Шкала Шварца для синдрома удлиненного интервала QT (СУИQT) *
КРИТЕРИИ
БАЛЛЫ
История болезни пациента
Обморок при стрессе †
2
Обморок без стресса †
1
Врожденная глухота
0,5
Семейный анамнез
Член семьи с известным СУИQT‡
1
Член семьи с необъяснимой сердечной смертью в возрасте до 30 лет ‡
0,5
Электрокардиография§
QTс ≥ 480 мс
3
QTс 460–479 мс
2
QTс 450–459 мс (только у мужчин)
1
QTc (интервал QT, скорректированный по частоте сердечных сокращений) ≥ 480 мс на 4-й минуте восстановления после теста с физической нагрузкой
1
Пируэтная аритмия§
2
Альтернация зубца Т
1
Раздвоенный зубец Т в 3 отведениях
1
Частота сердечных сокращений в покое < 2-го процентиля для соответствующего возраста
0,5
* БАЛЛЫ: ≤ 1 низкая вероятность; 1,5–3 промежуточная вероятность; ≥ 3,5 высокая вероятность
† Взаимоисключающие (т.е. если обморок возникает при стрессе, баллы за обморок без стресса не выставляются)
‡ Взаимоисключающие
§ При наличии пируэтной тахикардии не следует включать в оценивание обморок
Data from Schwartz PJ, Crotti L: QTc behavior during exercise and genetic testing for the long-QT syndrome. Circulation 124:2181–2184, 2011. doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.111.062182