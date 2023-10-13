*Эквивалентные дозы основаны на результатах исследований по однократному введению дозы и клиническом опыте применения препаратов. Перекрестное привыкание к препаратам неполное, поэтому при замене одного лекарственного средства другим эквианальгетическую дозу следует снизить на 50%; в случае метадона ее необходимо снизить на 75-90%. Некоторые эксперты предположили, что эквивалентность доз морфина:метадона является нелинейной и что она изменяется, когда доза морфина выше, как в следующих коэффициентах замены морфина в метадон:

< 30 OMME/день: 2:1

31–99 OMME/день: 4:1

100–299 OMME/день: 8:1

300–499 OMME/день: 12:1

500–999 OMME/день: 15:1

≥ 1000 OMME/день: 20:1

Дозировка метадона должна быть снижена на 75–90%, даже в случае использования данного более консервативного расчета эквивалентности.