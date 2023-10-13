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Шкала Шварца для синдрома удлиненного интервала QT (СУИQT) *

КРИТЕРИИ

БАЛЛЫ

История болезни пациента

Обморок при стрессе †

2

Обморок без стресса †

1

Врожденная глухота

0,5

Семейный анамнез

Член семьи с известным СУИQT‡

1

Член семьи с необъяснимой сердечной смертью в возрасте до 30 лет ‡

0,5

Электрокардиография§

QTс ≥ 480 мс

3

QTс 460–479 мс

2

QTс 450–459 мс (только у мужчин)

1

QTc (интервал QT, скорректированный по частоте сердечных сокращений) ≥ 480 мс на 4-й минуте восстановления после теста с физической нагрузкой

1

Пируэтная аритмия§

2

Альтернация зубца Т

1

Раздвоенный зубец Т в 3 отведениях

1

Частота сердечных сокращений в покое < 2-го процентиля для соответствующего возраста

0,5

* БАЛЛЫ: ≤ 1 низкая вероятность; 1,5–3 промежуточная вероятность; ≥ 3,5 высокая вероятность

† Взаимоисключающие (т.е. если обморок возникает при стрессе, баллы за обморок без стресса не выставляются)

‡ Взаимоисключающие

§ При наличии пируэтной тахикардии не следует включать в оценивание обморок

Data from Schwartz PJ, Crotti L: QTc behavior during exercise and genetic testing for the long-QT syndrome. Circulation 124:2181–2184, 2011. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.062182

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