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Эндокринные опухоли поджелудочной железы

Опухоль

Гормоны

Локализация опухоли

Клинические проявления

АКТГ-продуцирующая опухоль

АКТГ

Поджелудочная железа

Синдром Кушинга

Гастринома

Гастрин

12-перстная кишка (60%)

Поджелудочная железа (30%)

Другое (10%)

Боль в животе, пептическая язва, диарея

Глюкагонома

Глюкагон

Поджелудочная железа

Нарушение толерантности к глюкозе, кожная сыпь, похудание, анемия

Опухоль, вырабатывающая рилизинг-фактор гормона роста

Рилизинг-фактор гормона роста

Легкие (54%)

Поджелудочная железа (30%)

Тощая кишка (7%)

Другие (13%)

Акромегалия

Инсулинома

Инсулин

Поджелудочная железа

Гипогликемия натощак

Соматостатинома

Соматостатин

Поджелудочная железа (56%),

Двенадцатиперстная кишка/тощая кишка (44%)

Нарушение толерантности к глюкозе, диарея, желчные камни

Випома

Вазоактивный интестинальный пептид

Поджелудочная железа (90%)

Другое (10%)

Тяжелая водянистая диарея, гипокалиемия, приливы

AКТГ = адренокортикотропный гормон.

Данные, полученные от Tong Gan, B. Mark Evers, Small Intestine. In Sabiston Textbook of Surgery, 21st edition. Editors: Courtney Townsend, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers, Kenneth Mattox, New York, Elsevier, 2021, pp.1276-1282.

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