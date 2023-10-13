Эндокринные опухоли поджелудочной железы
Опухоль
Гормоны
Локализация опухоли
Клинические проявления
АКТГ-продуцирующая опухоль
АКТГ
Поджелудочная железа
Гастрин
12-перстная кишка (60%)
Поджелудочная железа (30%)
Другое (10%)
Боль в животе, пептическая язва, диарея
Глюкагон
Поджелудочная железа
Нарушение толерантности к глюкозе, кожная сыпь, похудание, анемия
Опухоль, вырабатывающая рилизинг-фактор гормона роста
Рилизинг-фактор гормона роста
Легкие (54%)
Поджелудочная железа (30%)
Тощая кишка (7%)
Другие (13%)
Инсулин
Поджелудочная железа
Гипогликемия натощак
Соматостатинома
Соматостатин
Поджелудочная железа (56%),
Двенадцатиперстная кишка/тощая кишка (44%)
Нарушение толерантности к глюкозе, диарея, желчные камни
Вазоактивный интестинальный пептид
Поджелудочная железа (90%)
Другое (10%)
Тяжелая водянистая диарея, гипокалиемия, приливы
AКТГ = адренокортикотропный гормон.
Данные, полученные от Tong Gan, B. Mark Evers, Small Intestine. In Sabiston Textbook of Surgery, 21st edition. Editors: Courtney Townsend, R. Daniel Beauchamp, B. Mark Evers, Kenneth Mattox, New York, Elsevier, 2021, pp.1276-1282.