ку-ку"
9 месяцев
Сидит хорошо
Ползает на животе или перемещается на руках и коленях
Самостоятельно пытается встать из положения сидя
Проявляет активность, чтобы достать игрушку, которая находится вне досягаемости; протестует, если игрушку забрали
Садится из положения лежа на животе
Стоит, держась за что-то или за кого-то
Говорит "мама" или "папа" без разбора
12 месяцев
Ходит, держась за мебель («прогуливаясь») или чью-то руку
Может пройти 1 или 2 шага без поддержки
Стоит несколько секунд
Говорит "папа" и "мама" соответствующему лицу
Пьет из чашки
Хлопки руками и машет рукой до свидания
Произносит несколько слов
18 месяцев
Ходит хорошо
Может подняться по лестнице с поддержкой
Рисует вертикальные штрихи
Делает башню из 4 кубиков
Переворачивает несколько страниц книги за раз
Произносит около 10 слов
Тянет игрушки за веревку
Частично питается самостоятельно
2-2½ года
Бегает хорошо/с координацией
Карабкается вверх по мебели
Прыгает
Поднимается вверх и вниз по лестнице самостоятельно
Хорошо держит ложку в руке
Переворачивает отдельные страницы книги
Делает башню из 7 кубиков
Открывает двери
Рисует каракули в средине круга
Одевает простую одежду
Составляет предложения из 2 или 3 слов
Озвучивает потребность пойти в туалет
3 года
Сформировавшаяся походка при ходьбе
Катается на трехколесном велосипеде
Отдает предпочтение одной руке над другой
Копирует круги
Одевается хорошо, за исключением кнопок и шнурков
Считает до 10 и использует множественные числа
Распознает, по крайней мере, 3 цвета
Постоянно задает вопросы
Хорошо ест самостоятельно
Может позаботиться о туалетной потребности (примерно 50% детей)
4 года
Чередует ноги, поднимаясь или спускаясь по лестнице
Бросает мяч над головой
Подпрыгивает на одной ноге
Копирует крестообразные схемы
Самостоятельно одевается
Моет руки и лицо
5 лет
Бегает вприпрыжку
Ловит отскакивающий мяч
Копирует треугольник
Рисует человека из 6 частей
Распознает 4 цвета
Одевается и раздевается без помощи
6 лет
Прогуливается вдоль прямой линии с пятки на носок
Пишет имя
* Последовательность достаточно постоянна, но сроки наступления этапов варьируют; время вверху показывает средние значения.