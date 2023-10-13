Эквианальгетические дозы опиоидных анальгетиков*,†
Лекарственный препарат
Парентерально (мг)
Доза при пероральном введении (мг)
Буторфанол
2
—
Кодеин
130
200
Гидроморфон
1,5
7,5
Леворфанол
2
4
Петидин
75
300
Метадон
10
20
Морфин
10
30
Налбуфин
10
—
Оксикодон
15‡
20
Оксиморфон
1
15
Пентазоцин
60
180
*Эквивалентные дозы основаны на результатах исследований по однократному введению дозы и клиническом опыте применения препаратов. Перекрестное привыкание к препаратам неполное, поэтому при замене одного лекарственного средства другим эквианальгетическую дозу следует снизить на 50%; в случае метадона ее необходимо снизить на 75-90%. Некоторые эксперты предположили, что эквивалентность доз морфина:метадона является нелинейной и что она изменяется, когда доза морфина выше, как в следующих коэффициентах замены морфина в метадон:
Дозировка метадона должна быть снижена на 75–90%, даже в случае использования данного более консервативного расчета эквивалентности.
† См. также Kreutzwiser D, Tawfic QA and Pain Guidelines (based on Quill TE: Primer of Palliative Care, ed. 7. Chicago, Academy of Hospice and Palliative Medicine, 2019).
‡ Парентеральная форма оксикодона доступна в Европе, но не в США.
OMME – это препараты, эквивалентные в миллиграммах пероральному морфину.