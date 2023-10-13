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Шкала Чайлд-Туркотт-Пью

Клинические и лабораторные признаки

Степень отклонения

Баллы*

Энцефалопатия (стадия†)

Нет

1

1–2

2

3–4

3

Асцит

Нет

1

Слабо выраженный (или контролируется диуретиками)

2

Как минимум умеренно выраженный, несмотря на применение диуретиков

3

Альбумин

> 3,5 г/дл (35 г/л)

1

2,8-3,5 г/дл (28-35 г/л)

2

< 2,8 г/дл (28 г/л)

3

Билирубин

< 2 мг/дл (34 мкмоль/л)

1

2–3 мг/дл (34–51 мкмоль/л)

2

> 3 мг/дл (51 мкмоль/л)

3

ПВ (удлинение в секундах в сравнении с контролем)

< 4

1

4–6

2

> 6

3

или вместо ПВ

МНО

< 1,7

1

1,7–2,3

2

> 2,3

3

*Степень риска основана на подсчете баллов:

  • Низкий (класс А): 5 - 6 баллов

  • Умеренный (класс В): 7 - 9 баллов

  • Высокий (класс С): 10 - 15 баллов

†Стадия энцефалопатии базируется на симптомах:

  1. 1: Нарушения сна, концентрации внимания; депрессия, тревожность или раздражительность;

  2. 2: Сонливость, дезориентация, плохая память на недавние события, расторможенное поведение;

  3. 3: Сомноленция, спутанное сознание, амнезия, агрессия, паранойя или другие отклонения в поведении;

  4. 4: Кома

МНО = международное нормализованное отношение; ПВ = протромбиновое время.

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