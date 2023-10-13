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Эквианальгетические дозы опиоидных анальгетиков*,†

Лекарственный препарат

Парентерально (мг)

Доза при пероральном введении (мг)

Буторфанол

2

Кодеин

130

200

Гидроморфон

1,5

7,5

Леворфанол

2

4

Петидин

75

300

Метадон

10

20

Морфин

10

30

Налбуфин

10

Оксикодон

15‡

20

Оксиморфон

1

15

Пентазоцин

60

180

*Эквивалентные дозы основаны на результатах исследований по однократному введению дозы и клиническом опыте применения препаратов. Перекрестное привыкание к препаратам неполное, поэтому при замене одного лекарственного средства другим эквианальгетическую дозу следует снизить на 50%; в случае метадона ее необходимо снизить на 75-90%. Некоторые эксперты предположили, что эквивалентность доз морфина:метадона является нелинейной и что она изменяется, когда доза морфина выше, как в следующих коэффициентах замены морфина в метадон:

  • < 30 OMME/день: 2:1

  • 31–99 OMME/день: 4:1

  • 100–299 OMME/день: 8:1

  • 300–499 OMME/день: 12:1

  • 500–999 OMME/день: 15:1

  • ≥ 1000 OMME/день: 20:1

Дозировка метадона должна быть снижена на 75–90%, даже в случае использования данного более консервативного расчета эквивалентности.

† См. также Kreutzwiser D, Tawfic QA and Pain Guidelines (based on Quill TE: Primer of Palliative Care, ed. 7. Chicago, Academy of Hospice and Palliative Medicine, 2019).

‡ Парентеральная форма оксикодона доступна в Европе, но не в США.

OMME – это препараты, эквивалентные в миллиграммах пероральному морфину.

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