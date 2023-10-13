Шкала Чайлд-Туркотт-Пью
Клинические и лабораторные признаки
Степень отклонения
Баллы*
Энцефалопатия (стадия†)
Нет
1
1–2
2
3–4
3
Нет
1
Слабо выраженный (или контролируется диуретиками)
2
Как минимум умеренно выраженный, несмотря на применение диуретиков
3
Альбумин
> 3,5 г/дл (35 г/л)
1
2,8-3,5 г/дл (28-35 г/л)
2
< 2,8 г/дл (28 г/л)
3
Билирубин
< 2 мг/дл (34 мкмоль/л)
1
2–3 мг/дл (34–51 мкмоль/л)
2
> 3 мг/дл (51 мкмоль/л)
3
ПВ (удлинение в секундах в сравнении с контролем)
< 4
1
4–6
2
> 6
3
или вместо ПВ
МНО
< 1,7
1
1,7–2,3
2
> 2,3
3
*Степень риска основана на подсчете баллов:
†Стадия энцефалопатии базируется на симптомах:
МНО = международное нормализованное отношение; ПВ = протромбиновое время.